Opiniones sobre Temu: ¿Es fiable esta tienda online?

Hace tan solo unos días hablábamos de los peligros de internet con el caso de las estafas de Bizum. Ya sabéis que en ActualApp hacemos artículos sobre las grandes novedades pero también ofrecemos consejos sobre seguridad. Y hoy queremos centrarnos en una plataforma de venta online que está muy de moda, y por eso nos hemos lanzado a hacer una artículo de las distintas opiniones sobre Temu que hemos ido recopilando.

Estos últimos años han ido apareciendo distintas plataformas de comercio electrónico que se han hecho realmente populares, especialmente entre la gente joven. Sus precios escandalosamente bajos y sus promociones, realmente apetecibles, son los principales reclamos de este tipo de tiendas.

¿Qué es Temu? ¿Es el nuevo Aliexpress?

La respuesta es claramente sí, o por lo menos es un competidor muy serio de Aliexpress. Temu es, al igual, que Shein o Wish, una mega tienda online con millones de productos a precios super asequibles. La mayoría de sus productos provienen de China pero no hay problema para comprar en Temo desde España o cualquier otro país.

Temu no se centra solo en un tipo de producto sino que, al igual que Amazon por ejemplo, puedes encontrar tecnología, ropa, utensilios para la casa y centenares más de categorías de productos. Es imposible ver la totalidad de su catalogo. Puedes acceder a la plataforma a través de su página web o instalando su aplicación, tanto en Android como en iOS. Aquí tenéis los enlaces:

Opiniones reales de usuarios sobre Temu

El contenido que encontraréis en ActualApp es siempre propio, escrito por humanos y basado en opiniones reales de la gente. Hemos hecho un pequeño trabajo de campo analizando a través de Twitter, Instagram y también de nuestro entorno y hemos creado una sección de opiniones sobre Temu. Hablaremos básicamente de tres aspectos positivos y tres negativos.

Puntos positivos: precio, catálogo y funcionamiento

Lo primero que destacan todos los usuarios es sus increíbles precios. No tiene sentido que puedas comprar 20 productos y el precio total sea de 60 o 70 euros. Es una auténtica pasada. Pero es que además, cada dos por tres hacen ofertas que te ahorran aún más dinero o te permiten comprar productos por 60 céntimos. Es el gran secreto de estas plataformas y Temu cumple y muy bien.

El segundo aspecto, y ya lo hemos apuntado antes, es su gran variedad de productos. Os voy a contar un secreto que servirá de ejemplo, en el último pedido conjunto que hicimos en la redacción había, banyadores, correas del Apple Watch, fundas de iPhone, un cuadro de decoración, unos posavasos muy feos que nunca se van a utilizar y pantalones de chándal que le quedan bastante mejor al modelo del producto que a un servidor. Es espectacular.

Finalmente el último aspecto positivo es la facilidad de interacción con la plataforma. Tanto la web como las aplicaciones funcionan realmente bien. Se nota que hay un buen equipo de desarrollo y esto se traduce en una experiencia de usuario realmente buena. Además es totalmente seguro introducir tus tarjetas y realizar compras porque cumplen con todos los estándares de seguridad. Un minipunto para Temu.

Puntos negativos: calidad justilla, envíos con retraso y atención mejorable

No iba a ser todo bueno. Lo que más afecta en algunas ocasiones, aunque hay excepciones, es la calidad bastante justa de muchos productos. Suponemos que es la otra cara de la moneda de tener precios tan bajos. Cuando hagáis algunos pedidos ya os quedará claro que productos pedir y que no. ¿Ropa para hacer deporte? Sí. ¿Ropa para una boda? Arriesgado. Lo mismo ocurre con la tecnología. Los periféricos y los accesorios están muy bien, productos más caros, no recomendamos comprarlos en estas tiendas chinas.

El segundo de los puntos que calificamos cómo negativos es los tiempos de envío. Son muy largos. Aunque es cierto que decimos que son largos porque lo comparamos con Amazon. Al final no pagar, o pagar muy poco, de gastos de envío por hacer venir una funda de iPhone de Shangai a Barcelona es una locura. Pero es cierto, en ocasiones hemos tenido que esperar semanas a que llegaran los productos.

Por último, algunos usuarios nos han contado que cuando han tenido problemas con algún producto no les ha sido fácil contactar con el servicio de atención al cliente. Las respuestas no han sido rápidas, ni tampoco efectivas en algunos casos.

En resumen: ¿Es fiable comprar en Temu?

Rotundamente sí. Ya hemos dicho que es una tienda segura y que además cumple con lo promete. El resumen es que comprar productos tan baratos compensa que la calidad en ocasiones sea justilla y que los envíos lleguen un poco tarde. Entedémos que después de leer y consultar muchas opiniones sobre Temu este es el sentimiento mayoritario.

Luego hay otros temas que también son importantes y de los que no hemos hablado, cómo por ejemplo las dudas que genera comprar en la otra punta del mundo a nivel de medio ambiente. Pero esto lo dejamos para otro artículo donde hablaremos de la economía circular y los circuitos cortos de distribución. ¡Larga vida a Temu!