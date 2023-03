Películas de One Piece: Guía para verlas en orden

Tal y como ya hiciéramos anteriormente con las cintas de Dragon Ball, en esta ocasión nos ponemos con las películas de One Piece para todo aquel que necesite una lista de referencia en relación con los episodios del anime. Así, si estás pensando en verte las adaptaciones cinematográficas de la obra de Eiichiro Oda, más abajo te dejamos a partir de qué capítulo deberías ver cada una de ellas.

Al momento de escribir estas líneas, One Piece cuenta con 15 películas y ninguna de ellas pertenece al canon de la serie; es decir, los eventos narrados en las mismas no afectan a la trama principal del manga/anime. Así mismo, algunas películas no se pueden ubicar dentro del hilo argumental de la serie debido a sus inconsistencias para con la trama en la que se llevarían a cabo los hechos.

PELÍCULAS DE ONE PIECE

Debes saber que todas las películas de One Piece se han publicado en España en DVD y Bluray con su doblaje en español (las últimas también en catalán) y japonés gracias a Selecta Vision. Puedes encontrarlas a la venta en las principales tiendas, y algunas (especialmente las últimas) en plataformas de streaming.

1) La Película (2000)

Ver después de: Episodio 18.

Es la primera película de One Piece, y de ubicarla dentro de la trama, transcurriría en algún momento antes de la saga del Baratie, ya que Sanji no aparece en la cinta. Esta peli nos cuenta la leyenda del pirata Woonan, del que se dice que obtuvo un tercio del oro del mundo.

2) Aventura en la Isla Engranaje (2001)

Ver después de: Episodio 53.

Esta película podríamos verla después del arco de Loguetown, ya que está protagonizada por el total de los cinco tripulantes originarios del East Blue. En ella, los malvados hermanos Naipe secuestran el Going Merry y los Sombrero de Paja tendrán que rescatarlo llegando a la Isla Engranaje, la cual permanece suspendida en el cielo.

3) El Reino de Chopper en la isla de los animales raros (2002)

Ver después de: Episodio 91.

Para ver esta cinta, podríamos encajarla después del arco de Drum obviando la ausencia de Vivi y Caroo en la película. En esta ocasión, Chopper es el protagonista de esta aventura, en la que los Sombrero de Paja llegan a una isla donde los animales pueden hablar. Pronto, harán de Chopper su nuevo rey.

4) Dead End: Aventura sin salida (2003)

Ver después de: Episodio 130.

Los hechos de Dead End se podrían ubicar pasada la trama de Arabasta. En dicha película, nuestros piratas favoritos se ven envueltos en una carrera naval a muerte para ganar un gran premio monetario, aunque detrás de esta competición se encuentra un excomandante de la Marina.

5) La maldición de la espada sagrada (2004)

Ver después de: Episodio 195.

Podríamos decir que Zoro es el eje central de esta película, la cual transcurriría tras el arco de Sky Piea. La banda busca una legendaria espada cargada de energía maligna capaz de destruir el mundo y Zoro es puesto en contra de sus compañeros por un antiguo conocido suyo.

6) El Barón Omatsuri y la isla de los secretos (2005)

Ver después de: Episodio 195.

Una de las películas más oscuras de la franquicia y con un estilo de dibujo muy particular. Nuevamente, la podríamos ubicar tras Sky Piea, donde los piratas llegan a un resort vacacional en el que, lejos de descansar, se topan con una serie de pruebas que incluso les hace enfrentarse entre sí.

7) El gran soldado mecánico del castillo Karakuri (2006)

Ver después de: Episodio 195.

Aunque también se podría encajar entre el arco de Water 7 y Ennies Lobby, sería imposible de ubicar porque ambos arcos están conectados y la banda no permanece junta tal y como aparecen en la película; por eso es prefible ubicarla tras Sky Piea. En esta película, Luffy y compañía se encuentran un cofre en el que dentro hay una anciana que les promete un tesoro de verdad si la acompañan a su isla.

8) La saga de Arabasta: Los piratas y la princesa del desierto (2007)

Ver después de: Episodio 91.

Se trata de una adaptación de la saga de Arabasta en formato película.

9) La saga de Chopper: El milagro del cerezo florecido en invierno (2008)

Ver después de: Episodio 325.

En esta ocasión, estamos ante una adaptación del arco de Drum, pero como si hubiese ocurrido tras los hechos de Ennies Lobby, con algunas diferencias en la trama y en los personajes que aparecen en la serie.

10) Strong World (2009)

Ver después de: Episodio 381.

Aunque los sucesos de esta película no son canon, el antagonista principal sí que lo es. Shiki, el León Dorado, es un personaje que al que sí se le menciona en la serie como el único recluso de la prisión Impel Down que logró escapar de la misma. También cuenta con un capítulo especial en el manga (Capítulo 0) que sirve como precuela de la película.

11) 3D: A la caza del sombrero de paja (2011)

Ver después de: Episodio 381.

Es la primera película 3D de la franquicia, con una duración de media hora. En ella, Luffy pierde su sombrero de paja y debe encontrarlo de nuevo.

12) Film: Z (2012)

Ver después de: Episodio 578.

Z es un poderoso ex miembro de la Marina que lidera la Neo-Marina y que, tras un enfrentamiento con Kizaru, acaba naufragando en el barco de Luffy, desatando una cruenta batalla cuando se entera de que ha acabado en un barco pirata. El anime cuenta con una precuela que va de los episodios 575 al 578.

13) Film: Gold (2016)

Ver después de: Episodio 750.

Gild Tesoro es un magnate que gobierna la ciudad Gran Tesoro, un complejo que el Gobierno Mundial considera como independiente. Los piratas del Sombrero de Paja reciben una invitación para disfrutar de sus instalaciones, pero se ven envueltos en una trama a lo 007 poco después de atracar. El anime tiene una precuela de esta película en los episodios del 747 al 750.

14) Film: Estampida (2019)

Ver después de: Episodio 877.

Estampida es un battle royale donde participan todos los grandes piratas. Organizado por el misterioso Bona Festa, que asegura que el ganador de la contienda obtendrá nada más y nada menos que el One Piece, esconde a un aliado implacable: un antiguo tripulante del barco del Rey de los Piratas.

15) Film: Red (2022)

Ver después de: Episodio 1030.

Es la última película de One Piece proyectada en cines. Protagonizada por Shanks, los Sombrero de Paja llegan a Elegia donde Uta, la hija de Shanks, va a celebrar su primer concierto. El anime también cuenta con un par de episodios introductorios: el 1029 y 1030. Puedes leer nuestra crítica en este artículo.

Estas serían todas las principales películas de One Piece publicadas hasta el momento. Por supuesto, también existen productos a destacar como OVAs, episodios especiales y otros lanzamientos que complementan la historia de Luffy y compañía, pero por lo que respecta a películas, las antes mencionadas son las consideradas como tal. ¿Las has visto todas? ¿Cuál es tu favorita?