Introducir numero de teléfono y saber quién es: Descubre si tu llamada es de Spam o no

No, no eres el único que cada día recibe una (o más de una) llamada de números que no conoces y que, efectivamente, son fraudulentos. Los ciberdelincuentes se las ingenian para llamarnos y en el peor de los casos, estafarnos. Sin embargo, antes de descolgar, puedes introducir el número de teléfono en internet y saber quién es, y así evitar coger la llamada si descubres que se trata de spam.

Con estos sencillos métodos que te listamos a continuación, podrás ver rápidamente si quien te está llamando en este momento es una empresa real u otros usuarios han señalado que se trata de la típica estafa (o incluso de esas en las que descuelgas y no responde nadie).

Cómo saber quién te llama al introducir su número de teléfono

Buscar en Google con el número entre comillas.

Uno de los trucos consiste en introducir el número de teléfono directamente en la búsqueda de Google, eso sí, siempre entre comillas para que la búsqueda sea exacta y no te devuelva resultados de números similares.

Así, si por ejemplo recibes una llamada del número 931202168, lo ideal sería buscarlo así: «931202168». Porque en ocasiones, hemos comprado que los resultados nos conducían a números que eran parecidos (con el número final diferente, con alguno del medio cambiado…). Así que siempre es recomendable realizar la búsqueda entre comillas, ya que así Google interpreta que solo te interesan resultados que contengan específicamente esa información tal cual la has escrito entre las comillas.

Muchas páginas de Google se dedican a recopilar información sobre los números de teléfono y si se trata de uno sospechoso, seguramente darás con información que te saque de dudas en los primeros resultados de tu búsqueda.

Buscar en webs especializadas

Otra manera de ir directamente al grano es confiar en las páginas webs que se dedican a recopilar estos números de teléfono. No te dicen a quién pertenecen como a nivel de titular, pero sí que te dan la suficiente información para que saques conclusiones.

Una de las más recurridas es Lista Spam, que gracias a su enorme base de datos (y especialmente a sus usuarios), rápidamente podemos descubrir si una llamada es de spam antes de descolgar el teléfono.

Simplemente basta con introducir el número sospechoso en su barra de búsqueda y darle a «Buscar».

Te devolverá algunos datos como la cantidad de consultas que ha tenido ese número en la página web (si son muchas, ya podrás imaginarte que ha llamado a más gente aparte de ti) así como las denuncias que ha recibido. Cabe destacar que no se refiere a denuncias legales, sino a los comentarios que otros usuarios han dejado y que han marcado como peligroso.

Porque como decíamos antes, esa es la clave de dicha página web: los usuarios. Gracias a los comentarios de gente como tú, podrás ver si el número que estás revisando es de fiar o no. En ocasiones te encontrarás que se trata de una llamada fraudulenta, y en otras podrás cerciorarte si es de Correos, de tu hospital/mutua, de una operadora, etc.