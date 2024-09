Lista Robinson: ¿Qué es? ¿Cómo apuntarse? ¿Funciona?

Si has llegado hasta aquí es porque estás harto o harta de que te llamen compañías para ofrecerte servicios que no has pedido. Es de las cosas más molestas de la modernidad. Pues bien en ActualApp estamos para ayudaros y os queremos hablar sobre la Lista Robinson, un directorio al que nos podemos apuntar para «dejar» de recibir llamadas comerciales.

En este artículo os hablaremos sobre que es esta lista, cómo os podéis apuntar y finalmente os hablaremos sobre si funciona o no. Ya os avanzamos que sí, pero os contaremos el pequeño experimento que hemos hecho en la redacción de ActualApp y que pensamos presenta unos resultados inequívocos. Empecemos.

¿Qué es la Lista Robinson?

Básicamente la Lista Robinson es un directorio de consumidores, como tu o como yo, que no queremos recibir publicidad. El sólo hecho de aparecer en dicha lista indica a las empresas que no queremos comunicaciones comerciales, y esto afecta a llamadas telefónicas, correos electrónicos, SMS e incluso correo postal.

Esta lista está gestionada por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y está respaldad por distintas leyes tanto españolas como europeas. Vamos, que es una cosa oficial y de obligado cumplimiento. Como curiosidad decir que el nombre, Robinson, hace referencia a la novela del famoso naufrago Robinson Crusoe y es una metáfora de la voluntad de los consumidores de aislarse de las llamadas comerciales. Sinceramente no lo sabíamos y lo encontramos muy acertado.

Sea como sea, el funcionamiento de la Lista Robinson es sencillo. Las empresas que desean contactar con usuarios con fines comerciales están obligadas a consultar la lista antes de enviarte publicidad. Si estás en el directorio no pueden contactar contigo, a menos que tu hayas aceptado el consentimiento de que lo hagan.

Esto último es más importante de lo que pensamos. Normalmente todos aceptamos los términos y condiciones de cualquier servicio al que nos registramos y esto conlleva el permiso para enviar comunicaciones comerciales. Cuidado con eso. Aunque es cierto que os podéis dar de baja sin problema en la mayoría de casos.

¿Como apuntarse a la Lista Robinson?

El proceso es muy sencillo y obviamente es totalmente gratuito. Debéis seguir estos pasos:

Entramos en la pàgina web de la Lista Robinson: www.listarobinson.com

Pulsamos en el botón que aparece en el centro de la pantalla que dice «Apúntate a la lista»

Ahora debemos elegir si queremos apuntarnos a nosotros mismos o a otra persona, como tu abuelo, abuela o lo que sea. El único requisito es ser mayor de 14 años.

Luego se abrirá un formulario en el que nos pide el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, una dirección de email válido y una contraseña. Una vez hecho ya estaremos registrados, pero debemos validarlo a través de un mail de confirmación.

Una vez hemos confirmado la cuenta ya podemos acceder y bloquear las comunicaciones que nos interesen. La recomendación es que las bloqueéis todas.

A partir de este momento ya no deberíais recibir publicidad a través de estos canales.

Opiniones sobre la Lista Robinson. ¿Realmente funciona?

Cómo todo en la vida hay opiniones de todo tipo. Seguro que vosotros conocéis a alguien que dice que esta en la lista y le siguen llamando. Y como en ActualApp somos gente seria hemos querido hacer un experimento que ha durado 2 semanas. Mi compañero Ángel se apunto a la Lista Robinson a principios de setiembre y yo, obviamente, no lo hice.

El resultado es que en estas dos semanas y media yo he recibido la friolera de 8 llamadas comerciales no solicitadas y Ángel tan solo una. Pero debemos matizar que era una llamada de una empresa no española y por lo tanto no queda claro si está sujeta a la ley. En todo caso la Lista Robinson funciona. Por lo tanto os animamos a todos apuntaros y a poner fin a una de las lacras de la modernidad. ¡Larga vida a Robinson Crusoe!