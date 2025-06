Descargar Dragon Ball Gekishin Squadra, el LoL de Goku para consolas, PC y móviles

La marca Dragon Ball es incombustible y ahí está Bandai Namco para demostrarlo. Tras un tiempo anunciado, llega Dragon Ball Gekishin Squadra, un videojuego multiplataforma que se puede descargar gratis y que en parte recuerda al archiconocido League of Legends. El juego está disponible para consolas (PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch 1), en PC desde Steam y en smartphones para iPhone y Android.

Goku y compañía se adentran en un nuevo género de videojuegos

En pocas palabras, se trata de un juego de batallas 4 vs 4 con un fuerte componente multijugador online, aunque también es posible hacerlo solo. Dependiendo de tu desempeño, el personaje que controles podrá ir subiendo de nivel y desbloqueando transformaciones durante la partida para que sus ataques sean más devastadores.

A lo largo de los mapas encontraremos zonas enemigas, NPCs a los que derrotar, nuestros contrincantes y zonas de cura para restablecer vida. La estructura de juego como tal, no difiere demasiado de títulos que también pertenecen a este género, con lo cual si ya estás acostumbrado a este tipo de juegos no te será demasiado difícil pillarle el tranquillo; eso sí, los que no estén familiarizados quizá se vean abrumados ante tal cantidad de información en pantalla, por mucho tutorial que te presenten al principio.

Cada personaje tiene una ristra de ataques con su respectivo cooldown y evidentemente, todos ellos extraídos del manga de Akira Toriyama. Los enemigos rasos también forman parte del universo creado por el desaparecido autor japonés, muchos de ellos bastante desconocidos por el gran público.

Cuando ganes partidas, podrás adquirir nuevos personajes (divididos en tres categorías: Tanque, Daño y Especialista); desde Piccolo hasta N.º18 e incluso no pertenecientes al canon como el grupo de Bojack o Cooler, entre otros. Luego, otro de los puntos clave de Dragon Ball Gekishin Squadra reside en la personalización gracias a una enorme variedad de atuendos (tanto originales de Dragon Ball como exclusivos de esta entrega) y poses.

Descargar Dragon Ball Gekishin Squadra para smartphones

Antes de comenzar, quizá te interesa saber que el juego está disponible con voces en inglés y en japonés (y textos en español, aunque la traducción es un tanto regulera), las cuales puedes cambiar desde los ajustes en la pantalla de bienvenida. Desde ahí también podrás toquetear parámetros gráficos para adaptarlos a tu smartphone, aunque por defecto ya vendrán optimizados según las especificaciones de tu terminal.

Por otro lado, Squadra cuenta con progreso cruzado, esto significa que si vinculas tu cuenta de Bandai Namco ID podrás mantener y continuar con tu partida en los distintos dispositivos en los que inicies sesión.

Bandai Namco recomienda jugarlo en un dispositivo Android con un procesador Snapdragon 855 con 4GB de RAM o superior, y en el caso de Apple, un iPhone 11 o superior. En el caso de PC, como mínimo un procesador AMD Ryzen 3 2200G o Intel Core i5-6600 con 8GB de RAM más una GPU Nvidia GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 280X o bien Intel Arc A310.

Recuerda que además de smartphones, podrás descargar Dragon Ball Gekishin Squadra en PS4 y PS5, Nintendo Switch y Steam.