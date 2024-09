Squid, la app que viene preinstalada en los Huawei y que tú también vas a querer descargar

Hoy en día tenemos un abrumador acceso a información, sin embargo siempre hay algo que se nos escapa si no estamos constantemente “conectados” o atentos a las redes sociales. Para aquellos que tengan poco tiempo y no quieran perderlo navegando entre decenas de noticias que no le interesen, Squid viene a mostrarte sólo las noticias que sí te importan. Fácil y rápido, sin historias.

Quizá los usuarios de Huawei ya la conozcan, pues viene preinstalada con los nuevos dispositivos de la marca y de hecho poco tiene que envidiarle a Discover de Google. Es más,

Squid te muestra noticias, pero sólo aquellas que te interesan

Precisamente uno de los puntos clave de Squid es la personalización de los temas de las noticias. Nada más arrancar la app por primera vez nos piden que seleccionemos nuestros temas de interés: en base a lo que elijamos se formará el feed principal de la aplicación, donde se mostrarán entradas de diferentes medios de comunicación.

La cantidad de temas está lo suficientemente fragmentada como para ser bastante precisos, y si por lo que sea queremos borrar o añadir alguno más tarde, siempre podemos hacerlo desde la sección “Categorías” de la app.

Por otra parte, tenemos la oportunidad de filtrar las noticias según su tema, ya que en la barra superior encontraremos diferentes categorías con nuestros temas favoritos. Así sólo accedemos a lo que nos apetezca leer en ese momento.

Luego, al entrar a abrir cualquier noticia, podemos elegir entre leerlo en la propia página web (mediante el navegador integrado de Squid) o usando su modo lectura, que adapta el texto a la interfaz de la aplicación, lo cual resuelve de forma muy acertada. Incluso se puede modificar el tamaño de la letra para mayor comodidad.

Así mismo, Squid nos da ciertas herramientas como poder guardar artículos en favoritos para (re)leerlos más tarde, bloquear medios de comunicación para que no nos aparezcan más noticias de esa fuente, hacer una captura con edición (garabatos, subrayar, añadir texto…) y compartir el contenido hacia otra app.

Puedes descargar SQUID gratis para Android, iOS y dispositivos Huawei sin Google

Todo ello envuelto en una app muy intuitiva y simple, sin florituras más allá de las que consideramos como necesarias. Es una aplicación muy directa, que va a lo que va y no te marea; algo que actualmente, por desgracia, no solemos frecuentar.

Squid recoge noticias de hasta 60 países con diferentes idiomas a elegir en algunos casos (francés en Canadá, catalán en España) y se puede descargar de forma totalmente gratuita tanto en dispositivos Android como en iOS (y en terminales Huawei, claro).

Para nosotros, entra dentro de esa selección de apps que sí vale la pena recomendar gracias a su minimalismo y a su buen hacer. ¿Qué te parece a ti? ¿Alguna alternativa que también merezca la pena? Puedes dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.