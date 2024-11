Descargar e instalar Tiktok fácil y rápido en móviles, tablets y ordenadores

Los vídeos cortos triunfan en las redes y una plataforma que ha sabido explotarlo es Tiktok. La aplicación se ha convertido en un referente a la hora de compartir vídeos, especialmente editados con efectos y transiciones llamativas, hasta tal punto que muchos jóvenes la utilizan incluso como sustituto de Google a la hora de buscar cualquier consulta. Si todavía no la tienes, en este artículo te mostramos cómo descargar Tiktok en tu smartphone, tablet o incluso en tu ordenador.

Descargar Tiktok para dispositivos inteligentes

Para iPhone y iPad

Para descargar Tiktok en tu iPhone o en tu iPad vamos a seguir los mismos pasos, ya que son prácticamente idénticos en ambos dispositivos. Al ser dos sistemas de Apple, el proceso es muy similar.

En tu iPhone o iPad, busca la App Store y entra en ella. Dentro del App Store, pulsa sobre el apartado Buscar e introduce «Tiktok» en la barra de búsqueda de la parte superior. En los resultados te aparecerá la app Tiktok (es posible que los primeros resultados sean apps promocionadas). Cuando localices Tiktok, pulsa en Obtener (o sobre el icono de una nube si ya habías descargado Tiktok anteriormente). Cuando se termine de descargar e instalar, Tiktok estará esperándote en la pantalla de tu iPhone o iPad.

Ya solamente te quedará tocar sobre el icono de Tiktok para abrir la app y acceder a todo su contenido; eso sí, necesitarás crearte una cuenta de usuario (o iniciar sesión con la que ya tuvieses si ya habías utilizado Tiktok en el pasado) para utilizar la plataforma.

Para Android (móviles y tablets) (Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, realme POCO, OnePlus, Pixel, Sony, Motorola y demás)

En el caso de que tengas un dispositivo Android, tendrás que descargar Tiktok desde el Google Play. El procedimiento es muy sencillo, en el cual tendremos que seguir los pasos habituales para descargar aplicaciones:

Halla el Google Play en tu lista de aplicaciones de tu smartphone o tablet Android. Dentro del Google Play, ve al apartado Aplicaciones y toca la barra de búsqueda. En la barra de búsqueda, introduce «Tiktok» y dale a enviar. De entre los resultados, te aparecerá Tiktok; toca en Instalar para que la aplicación comience a descargarse e instalarse en tu terminal.

Tras unos segundos, la aplicación de Tiktok se habrá descargado e instalado en tu Android. Ya solo te quedará ir a buscarla a tu pantalla de inicio (o a tu cajón de apps, depende del modelo de móvil o tablet) y abrirla para disfrutar de todos sus contenidos. Eso sí, no te olvides de crearte una cuenta o iniciar sesión (si ya eras usuario de Tiktok previamente) para usar las funciones de Tiktok (dar me gusta, compartir vídeos o subi r los tuyos).

Para Huawei

Los usuarios de equipos Huawei, desde que no tienen acceso a los servicios de Google, no pueden descargar apps desde el Google Play. No obstante, los Huawei cuentan con su propia tienda de aplicaciones: la AppGallery, desde la cual, en este caso, se puede descargar e instalar Tiktok para los Huawei.

Busca la AppGallery en tu Huawei y ábrela. En el buscador, introduce «Tiktok» y dale a buscar. De entre los resultados te aparecerá Tiktok (vigila porque es posible que también te aparezcan apps similares a Tiktok). Pulsa en el botón Instalar que aparece junto al nombre de Tiktok y la app comenzará a descargarse.

Cuando termine de descargarse, la tendrás disponible instalada entre el resto de tus aplicaciones. Ya solo te queda tocarla para abrirla y crearte una nueva cuenta o iniciar sesión si ya eres usuario de Tiktok.

Descargar la APK de Tiktok

Si tu Android no tiene acceso al Google Play o a otra tienda de aplicaciones, siempre tienes la posibilidad de instalar Tiktok a través de su APK. Los APK son un archivo de instalación con el cual podemos instalar una app manualmente, pero primero necesitaremos descargar dicho APK para poder instalarlo en nuestro dispositivo Android.

Descarga el APK de Tiktok desde APKMirror, uno de los portales más fiables para descargar APKs. Cuando se termine de descargar, el archivo .apk estará en la carpeta de Descargas, aunque también podrás ejecutarlo desde la notificación. Es posible que tengas que activar la opción «Orígenes desconocidos» o similar desde los ajustes de tu terminal, con tal de poder ejecutar APKs en tu Android. Una vez hecho, pulsa sobre el APK para instalar Tiktok en tu dispositivo Android. Sigue las instrucciones en pantalla que te guiarán por le proceso de instalación y tras unos segundos tendrás la aplicación disponible en tu terminal.

Cabe destacar que, con este procedimiento, la aplicación de Tiktok no se actualizará de manera automática, como lo haría desde el Google Play cada vez que haya alguna nueva versión de la aplicación. Tendrás que volver a ApkMirror en busca del APK más actualizado y repetir el procedimiento para instalar la versión más reciente.

Descargar Tiktok para ordenador

Aunque Tiktok está más bien pensado para usarse en formato vertical desde un smartphone o una tablet, también está disponible para ordenadores.

Sin ir más lejos, una de las formas más sencillas de utilizar Tiktok en tu escritorio es accediendo directamente a su versión web.

Accede a la web de Tiktok. Inicia sesión con tu cuenta.

Aunque si eres creador de contenido, quizá lo más interesante de la web es su Creator Center, desde el cual puedes subir masivamente vídeos, establecer miniaturas de los mismos e incluso programarlos para que se publiquen automáticamente.

Por otra parte, Tiktok también tiene aplicación nativa para Windows, que siempre resulta más interesante que la versión web, aunque en este caso no encontraremos demasiadas diferencias entre una u otra.

Descargar Tiktok para Windows: Microsoft Store

Aunque quizá te dé más estabilidad la versión para Windows, como decimos, la experiencia es muy similar respecto a la versión web.