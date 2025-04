Cómo escanear un documento directamente en WhatsApp

¿Cuántas veces has usado WhatsApp para enviar una foto de un documento a un familiar o amigo? Desde un DNI hasta una hoja que necesites para cualquier solicitud, la popular app de mensajería se ha convertido en el medio que usamos para compartir estos importantes archivos que solemos enviar haciéndole una simple foto. Pero en ocasiones, estas fotos están mal tiradas y no se termina de leer correctamente toda la información de la hoja, de ahí que WhatsApp haya apostado por lanzar una opción con la que escanear un documento directamente.

Sin necesidad de pasar por una impresora/escáner, con tu móvil y WhatsApp vas a ser capaz de «escanear» hojas y fotos para que la imagen quede recta, sin reflejos y sin ángulos raros. En definitiva, como si la hubieses escaneado de verdad.

Escanear cualquier documento con WhatsApp

Esto no es nuevo, pues ya existían aplicaciones dedicadas como PhotoScan de Google o Camscanner, pero nunca está de más tener esta tecnología integrada dentro de WhatsApp.

Para usarlo es muy sencillo, eso sí, asegúrate de tener la aplicación actualizada a su última versión para que te aparezca la mencionada opción.

Abre cualquier conversación (en la que quieras enviar un documento). Pulsa en el icono de adjuntar archivos y luego en Documento. De las opciones de documentos que se despliegan, toca en Escanear documento. Se abrirá la cámara y tendrás que enfocar el documento entero. En cuanto la app reconozca la forma de la hoja, lo escaneará automáticamente.

Coloca el smartphone de la manera más recta posible respecto al documento. Verás que la propia WhatsApp reconocerá la hoja y mostrará una especie de indicador verde contorneando la forma de la hoja; al momento, hará la captura automáticamente sin ni siquiera hacer falta tocar el botón de captura. Así mismo, automáticamente recortará todo el fondo sobrante y corregirá la posición (dentro de lo posible) para crear esa ilusión de que el archivo ha sido escaneado.

Es más, la cámara seguirá abierta por si quieres escanear varias hojas de una tirada, ideal si tienes que escanear un documento por dos caras, o un documento que consta de varias hojas.

Acto seguido, cuando ya lo tengas todo listo, podrás enviar el resultado al chat desde el que habías abierto la herramienta. Ten en cuenta que el recorte dependerá de cómo hayas enfocado el documento en cuestión. Asegúrate de ponérselo fácil a la app y evitar hacer contrapicados imposibles a la hora de sostener el smartphone cuando procedas a «escanear» tus hojas.

Y como decíamos antes, esto también resulta útil para compartir fotos antiguas que tengamos ya impresas, pues no quedarán torcidas ni movidas a diferencia de una fotografía casual. Quizá no es la mejor manera de compartir estos recuerdos (recordemos que WhatsApp suele aplicar una compresión bastante alta a las imágenes que enviamos a través de la app), pero para los que no les importe tanto este detalle técnico, les puede servir en un momento puntual.