30/07/2025 Edu Diaz

¿Te imaginas un GTA VI en el que cada esquina del mapa esté viva y rebosante de detalles revolucionarios? Las últimas filtraciones sobre el esperado título de Rockstar Games nos han dejado con la boca abierta, anticipando una experiencia que promete superar todo lo visto hasta ahora en los sandbox. Si eres fan de los mundos abiertos al estilo Red Dead Redemption 2 o te fascinan las innovaciones técnicas a lo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sigue leyendo porque lo que se viene en el universo GTA va a marcar un antes y un después.

Jugabilidad renovada y mecánicas sorprendentes

Según las filtraciones publicadas por insiders cercanos al desarrollo y recogidas por múltiples portales especializados, GTA VI trae de vuelta el mítico sistema de búsqueda de seis estrellas, añadiendo una capa extra de tensión a cada persecución con la policía. Además, la barra de relación —vista en clips filtrados en 2022— sigue presente y funciona como el sistema de honor visto en Red Dead Redemption 2, influyendo en cómo el entorno reacciona ante tus acciones.

Entre las novedades destaca la posibilidad de explorar áreas submarinas llenas de tesoros y secretos, ampliando aún más la exploración del mundo abierto. El sistema para alternar entre personajes se ha renovado: podrás controlar a Jason o Lucía por separado, o usar ambos simultáneamente para ejecutar robos coordinados, lo que abre un abanico de opciones estratégicas dentro del juego. Las misiones también aprovecharán esta dualidad para ofrecer experiencias únicas.

El GPS cambia su formato a uno rectangular con puntos de referencia rosas, mientras que cada protagonista aportará habilidades propias al juego: Jason podrá ralentizar el tiempo para detectar puntos débiles (una reminiscencia a las habilidades especiales en otros títulos), mientras que Lucía tendrá su propio enfoque letal. La conducción promete ser la mejor vista hasta ahora en la saga, algo crucial si recordamos cuánto tiempo pasamos al volante en cualquier GTA.

Mundo abierto hiperrealista gracias a nuevas tecnologías

Uno de los grandes saltos cualitativos llega gracias a varias patentes registradas por Rockstar desde 2022. La animación mejorada permitirá que los NPC reaccionen e interactúen entre sí y con el entorno de forma mucho más orgánica: abrir puertas mientras caminan o reaccionar distinto según si llueve o hay obstáculos en la carretera, por ejemplo. Esto recuerda al detallismo visto en los últimos juegos AAA pero llevado al siguiente nivel, con comportamientos dinámicos que harán que cada partida sea única.

El sistema online también promete mucha más vida: el mapa estará dividido en sesiones interconectadas sin pantallas de carga perceptibles, permitiendo que siempre haya jugadores activos en cada zona sin saturar los servidores. Rockstar estaría desarrollando infraestructura propia para soportar este avance, lo que supone un cambio radical respecto al modelo visto en GTA Online.

No solo los NPC cambiarán; el propio entorno será más dinámico gracias a la generación procedural. Por ejemplo, los cubos de basura aparecerán llenos o vacíos según el día, y las calles variarán su aspecto para reflejar una ciudad viva y cambiante. Además, la distancia de renderizado se ha mejorado notablemente mediante nuevas técnicas patentadas, permitiendo ver objetos con gran detalle incluso a largas distancias, algo que hasta ahora era impensable en consolas y PC convencionales.

Detalles del mapa, historia y limitaciones confirmadas

El mapa principal volverá a ser una isla repleta de centros comerciales accesibles, rascacielos con ascensores funcionales y más de setecientas tiendas cuyos interiores se podrán explorar. Aunque muchos rumores apuntaban a contenido extremo eliminado, se confirma la ausencia de escenas sexuales explícitas o parodias directas a parques temáticos famosos como Disney World.

A nivel narrativo, GTA VI opta por una estructura dividida en cinco capítulos —similar a lo visto en Red Dead Redemption 2— para ir desgranando la historia principal. En cuanto a armas, vuelve el sistema limitado heredado del oeste americano: olvídate de llevar un arsenal completo encima; ahora deberás guardar parte del equipo en el maletero del coche.

No faltan otros detalles curiosos: podrás saludar o antagonizar con NPCs; habrá personajes secundarios como Tony, amigo de Jason; strippers masculinos harán su aparición; y se han eliminado ciertos minijuegos rumoreados previamente. El comportamiento del tráfico será mucho más realista —los coches esquivarán baches o reaccionarán diferente según las condiciones meteorológicas— haciendo que moverse por la ciudad sea toda una experiencia.

Ponte cómodo porque mayo de 2026 está cada vez más cerca y todo apunta a que GTA VI va a revolucionar no solo la saga sino toda la industria del videojuego. ¿Preparado para perderte durante horas (y días) en el sandbox más avanzado jamás creado? Si no ya sabes que puedes pasar un poco el mono jugando de forma gratuita al San Andreas.