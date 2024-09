Ejemplos de saludos de buenos días originales para WhatsApp gratis

Hay muchas formas de repartir felicidad y una de ellas es empezar el día con buen pie. En ActualApp siempre hemos estado muy orgullosos del buen ambiente de la redacción y en gran parte es porque somos gente educada. Por esta razón hoy os queremos hablar de saludos de buenos días originales para WhatsApp.

Siempre es de agradecer ofrecer a los demás un buen despertar. Muchos de nosotros lo primero que hacemos al abrir los ojos, y quizás no está bien, es mirar nuestro móvil. Si queréis sorprender a la familia, o algún amigo o amiga especial, estás en el artículo correcto. Empecemos.

Tipos de saludos de buenos días originales para WhatsApp

Obviamente el abanico de opciones es gigantesco y en este artículo te ofreceremos muchos ejemplos pero siempre habrá muchos más. De hecho lo iremos actualizando a medida que se nos vaya ocurriendo más. Pensad siempre que los detalles son muy importantes y a veces es más el hecho de pensar en alguien que no en el contenido especifico que se envía.

Yendo ya al kit de la cuestión, hay distintos tipos de saludos. Algunos pueden ser con imagenes y una frase, otros de texto, que a mi entender son los más personales y efectivos, y luego los famosos stickers. Vayamos hablando de cada uno de ellos.

Saludos con imágenes

Hay quién dice que una imagen vale más que mil palabras y en ocasiones esto es muy cierto. Las imágenes PERSONALIZADAS son una muy buena opción. Fijaros que la palabra personalizadas lo hemos puesto en mayúsculas. Por favor, no mandéis la típica imagen que hace 20 años que corre por internet. Hoy en día se puede hacer verdaderas obras de arte con mil aplicaciones de edición de imágenes. Sin con con Canva o PicsArt lo tendréis en un periquete.

Entendemos que el gran problema que tenéis es que no sabéis que poner en las imágenes ni como hacer la composición. Pues no os preocupéis que los de ActualApp estamos para ayudar. Aquí os dejamos algunos ejemplos de imagen más frase que podéis hacer para tener unos saludos de buenos días originales para WhatsApp de primera.

1. Imagen con frase motivacional y fondo relajante

Descripción : Una imagen con un paisaje tranquilo, como un amanecer en la playa, con colores cálidos y suaves. En la parte superior o inferior, se coloca una frase motivacional en una fuente cursiva.

: Una imagen con un paisaje tranquilo, como un amanecer en la playa, con colores cálidos y suaves. En la parte superior o inferior, se coloca una frase motivacional en una fuente cursiva. Ejemplo : Un amanecer en la playa con la frase “Cada día es una nueva oportunidad, ¡aprovéchala! Buenos días ☀️”.

: Un amanecer en la playa con la frase “Cada día es una nueva oportunidad, ¡aprovéchala! Buenos días ☀️”. Tip de diseño: Usa fondos naturales que transmitan calma, como montañas, bosques o lagos al amanecer, y que combinen con el mensaje inspirador.

2. Imagen divertida con dibujos animados

Descripción : Una imagen que combine ilustraciones o dibujos animados con un toque humorístico. Podría ser una taza de café sonriente, un sol con gafas de sol, o animales simpáticos deseando un buen día.

: Una imagen que combine ilustraciones o dibujos animados con un toque humorístico. Podría ser una taza de café sonriente, un sol con gafas de sol, o animales simpáticos deseando un buen día. Ejemplo : Un dibujo de una taza de café sonriente con la frase “Que el café esté fuerte y las ganas de triunfar también. ¡Buenos días!” ☕.

: Un dibujo de una taza de café sonriente con la frase “Que el café esté fuerte y las ganas de triunfar también. ¡Buenos días!” ☕. Tip de diseño: Utiliza colores brillantes y personajes simpáticos que inviten a sonreír.

3. Imagen con cita y emoticonos sobre un fondo minimalista

Descripción : Un fondo limpio y minimalista, como un fondo blanco o de un color pastel suave, con una cita breve rodeada de emoticonos relacionados con la frase.

