Descargar e instalar Instagram fácil y rápido en móviles, tablets y ordenadores

La red social de fotografía es una de las principales plataformas no solo para compartir pequeños momentos de tu vida, sino para mantenerte en contacto con tus conocidos e incluso consumir virales de todo tipo. Si tú también quieres formar parte de esta red social, puedes descargar Instagram en tu smartphone o tablet de una forma rápida y sencilla, ya tengas un iPhone o un Android, o incluso en un ordenador, pues Instagram está disponible en una amplia variedad de sistemas.

Cómo descargar Instagram en todo tipo de sistemas

En iPhone o iPad

El proceso es prácticamente igual si quieres descargar Instagram en iPhone o en iPad, así que puedes seguir los siguientes pasos para cualquiera de los dos dispositivos de Apple.

Primero, localiza la App Store en tu iPhone o iPad y accede a él. Dentro de la App Store, pulsa la barra de búsqueda e introduce «Instagram». En los resultados, quizá el primer resultado sea publicidad, pero si no es en el primero, será el segundo resultado; verás Instagram junto al botón «Obtener» (o el icono de una nube si ya habías instalado Instagram previamente). Instagram comenzará a descargarse en tu iPhone o iPad y tardará unos segundos en instalarse.

Cuando termine, verás el icono de Instagram en el escritorio de tu iPhone o iPad. Para terminar de instalarlo, tócalo y si ya habías utilizado la app en anteriores ocasiones en ese mismo dispositivo, es probable que ni tengas que iniciar sesión; sino, tendrás que introducir tu nombre de usuario y contraseña o bien crear una nueva cuenta si es la primera vez que vas a usar esta red social.

Acto seguido, ya tendrás acceso a todo el contenido, fotos y seguidores de Instagram.

En Android (móviles y tablets) (Samsung, Xiaomi, Oppo, POCO, realme, OnePlus, Pixel, Sony, Motorola y demás)

Para descargar e instalar Instagram en tu dispositivo Android, puedes seguir el mismo procedimiento que harías con cualquier otra app.

Entra en la app Google Play de tu dispositivo Android. En la barra de búsqueda de la parte superior, introduce «Instagram» y dale a enviar. En los resultados te aparecerá la aplicación de Instagram. Toca en «Instalar» para que Instagram se comience a descargar en tu Android. Una vez se haya terminado de descargar, ve a tu menú de apps o a la pantalla principal de tu móvil o tablet donde encontrarás la app de Instagram. Al abrirla tendrás que iniciar sesión con tu cuenta, si ya eras usuario de Instagram, o crearte una nueva cuenta si nunca habías utilizado la red social anteriormente.

Con todo esto hecho, ya podrás disfrutar de Instagram en su totalidad: ver historias, publicaciones, compartir las tuyas, enviar y recibir mensajes, y mucho más.

Descargar Instagram para Huawei

Los terminales Huawei no cuentan con soporte para los servicios de Google, con lo cual no podemos descargar Instagram desde el Google Play como haríamos en el resto de marcas. No obstante, existe una alternativa, aunque es algo más engorrosa.

Usando la tienda de la propia compañía, la AppGallery, podemos instalar Instagram en un Huawei de una manera más o menos fácil y rápida.

Abre la AppGallery en tu Huawei. Escribe «Instagram» en la barra de búsqueda (ojo con las apps de terceros que no son la verdadera Instagram). Localiza la app de Instagram en los resultados y dale a «Obtener». Se abrirá la web de Apkpure y desde ahí podrás darle a «Download APK». Confirma la descarga de la aplicación pulsando en «Descargar» si te aparece una ventanita flotante de Huawei. Cuando termine de descargarse, pulsa en «Ver» para que se abra el archivo APK y se ejecute el proceso de instalación. Sigue los pasos en pantalla y permite a AppGallery instalar aplicaciones si te lo pide.

Finalmente, Instagram se habrá instalado en tu Huawei y podrás abrirla desde la pantalla principal de tu smartphone o tablet.

Descargar el APK de Instagram para Android

Otra manera de instalar Instagram en cualquier móvil con Android, es haciéndolo a través de su APK. Ya sea porque tu smartphone no tiene acceso Google Play (como los Huawei, por ejemplo), siempre tienes la opción de descargar el APK de Instagram e instalar la aplicación manualmente.

Para ello, puedes seguir estos pasos.

Descarga el APK de Instagram desde APKMirror o cualquier otro sitio fiable. Cuando se descargue en tu dispositivo Android, ábrelo desde la notificación o con alguna app de gestor de archivos (el APK estará en la carpeta Descargas, seguramente). Es posible que tengas que activar la opción «Orígenes desconocidos» para instalar aplicaciones externas al Google Play; dependiendo del modelo de tu móvil o tablet, la encontrarás en los Ajustes / Seguridad con un nombre igual o similar. Hecho esto, toca en el APK desde tu explorador de archivos y sigue las instrucciones en pantalla para que se instale Instagram en tu móvil o tablet.

Si la app se instala correctamente, puedes borrar el archivo APK, ya que no lo necesitarás más. Cabe destacar que instalándola de esta manera, Instagram no se actualizará automáticamente cuando haya nuevas versiones de la app, a diferencia de la instalación que se haría a través de Google Play. Para actualizarla, tendrás que repetir el proceso, esta vez descargando un APK de una versión más reciente.

Instagram en ordenador

Quizá una de las formas más sencillas para utilizar Instagram en tu ordenador, ya sea Windows, Mac o Linux es accediendo a través de la versión web de la red social.

Entra en instagram.com desde tu navegador. Inicia sesión con tu cuenta.

A partir de ahí, verás tu feed de Instagram, las stories de la gente que sigues, enviar y leer mensajes e incluso publicar fotos y vídeos (no en tu historia) aunque con muy pocas herramientas de edición.

Por otro lado, si prefieres instalar la app oficial de Instagram para Windows, puedes descargártela desde la tienda Windows Store. La experiencia es ligeramente más robusta con esta app, ya que ofrece algunas opciones más respecto a la versión web.

Descargar Instagram para Windows (Microsoft Store)

En la mayoría de casos, no obstante, con la versión web será más que suficiente; pues para colgar contenido, la que verdaderamente ofrece más opciones es Instagram para móviles.