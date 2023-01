Películas de Dragon Ball: Guía para verlas en orden (2023)

Dragon Ball tiene tanto recorrido que en ocasiones resulta fácil perderse dentro de la franquicia. Además de la GUÍA DEFINITIVA DE DRAGON BALL, en esta entrada te traemos una guía para disfrutar de las películas de Dragon Ball en orden y después de qué episodios de la serie deberías verlas (por si estás empezando en el mundo de Dragon Ball o estás revisitando la serie de nuevo).

Las películas de Dragon Ball, por lo general, no son canon (es decir, no se tienen en cuenta en la trama de la serie), especialmente porque resultan imposible de encajar dentro del lore de la serie. No obstante, todas las de Dragon Ball Super sí lo son, con lo cual sus hechos sí que afectan a la historia principal de la obra.

PELÍCULAS DE DRAGON BALL

1) La Leyenda del Dragón Shenron (1986)

Ver después de: Episodio 13

Cuenta el inicio de Dragon Ball, pero de una manera distinta a la que ya conocemos, agregando una aventura paralela diferente a la acontecida en el anime. En ella, el Rey Gourmeth tiene oprimido a su pueblo y Goku y compañía deberán enfrentarse a él mientras buscan las Bolas de Dragón.

2) La Princesa Durmiente del Castillo del Mal (1987)

Ver después de: Episodio 28

Secuela directa de la anterior película que reimagina la trama del Maestro Mutenroshi y Krillin. Para que el Maestro les acepte como alumnos, Goku y su compañero deben ganarse el puesto yendo a rescatar a la Princesa Durmiente.

3) Gran Aventura Mística (1988)

Ver después de: Episodio 68

Tercera aventura paralela que, nuevamente, sigue la historia de la anterior cinta. En la Gran Aventura, el Rey Chaos organiza un torneo de artes marciales donde también está involucrado el Ejército de la Cinta Roja.

4) El Camino Hacia el Más Fuerte (1996)

Ver después de: Episodio 68

Se trata de una especie de resumen de Dragon Ball hasta la saga Red Ribbon que conmemora el 10º aniversario de la serie. Está dibujado con el estilo de dibujo de Dragon Ball GT, que es el que la serie estilaba por la época.

PELÍCULAS DE DRAGON BALL Z

A continuación te indicamos el orden por el cual deberías ver las películas así como el episodio (tanto de Dragon Ball Z como de la adaptación Dragon Ball Kai) en el que más o menos encajaría cada película.

1) Garlic Junior Inmortal (1989)

Ver después de: Saga Saiyan – DBZ Ep. 35| Kai Ep. 17

Garlick y Kamisama compitieron en su momento por ser el Dios de la Tierra. Ahora, el hijo de Garlick ha regresado para proclamarse como nuevo Dios de la Tierra y para ello necesita hacerse con las Bolas de Dragón, secuestrando a Gohan para robarle la suya.

2) El Más Fuerte del Mundo (1990)

Ver después de: Saga Saiyan – DBZ Ep. 35| Kai Ep. 17

El Doctor Kochin reune las Bolas de Dragón para descongelar al Dr. Wheelo, una eminencia que quedó congelada junto a su laboratorio. Para convertirlo en el humano perfecto, Kochin planea transplantar el cerebro del Dr. Wheelo en el cuerpo de «la persona más fuerte del mundo».

3) La Superbatalla (1990)

Ver después de: Saga Saiyan – DBZ Ep. 35| Kai Ep. 17

El misterioso Turles y sus secuaces llegan a la Tierra para plantar un extraño árbol que drena la energía del planeta a cambio de dar unos frutos que otorgan un poder inimaginable a los que se lo comen.

4) El último combate (1990)

Ver durante: Saga de Freezer – DBZ Ep. 86 | Kai Ep. 42

Este corto nos narra la última batalla del Bardock, el padre de Goku, ante Freezer. Este evento llevaría al exterminio de los Saiyans. Ideal para verla después del episodio 86 (en Kai, el 42) o incluso del 85, cuando Freezer se da cuenta de que Goku es el hijo de aquel Saiyan que intentó salvar a su pueblo.

5) El Superguerrero Son Goku (1991)

Ver después de: Saga de Freezer – DBZ Ep. 107| Kai Ep. 54

Un meteorito amenaza con destruir la Tierra, pero Goku y Krillin lo destruyen para evitarlo. Del meteorito aparece Lord Slug, un namekiano expulsado de Namek debido a su maldad, que ahora se dispone a reunir las Bolas de Dragón para recuperar su juventud y así conquistar el planeta junto a su ejército de demonios.

6) Los Mejores Rivales (1991)

Ver después de: Saga de Freezer – DBZ Ep. 107| Kai Ep. 54

Primera película en la que aparece Cooler, el hermano de Freezer, que llega a la Tierra con la intención de acabar con Son Goku para vengar a su hermano y así acabar con todos los Saiyan.

7) Guerreros de Fuerza Ilimitada (1992)

Ver después de: Saga de los Androides – DBZ Ep. 139| Kai Ep. 67

El nuevo Planeta Namek está en peligro y Goku y compañía acuden a salvarlo. Para su sorpresa, detrás del cometa que está amenazando al planeta, está Cooler, que ha regresado mucho más poderoso y con un ejército de clones.

8) Los Dos Guerreros del Futuro: Gohan y Trunks (1993)

Ver después de: Saga de los Androides – DBZ Ep. 139| Kai Ep. 67

Este corto nos cuenta la historia de Trunks del Futuro cuando los Androides irrumpieron en su línea temporal, acabando con gran parte de la humanidad y con todos los Guerreros Z salvo él, Gohan y Bulma.

