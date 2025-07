Galaxy Z Flip7: el plegable AI que cabe en tu bolsillo

Samsung ha vuelto a redefinir el mundo de los plegables con el Galaxy Z Flip7, un dispositivo que demuestra que la inteligencia artificial también puede llevarse en el bolsillo con estilo y potencia. Y no solo hablamos de diseño: este compacto smartphone incorpora una pantalla frontal FlexWindow mejorada, capacidades AI de última generación y una cámara digna de bandera. ¿Quién dijo que los móviles pequeños ya no eran para geeks?

Diseño ultracompacto con inteligencia desbordante

El nuevo Galaxy Z Flip7 mantiene el icónico formato de concha que enamoró a los fans de la saga desde sus primeras entregas, pero ahora llega más delgado, más resistente y con el mejor hardware que Samsung ha metido jamás en un Flip. Con tan solo 13,7 mm de grosor cuando está cerrado y 188 gramos de peso, este dispositivo cabe incluso en el bolsillo más rebelde de unos vaqueros slim.

La estrella del show es su pantalla exterior de 4,1 pulgadas Super AMOLED, ahora más brillante que nunca gracias a sus 2.600 nits y una fluidez de 120Hz. Aquí puedes leer mensajes, cambiar de canción, consultar el tiempo o hacer selfies espectaculares sin necesidad de abrir el móvil. Todo esto con una visibilidad excelente incluso bajo el sol, gracias a la tecnología Vision Booster, al más puro estilo de las pantallas gamer OLED de última generación.

Al desplegarlo encontramos un panel principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, ideal para navegar, scrollear o echar unas partiditas a tu gacha favorito con una fluidez impecable. Y por si te preocupa la durabilidad, respira tranquilo: incluye Gorilla Glass Victus 2, bisagra Armor FlexHinge rediseñada y un marco de aluminio reforzado.

AI en todas partes: productividad, personalización y Gemini Live

El verdadero superpoder del Galaxy Z Flip7 no está solo en su hardware, sino en su software potenciado por IA. Samsung ha integrado Galaxy AI y Gemini Live directamente en la FlexWindow, lo que permite realizar tareas complejas con solo hablar al dispositivo: busca en Internet, gestiona tu agenda, organiza tus viajes y hasta te recomienda restaurantes cercanos. Todo sin abrir el móvil.

Además, la experiencia es altamente personalizable: desde fondos de pantalla hasta widgets, colores, emojis y más, el móvil se adapta a tu estilo y rutina. ¿Te vas a Corea del Sur en septiembre? Pregunta a Gemini qué ropa llevar y él responderá teniendo en cuenta el clima local. El futuro ha llegado… ¡y cabe en la palma de tu mano!

Incluso en términos de productividad, Samsung va un paso más allá con la incorporación de Samsung DeX: conecta tu Z Flip7 a un monitor y transfórmalo al momento en una estación de trabajo de escritorio. Los fans de la multitarea estilo Surface quedarán más que satisfechos.

Una cámara de flagship, diseñada para selfies épicos

Si hay un terreno donde el Galaxy Z Flip7 brilla con luz propia es en la cámara. Incluye un sistema doble con un sensor principal de 50 MP (sí, como en el Galaxy S24) y un ultra gran angular de 12 MP. Ya sea para capturar paisajes alucinantes o retratos con efecto bokeh de escándalo, este Flip responde como un auténtico tope de gama.

¿Y los selfies? Aquí es donde la FlexWindow se convierte en un verdadero estudio de fotografía portátil. Con funciones como Dual Preview y Real-Time Filters, puedes posar, encuadrar, aplicar efectos y capturar la imagen perfecta sin ni siquiera abrir el teléfono. Gracias a la nueva función Zoom Slider, ajustar el encuadre es tan sencillo como deslizar el dedo.

Además, con la opción Portrait Studio alimentada por AI, puedes transformar cualquier instantánea en una obra de arte con acabados animados o profesionales. ¿La excusa perfecta para petar Instagram con tus fotos más épicas?

Una experiencia flip para todos: llega el Galaxy Z Flip7 FE

Para quienes quieran vivir la experiencia de los plegables sin llegar al buque insignia completo, Samsung también ha lanzado el Galaxy Z Flip7 FE. Este modelo más accesible ofrece una pantalla interior de 6,7 pulgadas, cámara FlexCam de 50 MP y un diseño compacto. Todo ello con Android 16, One UI 8 y buena parte de las ventajas inteligentes del modelo principal, como Now Brief en la pantalla de portada.

Seguridad digna del siglo XXI

En un mundo cada vez más conectado, la seguridad es vital. El Galaxy Z Flip7 llega con novedades en privacidad como Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), que crea compartimentos cifrados para cada app. Además, se incorpora cifrado resistente a la computación cuántica para una navegación aún más protegida, incluso en redes públicas.

El Galaxy Z Flip7 no solo es un terminal compacto y bonito, es una bestia tecnológica con pantalla flexible, inteligencia artificial, funcionalidades de productividad avanzada y una experiencia fotografiable al máximo. ¿Preparado para doblar las reglas del juego?