Cómo desactivar que Instagram use tus fotos para entrenar a su IA

Si eres usuario de alguna plataforma de Meta, es decir, Instagram, Facebook o WhatsApp, es probable que hayas recibido un correo electrónico en el que, en pocas palabras, la compañía te informa de cómo va a utilizar tu información pública para entrenar a su IA. No obstante, es posible oponerse a esto mismo, y evitar que Meta utilice tus publicaciones e información para alimentar a su inteligencia artificial.

Eso sí, por defecto y si no haces nada, utilizará tus datos para mejorar a su IA. Así pues, si prefieres evitar que esto suceda, puedes seguir los pasos que te resumimos a continuación para que en mayor o menor medida, lleve a cabo este entrenamiento.

Meta usará tu información y publicaciones de Instagram para entrenar su IA, pero puedes oponerte

Tal y como indican en el mencionado email:

Queremos que sepas que, para poder ofrecer estas experiencias, usaremos la información sobre interacciones con las funciones de la IA en Meta e información pública, como publicaciones y comentarios, de las cuentas de personas mayores de 18 años conforme a nuestros intereses legítimos, con la finalidad de desarrollar y mejorar la IA en Meta.

Si no estás conforme con esta actualización, puedes seguir estos pasos desde Instagram para oponerte a que utilicen tus datos para entrenar su IA.

Abre Instagram y ve a tu perfil. Dentro de tu perfil, toca en el icono de las tres rayas para acceder a la configuración. Ahora desplázate hacia abajo hasta encontrar el Centro de privacidad. Tócalo para entrar en él. Dentro del Centro de privacidad vas a ver un texto en el cual aparece la palabra «oponerte» destacada con un enlace. Púlsalo. Al pulsar esta palabra, se abrirá un formulario en el que deberás introducir tu email (el que está vinculado a tu cuenta de Instagram/Facebook/Meta) y, opcionalmente, un texto por el cual decidimos oponernos a que Meta pueda entrenar su IA con nuestro contenido. Ya solo te queda pulsar en Enviar y esperar a que se procese tu solicitud.

Recibirás un correo de confirmación indicando que tu solicitud se ha enviado correctamente y que el equipo de Meta dejará de utilizar tu contenido público para entrenar a su IA, aunque…

Meta puede seguir utilizando algunos datos tuyos para entrenar a la IA aunque te hayas opuesto

Lamentablemente, no es oro todo lo que reluce, ya que tal y como se desprende de las palabras de Meta durante este proceso: «Es posible que sigamos procesando cierta información sobre ti para desarrollar y mejorar la IA en Meta, aunque te opongas o no uses nuestros productos y servicios».

Un detalle que ya han hecho notar algunos usuarios de X, y por el cual los desarrolladores de Meta se siguen manteniendo el derecho de utilizar algunos de nuestros datos para entrenar a su IA, aun habiéndonos opuesto utilizando el formulario antes descrito.