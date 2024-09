PS5 vs Xbox Series X: ¿Cuál comprar en 2024?

Hoy es uno de esos artículos en los que nos preguntamos a quién queremos más si a papa o a mama. De hecho ya lo hablaremos durante el artículo pero la consola de Sony y la de Microsoft son dos productos espectaculares. Lo que intentaremos averiguar es quien gana en pleno 2024 a la batalla PS5 vs Xbox Series X.

Ya sabemos que alguno de vosotros nos dirá que es mejor tener un pc gaming o que la Nintendo Switch no sé qué. Tenéis razón, es injusto sólo centrarnos en estas dos consolas pero tampoco podemos hacer un artículo de miles de palabras y además en la redacción tenemos estas dos consolas así que las conocemos al dedillo.

Diseño: ¿Esto importa a alguien?

A lo mejor es llama la atención el subtítulo pero hemos visto que en la redacción el diseño solo importa a los que se han independizado. Los que viven en casa de sus padres y tienen la consola en la habitación les da lo mismo el diseño, los que la tenemos en el comedor si que le damos más importancia.

Vamos a ver, es difícil llegar a un acuerdo en este tema. La PS5 tiene un diseño más futurista, quizás demasiado grande, y la Xbox es más sobria pero también más elegante. Digamos que la Xbox es más fácil de integrar en un comedor por ejemplo, tiene un estilo minimalista que pasa más desapercibido.

Obviamente este no es un punto relevante en la batalla PS5 vs Xbox Serie X pero se lleva el punto Bill Gates y compañía.

Hardware: Un empate tècnico

Aquí tenemos que decir que ambas consolas son un bicharraco de mucho cuidado. Las dos tienen unas especificaciones brutales. Vamos a verlas:

PS5 : Está equipada con una CPU personalizada de AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz, una GPU de 10.28 TFLOPs y 16 GB de RAM GDDR6. Además, su SSD personalizado de 825 GB está diseñado para minimizar los tiempos de carga y ofrecer una experiencia más fluida.

: Está equipada con una CPU personalizada de AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz, una GPU de 10.28 TFLOPs y 16 GB de RAM GDDR6. Además, su SSD personalizado de 825 GB está diseñado para minimizar los tiempos de carga y ofrecer una experiencia más fluida. Xbox Series X: También cuenta con una CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos, pero con una frecuencia un poco más alta de hasta 3.8 GHz. Su GPU es ligeramente más potente, con 12 TFLOPs, y tiene la misma cantidad de RAM GDDR6 de 16 GB. El SSD de la Xbox es de 1 TB, lo que le da un poco más de almacenamiento inicial.

Vemos que la cosa está muy igualada. Es cierto que la Xbox tiene un poco más de CPU pero el SSD de la PS5 es más rápido. Las dos consolas soportan resoluciones 4k y pueden llegar a los 120FPS. También ambas son compatibles con el ray tracing.

Mandos: en la redacción gusta más el de Xbox

Menuda batalla campal se ha generado con este artículo. Las dos consolas tiene mandos bastante distintos y la verdad es que Sony ha arriesgado un poco con los mandos de la PS5. Los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica han generado opiniones dispares entre los jugadores.

No se han encontrado productos.

Por su parte el mando de la Serie X es realmente cómodo y ergonómico. Si que hay cambios en las texturas y los botones pero siguen la línea de los modelos anteriores. De hecho muchos jugadores de PC compran los mandos de Xbox para jugar. En la redacción gusta más el mando de Microsoft que el de Sony.

No se han encontrado productos.

Juegos exclusivos: Aquí la paliza de Sony es antológica

Aquí sí que lo siento para Microsoft, pero es el punto que para muchos hace decantar la pugna PS5 vs Xbox Serie X. Sony tiene una cantidad de juegos exclusivos que son historia de los videojuegos. Los God of War, el Spider-Man: Miles Morales, el Demon’s Souls, el Gran Turismo, el Final Fantasy XVI o el The Last of Us, son juegos que solo se pueden jugar en la PS5.

Es cierto que Xbox también tiene juegos exclusivos como el Halo, el Forza Horizon o el futuro Fable, pero no llegan a la relevancia de los títulos que solo se pueden jugar en Playstation. Es quizás solo un punto, pero es de lo más relevantes de esta competición que hoy planteamos.

Aunque debemos decir que para compensar un poco, el Xbox Game Pass es infinitamente superior al servicio de PlayStation Plus. Mientras que los japoneses permiten solo descargar dos juegos al mes gratuitos y un montón de descuentos, los americanos ofrecen una biblioteca de juegos gratuitos enorme.

Precios: ¿Quien ofrece más por menos?

Aqui de nuevo PlayStation da un golpe encima de la mesa. El precio de la PS5 es de 499€, aunque tiene una versión sin lector de discos que cuesta sólo 399€. Por su parte la Xbox Series X cuesta 549,99€ aunque tiene un modelo llamado Series S que es menos potente y no tiene lector de disco que se puede encontrar por 276€.

No se han encontrado productos.

No se han encontrado productos.

El ganador del duelo PS5 vs Xbox Series X es… ¡La Playstation 5!

Para nosotros, y ha habido unanimidad en la redacción, la PlayStation 5 es mejor que la Xbox en términos generales. No queremos que penséis que la Xbox es un mal producto. No es así, comprarla, incluso en su versión Serie S, siempre será un acierto. Ahora la PS5 es harina de otro costal, para nosotros no hay punto de comparación y la declaramos la ganadora clara de este magnífico duelo.

Última actualización el 2024-09-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados