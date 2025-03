¿Qué es Meta AI de WhatsApp? Así lo puedes eliminar si no lo quieres

Si recientemente has abierto tu WhatsApp y te has encontrado con un nuevo chat en el que pone Meta AI, no te preocupes, no es ningún virus ni nada raro. Se trata de una nueva función que la aplicación ya estrenó meses atrás en otros territorios y que ahora ya está disponible en España, y que tiene que ver con el boom que está teniendo la inteligencia artificial en estos últimos tiempos.

La compañía Meta, que es la propietaria de apps como Instagram, Facebook y la propia WhatsApp, ha desarrollado su propia inteligencia artificial y nos la pone a disposición dentro de la popular app de mensajería para que podamos realizar nuestras consultas chateando de manera natural y sin necesidad de salir de la aplicación.

¿Qué es este nuevo chat que me ha aparecido en WhatsApp?

Se trata de la inteligencia artificial de la compañía Meta, potenciada por el modelo Llama (3.2, al momento de su lanzamiento en WhatsApp) que destaca por ser de código abierto.

Así pues, tienes dentro de WhatsApp un chatbot desde el cual puedes pedirle todo tipo de información, consejos, ideas, traducciones y lo que se te ocurra, tal y como ya veníamos haciendo desde hace unos meses con las alternativas de ChatGPT o Copilot, por ejemplo.

Para comenzar a usarlo basta con entrar en su chat y escribirle cualquier cosa, o bien tocar en el icono del círculo azul/morado que aparece sobre el de iniciar un chat nuevo con el que entrarás directamente en la conversación de Meta AI.

También puedes «invocarlo» desde otro chat, ya sea individual o grupal, para que te asista en el momento y aporte sus datos. Simplemente, tienes que escribir @Meta AI seguido de tu consulta y enviar el mensaje en el chat para que responda resolviendo vuestras dudas; útil para compartir información al momento si estás conversando con otra persona. Ya no tienes que salir de WhatsApp, entrar en tu buscador, encontrar la respuesta y copiarla de vuelta en WhatsApp.

Cómo eliminar Meta AI de WhatsApp

Pero si no te hace gracia tener ese chat de Meta AI en WhatsApp, puedes quitarlo como cualquier otra conversación. Simplemente basta con mantener pulsado encima del chat de Meta AI y acto seguido tocar el icono de la papelera para eliminarlo.

Cabe destacar que esto solamente eliminará el chat de WhatsApp, no la funcionalidad como tal, ya que está integrada en la aplicación. Por ahora, no existe una opción para deshabilitar completamente la IA de WhatsApp.

Eso sí, debes saber que Meta AI solamente lee los mensajes que compartes en su chat o cuando lo mencionas en otra conversación.