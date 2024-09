Estafas Bizum: Cómo funcionan y cómo actuar si has sido una víctima

La llegada de Bizum suposo una revolución en el envío de dinero entre particulares y un dolor de cabeza para los amigos jetas que nunca pagaban lo que debían. Bromas a parte, este sistema se ha convertido en uno de los más usados y como siempre lo malo va ligado a lo bueno, hoy os queremos hablar de las cada vez más frecuentes estafas de Bizum.

Ya sabéis que los ciberdelicuentes siempre innovan en sus métodos. Lo cierto es que si pusieran esta inventiva en iniciativas licitas y legales seguro que la vida les iría muy pero que muy bien. En todo caso, empecemos.

¿Cómo funcionan las estafas de Bizum? Hay principalmente 3 tipos

En este artículo iremos actualizando todas las distintas estafas relacionadas con Bizum que vayan saliendo. A día de hoy, hay distintos tipos de estafas distintas:

Estafa del «pago inverso»

Esta es la que se da con más frecuencia. A través de Bizum puedes mandar dinero pero también puedes mandar solicitudes de pago. El estafador lo que hace es contactarte con alguna excusa como devolverte un dinero de una compra o de un servicio y te manda una solicitud de dinero. Si no estás muy atento, mucha gente acepta la solicitud pensando que realmente está recibiendo dinero cuando en realidad lo está pagando.

Phishing a través de correos electrónicos o SMS

Un clásico entre las estafas de Bizum. Los malhechores te mandan mensajes a través de SMS o por mail que parecen totalmente legítimos en los que afirman ser tu banco o el mismo servicio de Bizum. Obviamente no lo son y los usuarios son redirigiros a páginas falsas en las que les roban su información personal para acceder a las cuentas. Una vez allí se dedican a robar todo lo que pueden.

Suplantación de identidad: «Amigo necesito dinero»

Esta estafa requiere un poco más de trabajo pero es de las que mejor funcionan. Los estafadores clonan el WhatsApp de alguien o su número de teléfono. Entonces mandan mensajes a los contactos en los que les cuenta que ha tenido una emergencia y necesita ayuda inmediata. Normalmente se trata de cantidades no muy grandes, como 100 o 200 euros. Mucha gente accede a realizar el pago ya que te lo está pidiendo un amigo. Se las saben todas.

¿Qué hacer si has sido víctima de una estafa Bizum?

Primer paso, mantén la calma. Hace mucha rabia, te preguntas como has podido picar, pero no es culpa tuya, así que no te alteres. Además hay solución.

Lo primero que debes hacer es contactar con tu banco. Según nuestra experiencia todas las entidades bancarias acaban devolviendo el dinero a los afectados. Eso sí, por ahora lo que debes pedir es que bloqueen tu cuenta para que no se puedan hacer más movimientos en el caso de que te hayan suplantado la identidad.

También es recomendable informar a la propia Bizum. A través de tu banco o de la aplicación que uses hay un apartado que permite contactar con ellos. Lo cierto es que tienen una buena asistencia y seguro que pueden tomar medidas adicionales o darte asesoramiento sobre como recuperar tu dinero.

Finalmente, aunque mucha gente cuando recupera el dinero no lo hace, lo indicado sería contactar con las autoridades y presentar una denuncia. Ir a la policia, vamos. En este caso antes prepara capturas de todas las pruebas para facilitarles el trabajo.

Estad alerta ante las estafas de Bizum ya que están a la orden del día

En definitiva lo que queremos transmitir con este artículo es que hay que estar alerta. No os fiéis nunca de nadie que os pida dinero o que os quiera dar dinero. Las cosas gratis no existen. Así que solo utilizad el servicio si estáis seguros de con quien lo usáis, y sobre todo si no lo veis claro no aceptad nada. Como todo en la vida hay que ir con mucho cuidado. Eso sí, ¡larga vida a Bizum!