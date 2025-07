30/07/2025 Edu Diaz

¡Atención, gamers! Agosto llega cargado de emociones para los suscriptores de PlayStation Plus y, sinceramente, este mes es de los que cuesta dejar pasar. ¿Listos para descubrir qué títulos podréis añadir a vuestra biblioteca digital sin coste adicional? Si eres de los que no puede resistirse a las experiencias intensas y los universos llenos de desafíos, sigue leyendo porque lo que ofrece PlayStation este mes promete horas y horas de diversión. ¿Cuál será el título que te enganchará más?

«Lies of P»: un soulslike a la altura de los grandes

El primer gran regalo del mes es Lies of P, un juego que hará las delicias de quienes disfrutan sufriendo (y triunfando) en experiencias inspiradas en el legendario género soulslike. Este título, lejos de ser una simple imitación de From Software, conquista por méritos propios: su ambientación oscura y retorcida, inspirada en el mundo de Pinocho, es una absoluta maravilla visual y narrativa. Además, el sistema de combate está diseñado para poner a prueba tu destreza, con jefes finales capaces de hacer sudar incluso a los más veteranos del mando DualSense.

La atmósfera envolvente y la banda sonora —de esas que se quedan grabadas en la cabeza— hacen que cada partida se sienta como una pequeña obra maestra. Si llevas tiempo buscando un reto a la altura sin salirte del ecosistema PlayStation, este agosto no tienes excusa para no probarlo. Y ojo: si eres fan de sagas míticas como Dark Souls o Bloodborne, aquí tienes una nueva joya a explorar.

Sobrevive al apocalipsis con «DayZ»: zombis, tensión y mundo abierto

Abróchate el cinturón porque el segundo título gratuito es DayZ, uno de esos juegos que elevan la supervivencia al máximo exponente. Nos encontramos ante un mundo postapocalíptico enorme y plagado de amenazas donde cada decisión cuenta: ¿prefieres embarcarte en solitario o formar equipo con tus colegas para sobrevivir ante las hordas de zombis? La libertad es total y los mapas son tan extensos que perderse (literalmente) está a la orden del día.

Lo mejor de DayZ es esa sensación constante de peligro e incertidumbre, donde nunca sabes si el mayor enemigo será un zombi hambriento o ese jugador desconocido con el que te cruzas en mitad del bosque. Además, el componente multijugador añade muchísima rejugabilidad, convirtiéndolo en uno de esos títulos ideales para partidas maratonianas durante el verano. Si alguna vez soñaste con vivir tu propio apocalipsis al estilo The Last of Us, esta es tu oportunidad digital.

Acción anime con «My Hero One’s Justice 2»

No podía faltar en este trío ganador un toque anime: My Hero One’s Justice 2 aterriza gratis para todos los fans de My Hero Academia. Se trata de un juego de lucha vibrante y colorido donde podrás controlar a tus héroes favoritos del manga y anime japonés, tanto en modo solitario como enfrentándote en duelos épicos dos contra dos junto a tus amigos.

La propuesta brilla por su fidelidad al material original y su jugabilidad accesible pero profunda; ideal tanto si quieres echar unas partidas rápidas como si te motiva desbloquear todos los personajes y dominar cada técnica. En definitiva, una experiencia perfecta para quienes buscan acción a raudales y ese toque heroico tan característico del universo creado por Kōhei Horikoshi.

En resumen, agosto se presenta como un mes irresistible para la comunidad PlayStation Plus. Tanto si amas los retos imposibles como si prefieres sobrevivir entre zombis o desatar combos espectaculares al estilo anime, hay opciones para todos los gustos. ¿A cuál le darás caña primero?