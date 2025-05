Cómo desactivar el CG-NAT desde la web de Digi para no compartir IP

Quizá, una de las primeras cosas que hayas oído o leído al querer contratar Digi como tu nueva operadora, es que utiliza CG-NAT. Es posible que para un usuario medio que no va a darle un uso demasiado específico a su red, esta tecnología no le suponga ningún problema, pero en según qué situaciones puede determinar contratar los servicios de esta operadora o no. No obstante, cabe señalar que el cliente puede desactivar el CG-NAT de Digi una vez contrata su fibra y es tan fácil como dirigirse a su web.

Pero antes de nada: ¿qué es exactamente el CG-NAT? Sus siglas vienen de Carrier-Grade Network Address Translation y en pocas palabras, hace que varios clientes compartan una misma IP pública. Si tuviéramos que hacer un símil, más o menos sería como compartir el mismo buzón para todo edificio de viviendas.

Esta tecnología hace que servicios como Plex o jugar online se complique más de lo habitual

Normalmente, cada dispositivo en una red tiene una IP única, pero con el aumento de usuarios y dispositivos, las direcciones IP disponibles se están agotando. Aquí es donde entra el CG-NAT: actúa como un «traductor» que asigna una sola IP pública a muchos clientes, mientras cada uno usa IPs privadas dentro de la red de la operadora.

Compañías como Digi lo utilizan por defecto porque ayuda a ahorrar direcciones IP, reduce costes y permite conectar a más usuarios sin necesidad de adquirir más IPs públicas, que son limitadas y caras. Sin embargo, el CG-NAT puede complicar ciertas actividades, como abrir puertos para videojuegos o servidores, ya que la IP pública no está directamente asignada a tu router, sino gestionada por la operadora.

Esto puede hacer que, por ejemplo, servicios como Plex no funcionen correctamente para streaming remoto o que requieran soluciones adicionales, como configurar una VPN, que puede ser más lento y tiene limitaciones.

Otros servicios afectados incluyen videojuegos online que necesitan conexiones directas (como servidores privados) o sistemas de domótica que dependen de acceso externo. Para evitar estos problemas, puedes solicitar a Digi desactivar el CG-NAT y obtener una IP pública propia.

Cómo desactivar el CG-NAT en la web de Digi

Una vez ya te has dado de alta en Digi, puedes desactivar el CG-NAT desde Mi Digi (el espacio donde encuentras tus datos de facturación y demás de la web de Digi). Eso sí, ten en cuenta que desactivar el CG-NAT te costará 1€ al mes en tu factura.

Entra en Mi Digi e introduce tu inicio de sesión.

Abre la lista de tus productos contratados y selecciona la fibra.

Dentro de la fibra, busca contratar el producto Conexión Plus.

También puedes entrar al apartado «Productos» en Mi Digi y contratarlo desde ahí. Recuerda que lo encontrarás como «Conexión Plus», no se hace referencia al CG-NAT como tal.

Otra forma de contratarlo es llamando por teléfono al 1200 si ya eres cliente de Digi.