9) Los Tres Grandes Super Saiyans (1992)

Ver durante: Saga de Cell – DBZ Ep. 174| Kai Ep. 86

El Dr. Gero había dejado su ordenador trabajando en nuevos Androides más allá de 16, 17 y 18 y finalmente han despertado. Estos nuevos Androides tienen el mismo objetivo que los anteriores: acabar con Goku, dando lugar a un enfrentamiento que principalmente protagonizan Vegeta, Trunks y el propio Goku.

10) Estalla el Duelo (1993)

Ver durante: Saga de Cell – DBZ: Ep. 174| Kai: Ep. 86

Paragus, un Saiyan que logró sobrevivir al genocidio de Freezer, y su hijo Broly llegan a la Tierra en busca de Vegeta para que éste sea el rey del Nuevo Planeta Vegeta y así recuperar el estatus de su raza. No obstante, todo resulta parte de una trampa.

11) Los Guerreros de Plata (1993)

Ver después de: Saga de Cell – DBZ Ep. 193| Kai Ep. 97

La explosión que tuvo lugar en el planeta de Kaito hacia el final de los eventos de la saga de Cell hizo que los Piratas Galácticos liderados por Bojack pudieran escapar de su confinamiento. En un mundo sin Goku, Gohan debe encargarse de proteger al universo.

12) El Regreso de Broly (1994)

Ver durante: Saga de Boo – DBZ: Ep. 207| Kai: Ep. 104

Videl, Goten y Trunks se encuentran buscando las Bolas de Dragón cuando llegan a una aldea amenazada por un monstruo. Sin embargo, ese es el menor de los problemas, ya que cerca de ellos se encuentra sepultado Broly, que logró sobrevivir al anterior encuentro con Goku.

13) El Combate Definitivo (1994)

Ver durante: Saga de Boo – DBZ: Ep. 207| Kai: Ep. 104

Mr. Satán acepta enfrentarse a unos bioguerreros creados por el Barón Jaguar, pero le pide a la Androide 18 que luche por él. Goten y Trunks no se quieren perder el evento y viajan con ella hasta las instalaciones del Barón Jaguar, donde descubren que Broly sigue vivo.

14) ¡Fusión! (1995)

Ver después de: Saga de Boo – DBZ Ep. 287| Kai Ep. 164

Un trabajador de «El Otro Mundo» sufre un accidente que da lugar a la creación de un monstruo alimentado por todas las almas del infierno. Goku y Vegeta se verán tan superados que tendrán que recurrir a la fusión para derrotar al peligroso enemigo.

15) El Ataque del Dragón (1995)

Ver después de: Saga de Boo – DBZ Ep. 287| Kai Ep. 164

El hechicero Hoi le pide a Gohan que le ayude a liberar a Tapión, un antiguo héroe de su planeta. Con ayuda de las Bolas de Dragón, logran conseguirlo, pero lo que no sabían es que junto a él también liberarán al colosal Hildegarn.

PELÍCULAS DE DRAGON BALL SUPER

Aunque las dos primeras películas de esta lista pertenecen a Dragon Ball Z, la vamos a incluir dentro del grupo de Super, ya que son las encargadas de dar inicio a la trama de esta nueva era de la franquicia.

1) La Batalla de los Dioses (2013)

Ver después de: Saga de Boo – DBZ Ep. 287| Kai Ep. 164

Los Guerreros Z se reúnen para celebrar el cumpleaños de Bulma. El problema llega cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, se despierta de su largo letargo en busca del «Super Saiyan Dios» que se le ha aparecido en sus sueños. Tras llegar hasta Goku, que se encontraba entrenando en el Planeta de Kaito, y fulminarle de un golpe, se dirige a la Tierra en busca de Vegeta. Esta película transcurre entre la derrota de Boo y el salto temporal de 10 años que vemos en el epílogo de Dragon Ball Z.

2) La Resurección de F (2015)

Transcurre después de los eventos de la anterior película, donde los remanentes del Ejército de Freezer buscan las Bolas de Dragón para revivir a su líder. El peor presajio sucede cuando precisamente Goku y Vegeta se encuentran ausentes, siendo Piccolo, Gohan, Ten Shin Han, Krillin y Mutenroshi los únicos capaces de enfrentarse a las hordas del temido ejército.

3) Broly (2019)

Ver después de: Dragon Ball Super (serie)

Esta película nos sitúa tras el final del Torneo de Poder de Dragon Ball Super (el final del anime). Y si bien el Broly de las películas de Dragon Ball Z no era un personaje canon, este nuevo Broly sí forma parte de la continuidad de la serie. Además, esta cinta reescribe la historia de Bardock que pasa a formar parte del canon, a diferencia de la ya conocida producida por Toei.

4) Super Hero (2022)

Ver después de: Dragon Ball Super: Broly

Dragon Ball Super: Super Hero supone un pequeño salto temporal tras lo ocurrido en la anterior película, donde Trunks, Goten y Pan son algo más mayores que en las anteriores sagas. Además, y por una vez, Piccolo y Gohan son los protagonistas en lugar de Goku y Vegeta. Paralelamente, la trama también ocurre tras la saga de Granola del manga.

PELÍCULAS DE DRAGON BALL GT

Aunque toda Dragon Ball GT no es canon, sí que hay una película que pone el broche final a las aventuras que vimos en el anime creado por Toei.

100 Años Después (1997)

Se trata de una película protagonizada por Goku Jr, nieto de una ya anciana Pan que de hecho vimos durante el episodio final de Dragon Ball GT.

¡Por el momento, esta es la lista de las películas que deberías ver para estar al día de todo el contenido relevante de Dragon Ball! ¡Esperemos que te haya resultado útil!