: Un fondo limpio y minimalista, como un fondo blanco o de un color pastel suave, con una cita breve rodeada de emoticonos relacionados con la frase. Ejemplo : Fondo pastel con la frase “Buenos días, que tu día esté lleno de luz y alegría 🌞🌸” y emoticonos dispersos alrededor del texto.

: Fondo pastel con la frase “Buenos días, que tu día esté lleno de luz y alegría 🌞🌸” y emoticonos dispersos alrededor del texto. Tip de diseño: Asegúrate de que la tipografía sea clara y elegante, y que los emoticonos no sobrecarguen la imagen.

4. Imagen con frase inspiradora y tipografía artística

Descripción : Un fondo que simule una textura de papel o una pared con la frase escrita en una fuente artística. El mensaje puede ser algo motivacional o inspirador.

: Un fondo que simule una textura de papel o una pared con la frase escrita en una fuente artística. El mensaje puede ser algo motivacional o inspirador. Ejemplo : Fondo de papel reciclado con la frase “Hoy es el primer día del resto de tu vida. ¡Aprovéchalo! Buenos días ✨” en tipografía caligráfica.

: Fondo de papel reciclado con la frase “Hoy es el primer día del resto de tu vida. ¡Aprovéchalo! Buenos días ✨” en tipografía caligráfica. Tip de diseño: Usa texturas suaves como papel o madera de fondo y juega con las sombras de la tipografía para darle un toque tridimensional.

5. Imagen con animales tiernos deseando buenos días

Descripción : Fotografía de un animal tierno, como un cachorro o un gatito, con una frase corta y amigable que invite a empezar el día con buen humor.

: Fotografía de un animal tierno, como un cachorro o un gatito, con una frase corta y amigable que invite a empezar el día con buen humor. Ejemplo : Un cachorro con una bufanda mirando a la cámara y la frase “¡Despierta y brilla! Hoy será un gran día 🐶✨”.

: Un cachorro con una bufanda mirando a la cámara y la frase “¡Despierta y brilla! Hoy será un gran día 🐶✨”. Tip de diseño: Añade pequeños detalles alrededor de la imagen, como destellos de luz o corazones, para hacerla aún más adorable.

6. Imagen con temática de café o desayuno

Descripción : Una imagen de una mesa con una taza de café, una croissant, o un desayuno completo que invite a comenzar el día con energía.

: Una imagen de una mesa con una taza de café, una croissant, o un desayuno completo que invite a comenzar el día con energía. Ejemplo : Una imagen de una taza de café humeante junto a un plato de croissants con la frase “Buenos días, que este café te dé la energía para conquistar el día ☕🥐”.

: Una imagen de una taza de café humeante junto a un plato de croissants con la frase “Buenos días, que este café te dé la energía para conquistar el día ☕🥐”. Tip de diseño: Usa colores cálidos como marrones, dorados y tonos crema para resaltar la sensación de calidez y comodidad.

7. Imagen con flores y mensaje positivo

Descripción : Una imagen colorida con flores frescas como protagonistas, acompañada de una frase positiva.

: Una imagen colorida con flores frescas como protagonistas, acompañada de una frase positiva. Ejemplo : Un ramo de flores coloridas con la frase “¡Buenos días! Que tu día florezca con alegría 🌸🌼🌻”.

: Un ramo de flores coloridas con la frase “¡Buenos días! Que tu día florezca con alegría 🌸🌼🌻”. Tip de diseño: Las flores deben tener colores vivos que resalten en un fondo sencillo, y la frase puede colocarse de manera diagonal para darle dinamismo.

8. Imagen con un paisaje urbano al amanecer

Descripción : Un paisaje urbano con edificios iluminados por el sol naciente, simbolizando el inicio del día en la ciudad.

: Un paisaje urbano con edificios iluminados por el sol naciente, simbolizando el inicio del día en la ciudad. Ejemplo : Una vista de una ciudad con el cielo despejado al amanecer y la frase “Despierta la ciudad, despiertan tus sueños. Buenos días 🌇”.

