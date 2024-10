Descargar Nintendo Music, la app oficial para escuchar música de Nintendo

Ya sabemos cómo es Nintendo con sus propiedades intelectuales y la distribución de las mismas por internet. Algo que echábamos de menos de la gran N era sus fantásticas bandas sonoras en plataformas de música, movimiento que otras compañías del sector sí que han incorporado a lo largo de los últimos años. Ahora, la casa de Super Mario finalmente se ha sumado al carro, pero a su manera; lazando la app para móviles Nintendo Music, la cual podemos descargar gratis tanto para iPhone como para dispositivos Android.

Curiosamente, la aplicación se ha anunciado oficialmente en Norteamérica y Japón, aunque se ha lanzado mundialmente (e incluso está disponible en español). Eso sí, no todos los usuarios podrán utilizarla…

Nintendo lanza su app de música, pero para escucharla necesitas una suscripción a Nintendo Switch Online

Si estabas deseando escuchar temazos como Gusty Garden de Super Mario Galaxy, The Academy de Pokémon Escarlata / Púrpura o la Pradera de Hyrule de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ahora ya puedes hacerlo de forma legal y directamente desde los servidores de Nintendo. Quizá hubiese sido mejor para los usuarios que estas bandas sonoras se hubiesen añadido al catálogo de los principales servicios de música en streaming, por aquello de poder escuchar todas nuestras canciones favoritas en un mismo sitio.

Pero poor lo que respecta a la app en sí, tenemos una interfaz muy similar las del resto de plataformas, pudiendo elegir listas de reproducción temáticas (de paseo, buenas noches, con fuerza, un pequeño respiro…) o crear las nuestras propias. Además, también nos encontraremos listas basadas en personajes de Nintendo (Bowser, Yoshi, Zelda, Totakeke…), donde solamente sonarán pistas que nos recuerden a ellos.

Eso sí, para poder acceder a todo este catálogo necesitamos tener una suscripción activa a Nintendo Switch Online en cualquiera de sus tarifas.

El hecho de que Nintendo Music se vincule con nuestra cuenta de Nintendo nos da algunas ventajas, como que automáticamente sepa qué juegos hemos jugado y ofrecernos recomendaciones según nuestra actividad. Otra opción muy interesante, es la de ocultar canciones que puedan ser spoilers, una función que podemos encontrar yendo a Ajustes > Bloqueo de revelaciones y seleccionando qué juegos todavía no nos hemos pasado.

Ya se puede descargar Nintendo Music en iOS y Android

La compañía japonesa menciona que irán añadiendo más temas regularmente, y es que al momento de su lanzamiento son solo unos pocos títulos los que están disponibles en su catálogo; echamos en falta más clásicos de sus videojuegos, así como los fantásticos remixes de la saga Super Smash Bros, ¿los llegaremos a escuchar en esta app? ¿Especialmente los de IPs externas?

Como decimos, ya puedes descargar Nintendo Music tanto en iPhone o iPad desde el App Store, o para terminales Android desde el Google Play.

No estaría de más un cliente online o de escritorio para poder disfrutar de este servicio desde nuestros ordenadores, ¿verdad?