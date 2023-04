TV3 confirma el regreso de One Piece a la televisión catalana

Hace unos meses, Televisió de Catalunya lanzó SX3, su renovado espacio destinado a un público infantil y adolescente (y a la vez, sucesor del mítico Super3) con contenidos mayoritariamente relacionados con el mundo de la animación japonesa. Desde entonces, los fans no han desistido en pedir el regreso de la serie One Piece a TV3, algo que ciertamente se veía más como un milagro que como un acontecimiento factible. Pero, a veces, los milagros ocurren, tal y como podemos confirmar hoy.

Y es que durante la 41ª edición del Comic Barcelona, el canal SX3 ha realizado un evento presentando sus novedades de cara a esta siguiente temporada, donde la gran bomba ha sido el desembarco de One Piece en TV3.

One Piece en catalán volverá próximamente a TV3, esta vez al canal X3

Els rumors eren certs i en @elmangazin no mentia, torna One Piece a @SomSX3! pic.twitter.com/ltdkin3vaj — One Piece Català (@CatalaOnePiece) April 2, 2023

Sin todavía una fecha de emisión concreta, SX3 ha confirmado que ya dispone los derechos para transmitir One Piece en la televisión catalana. Mediante un vídeo proyectado durante el Comic Barcelona 2023 que recopila diferentes imágenes de la serie, los asistentes han celebrado el retorno de Monkey D. Luffy y su tripulación tras 9 años de ausencia en televisión.





La serie llegará al espacio X3, dentro del canal SX3, donde también se pueden disfrutar de otros pesos pesados de la animación japonesa como Guardianes de la Noche, Detective Conan, Ranma 1/2, Haikyu, Black Cover y próximamente, también Inuyasha.

De hecho, la franquicia de One Piece no llega de nuevas a X3, pues actualmente el canal dispone en su catálogo la película One Piece Estampida, la cual estará disponible temporalmente para su visionado a través de su web y de su app.

Por lo que respecta a la serie, se espera que se emitan sus primeros 515 episodios (precisamente los que TV3 ya difundió años atrás) según los datos que se desprenden del contrato de cesión de derechos. Además, la CCMA tendría la licencia de la serie durante tres años.

Doncs ja estaria. Per ara podem deduir que seran els 515 ja doblats pel preu del contracte.https://t.co/cOIz8iIRLp — Fabre (@fabrebatalla18) April 2, 2023

Del mismo modo, es de suponer que podremos disfrutar de la serie de One Piece en catalán no solo durante las emisiones en directo, sino también a la carta a través del portal web y de la app, como el resto del catálogo de X3.

¿Qué te parece la llegada de One Piece a TV3? ¿Esperabas volver a ver a los Sombrero de Paja en la televisión de Cataluña? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.