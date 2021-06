Descargar Pokémon Rojo Fuego RANDOMLOCKE para PC, móvil y tablet

Recientemente se ha popularizado la versión Randomlocke de Pokémon Rojo Fuego, una edición a la que están jugando streamers como Ibai y que se puede descargar para ordenador y otros dispositivos como móviles o tablets.

A raíz del torneo Pokémon Twitch Cup, son muchos los usuarios que quieren probar esta alocada edición que sin duda te pone contra las cuerdas ya que gran parte de su atractivo se basa en la aleatoriedad de los eventos que transcurren en el juego.

Pokémon Rojo Fuego Randomlocke hace que los Pokémon que te aparezcan sean aleatorios

La variante Randomlocke de un juego de Pokémon coge de base la edición que sea, en este caso la de Rojo Fuego, pero alterada para que algunas situaciones sean completamente aleatorias. Cabe señalar que no se trata de una versión oficial de Nintendo, sino que ha sido modificada por la fans.

Así pues, en Pokémon Randomlocke podemos esperar que los tres Pokémon iniciales que nos dan a escoger sean aleatorios, incluso de la tercera generación pese a que no aparece en esta edición, con movimientos también aleatorios. Pero no solo eso, sino que además las criaturas salvajes que nos corten el paso en la hierba alta también serán aleatorias y tendrán ataques inesperados, independientemente de que no puedan aprenderlos de manera natural.

¿Un Magikarp con Hoja afilada? Es posible. Que el Caterpie de un Entrenador tenga Chispas? También te lo puedes encontrar.

Luego, el nivel y estadísticas de los Pokémon salvajes, de los Entrenadores y de los Líderes de Gimnasio, sin embargo, sí que se respetan según la ruta en la que estemos, sino prácticamente sería imposible avanzar en el juego.

Por otra parte, los objetos que hay distribuidos por el mapa están donde estaban en la edición original, no obstante a la hora de cogerlos puede tocarnos cualquier cosa. No sería descabellado, por ejemplo, que en el Bosque Verde nos topemos con una Master Ball directamente.

Descargar Pokémon Rojo Fuego Randomlocke para diferentes dispositivos

En la descripción del vídeo que te dejamos sobre estas líneas encontrarás el enlace para descargar Pokémon Rojo Fuego Randomlocke. La ROM está en formato .gba, como cualquier otra rom de Gameboy Advance, por lo que puedes ejecutarla en cualquier emulador de esta consola.

Esto significa que puedes jugar a Pokémon Rojo Fuego Randomlocke en prácticamente cualquier dispositivo, ya que los emuladores de Gameboy Advance están muy extendidos. A continuación te dejamos algunos enlaces para descargar los mejores emuladores de GBA:

Alternativamente también puedes usar Retroarch, un emulador gratuito de código abierto y multidispositivo; eso sí, dentro de Retroarch deberás descargar un núcleo para que puedas ejecutar los juegos de Gameboy Advance. En el caso de iOS, es la única alternativa más o menos sencilla de instalar ya que en el App Store no se puede alojar ningún emulador de consolas.