: Una vista de una ciudad con el cielo despejado al amanecer y la frase “Despierta la ciudad, despiertan tus sueños. Buenos días 🌇”. Tip de diseño: Juega con la luz natural y sombras en la imagen para hacerla visualmente atractiva, y usa colores que contrasten, como el dorado del sol y el azul del cielo.

Saludos con texto

Estos son los que más me gustan. Porque son fáciles de mandar, demuestras tener un buen detalle con alguien y además creo que son los más efectivos ya que parecen mucho más personalizados que las imágenes. Digamos que es más creíble que hayas creado y pensado tu la frase. Aquí os dejamos 20 ejemplos de saludos de buenos días originales para WhatsApp:

1. “Cada día es una nueva oportunidad para brillar. ¡Hazlo tuyo! Buenos días ☀️”

2. “Que el sol ilumine tu día y tu sonrisa ilumine el mundo. ¡Buenos días! 🌞”

3. “La vida siempre te da una segunda oportunidad… ¡se llama hoy! Buenos días 🌅”

4. “Que hoy te encuentres con la felicidad en cada rincón. ¡Buenos días!”

5. “Hoy es un día perfecto para empezar algo nuevo. ¡Que tengas un buen día!”

6. “Cada amanecer es un recordatorio de que podemos empezar de nuevo. ¡Buenos días! 🌄”

7. “Despierta con la convicción de que hoy será un gran día. ¡Buenos días! 💪”

8. “Que las primeras horas del día te llenen de energía para lograrlo todo. Buenos días ☕”

9. “El éxito llega para quienes se esfuerzan desde temprano. ¡Buenos días! 🚀”

10. “Café en mano y sueños en marcha. ¡Buenos días, a conquistar el mundo! 🌍☕”

11. “Un buen día no depende del clima, sino de la actitud con la que lo afrontes. ¡Buenos días! 😊”

12. “Hoy es un regalo. ¡Desenvuélvelo con alegría y optimismo! Buenos días 🎁”

13. “La mejor manera de empezar el día es con una sonrisa. ¡Buenos días! 😊🌸”

14. “Que cada paso que des hoy te acerque más a tus sueños. ¡Buenos días! ✨”

15. “Hoy es el día perfecto para seguir luchando por lo que quieres. ¡Buenos días! 💪”

16. “Que la magia de este nuevo día te sorprenda en cada momento. ¡Buenos días! ✨”

17. “Buenos días, que el amor y la alegría te acompañen durante todo el día 💖”

18. “Hoy es un buen día para sonreír, agradecer y disfrutar de cada instante. ¡Buenos días! 😊”

19. “No hay nada imposible si lo intentas con todo tu corazón. ¡Buenos días! ❤️”

20. “Buenos días, que la energía positiva te rodee y te impulse hacia grandes logros 🌟”

Solo tenéis que copiar la frase que más os guste y luego pegarla en la conversación de WhatsApp. Cómo veis hemos añadido algunos emoticonos que siempre hacen más agradable el contenido. Eso sí, sois totalmente libres de cambiar o modificar lo que queráis.

Saludos con stickers

Este es quizás el método más efectivo para crear mensajes de buenos días graciosos para WhatsApp. Hay muchas aplicaciones como Sticker Maker que te permiet desarrollar tus propios stickers o también hay packs disponibles con muchos mensajes de buenos días. Sea como sea, también os queremos dejar algunas ideas, aquí las tenéis:

1. Texto: “¡Buenos días! Que tu día sea tan dulce como este cafecito ☕”

Sticker: Un sticker de una taza de café sonriente o un café con corazones.

2. Texto: “Hoy será un gran día, ¡lo presiento! 💪✨”

Sticker: Un sticker de un personaje levantando los brazos en señal de triunfo o una estrella brillando.

3. Texto: “¡A levantarse, campeones! El día está esperando 🚀”

Sticker: Un cohete despegando o un personaje estirándose mientras se despierta.

