Cómo evitar que Instagram muestre tus fotos en Google y otros motores de búsqueda

Si tienes una cuenta de Instagram profesional, es posible que al entrar estos últimos días en la app te haya aparecido un aviso informando que pronto, tus fotos podrían aparecer en motores de búsqueda como Google. Si lo has pasado sin leerlo, ojo porque te estás perdiendo esta nueva opción que Instagram va a activar por defecto en tu cuenta y que puede que no te interese tener habilitada. Y es que la popular red social va a indexar tus fotos en Google, haciendo que estas puedan aparecer en los resultados cuando alguien busque contenido en el motor de búsqueda.

Pero no solo en Google, sino en cualquier buscador. Esta directriz entrará en vigor a partir del 10 de julio de 2025 y si quieres oponerte a ello, desde la propia app de Instagram puedes desactivarlo.

Comprueba si tus fotos de Instagram aparecerán en la búsqueda de Google

El aviso de Instagram que mencionábamos antes reza lo siguiente:

«A partir del 10 de julio de 2025, los motores de búsqueda podrán mostrar todas las fotos y los vídeos automáticamente en páginas de resultados; esto significa que más personas podrían descubrir contenido de tu cuenta profesional fuera de Instagram».

Y desde el mismo podemos aceptar o declinar esta novedad. Pero si has descartado el mensaje o lo has aceptado sin querer, puedes desactivar que tus fotos de Instagram aparezcan en los resultados de Google y demás buscadores.

Para ello, simplemente sigue estos pasos:

Abre la app de Instagram, y en tu perfil toca el icono de las tres rayas para ir a Configuración y actividad. En Configuración y actividad, busca el apartado Privacidad de la cuenta. Verás un nuevo campo que indica: Permite que las fotos y los vídeos públicos aparezcan en resultados de motores de búsqueda. Solo tendrás que desactivarlo.

Ten en cuenta que, de tenerlo activo, esto solo afectará a los posts que tengas públicos, así que las fotos restringidas para tus mejores amigos de Instagram no se indexarán en Google.

De igual forma, si tu cuenta está establecida como privada, ningún contenido de tu perfil tendrá la capacidad de aparecer directamente en los resultados de los buscadores, aunque es posible que se muestre algún enlace hacia la publicación en tu perfil (aunque si lo tienes privado, o la publicación está restringida a tus mejores amigos, el contenido no será visible).

¿Qué significa exactamente esta nueva medida de Ia red social?

Si bien ya es posible encontrar enlaces de Instagram en motores de búsqueda (desde hace mucho tiempo; de hecho, seguro que buscando información de algún famoso, has dado con su cuenta de Instagram, por ejemplo), lo que ahora informa la red social es que tus fotos y vídeos puedan aparecer directamente en Google Imágenes, por ejemplo, u otros productos de la compañía. Y, como venimos diciendo, no solo de Google, sino de otros motores de búsqueda (Yahoo, DuckDuckGo Go, Bing, y otros tantos).

Por último, cabe destacar que esta medida, en principio, solo afecta a las cuentas profesionales (de empresa, de creador de contenido…). Si tienes una cuenta personal donde cuelgas las fotos de tus vacaciones, esto no tendría por qué repercutirte; de hecho, la opción ilustrada más arriba ni te aparecerá.