4. Texto: “¡Buenos días! Vamos a por todas hoy 💥”

Sticker: Un sticker con un puño cerrado en señal de fuerza o explosión de energía.

5. Texto: “El día ya empezó, pero no te preocupes, ¡tienes tiempo para conquistar el mundo! 🌍”

Sticker: Un globo terráqueo con una cara sonriente o un personaje señalando al mundo.

6. Texto: “¡Hoy es tu día! Que nada te detenga 💫”

Sticker: Un sticker de un superhéroe volando o alguien corriendo rápido.

7. Texto: “El sol ya está arriba, ¡y tú también deberías estarlo! 🌞”

Sticker: Un sol sonriente o un personaje levantándose de la cama con energía.

8. Texto: “¡Buenos días! Que la felicidad te acompañe desde el primer momento 😊”

Sticker: Un personaje dando un gran abrazo o sonriendo de oreja a oreja.

9. Texto: “¡Despierta y brilla como siempre lo haces! 🌟”

Sticker: Una estrella brillante o un personaje haciendo una pose espectacular.

10. Texto: “¡Buenos días, campeón! Hoy es otro día para ganar 🏆”

Sticker: Un trofeo dorado o una medalla colgando de un cuello.

11. Texto: “Que el día de hoy te traiga muchas sonrisas y buenos momentos 😄”

Sticker: Un personaje riendo a carcajadas o con una gran sonrisa.

12. Texto: “¡Arriba, que ya es hora de brillar! ✨”

Sticker: Un personaje despertándose con rayos de luz o un despertador sonando alegremente.

13. Texto: “No hay sueño que no puedas alcanzar hoy, ¡vamos a por ello! 🚀”

Sticker: Un astronauta en el espacio o una nave espacial despegando.

14. Texto: “Un buen día comienza con una sonrisa 😊 ¡Buenos días!”

Sticker: Un personaje sonriente con un corazón o abrazando un peluche.

15. Texto: “¡Hoy te espera un gran día, no lo desaproveches! 🎉”

Sticker: Un sticker de fuegos artificiales o confeti celebrando.

16. Texto: “A por todas desde temprano, ¡vamos equipo! 🙌”

Sticker: Un sticker de varias manos chocando o una «high-five».

17. Texto: “¡Buenos días! Que el sol ilumine tus mejores ideas ☀️”

Sticker: Un sticker de una bombilla encendida o un sol con gafas de sol.

18. Texto: “Hoy será un día increíble, ¡lo sé! 🌈”

Sticker: Un arco iris con una cara sonriente o un cielo despejado con nubes felices.

19. Texto: “Que nada ni nadie apague tu luz hoy. ¡Buenos días! 💡”

Sticker: Una bombilla brillante o un personaje encendiendo una lámpara.

20. Texto: “Buenos días, que tengas un día tan increíble como tú ✨”

Sticker: Un personaje dándose ánimos frente a un espejo o una estrella de oro.

Algunos trucos para enviar saludos de buenos días originales para WhatsApp

Básicamente hay dos precauciones y dos trucos. La primera de ellas es que no se vea «reenviado» en el mensaje. Toda la mágia que podáis crear con el whatsapp quedará en nada si la persona que lo recibe ve que no eres la única persona a la que le has mandado el mensaje. Cuidado con esto.

La segunda precaución es de lógica, mandadlo a primera hora. Cómo llegue a la oficina después de ducharme, sacar el perro y llevar los niños al cole y alguien me mande un mensaje de «Venga campeón levanta, puedes con todo», lo mato. Así que los mensajes a primera hora.

Y finalmente los dos trucos es para solucionar estos dos peligros que hemos contado. En primer lugar las listas de difusión. Si queréis mandar mensajes de buenos días por WhatsApp a distinta gente, utilizad una lista y no tendréis ningún problema.

Por otro lado, si sois de los de levantaros tarde, hay aplicaciones que permiten programar mensajes para enviarlos a horas concretas. De nada.