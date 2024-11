Felicitaciones de Año Nuevo para WhatsApp (2024)

Cuando llega Año Nuevo, rápidamente nos llegan las típicas felicitaciones a través de WhatsApp tras tomarnos las 12 uvas (o incluso antes). Eso si no caen las líneas, algo que si bien en los últimos años no ha sucedido, no hace tanto que era imposible llamar a nuestros seres queridos o incluso enviar un mensaje, ya que los primeros minutos del nuevo año los vivíamos sin señal en el teléfono, dado ese pico de actividad.

Pero ya caiga o no la red telefónica, en esta entrada te traemos algunas felicitaciones de Año Nuevo para WhatsApp, especialmente graciosas y divertidas, que puedes enviar a los amigos y familiares que no estén físicamente junto a ti para celebrar esta entrada de año.

Felicitaciones de Año Nuevo para WhatsApp

Las siguientes frases de Año Nuevo puedes seleccionarlas para copiarlas y pegarlas en los chats de WhatsApp donde quieras enviarlas. Recuerda que siempre resultará más gracioso u original tratar de personalizarlas para según quién sea tu destinatario.

¡Feliz Año Nuevo! Y recuerda: este año también prometemos ir al gimnasio… pero lo dejamos para febrero.

Te deseo un 2025 lleno de éxitos, risas y propósitos alcanzados… o al menos que logres no cancelar todos en la primera semana. ¡A por el nuevo año!

Que este año la única subida que notes sea la de tus alegrías y no la del combustible. ¡Feliz 2025!

Feliz Año Nuevo, que este 2025 sea como un roscón sin haba: dulce, lleno de regalos y sin sorpresas desagradables. ¡A por un gran año!

Te deseo un 2025 con menos dramas que una novela turca. ¡Feliz Año Nuevo!

Que este Año Nuevo tus metas sean más claras que un domingo con resaca y que tu energía dure más que los adornos navideños en el salón. ¡Feliz año!

Feliz Año Nuevo, que el 2025 te traiga más sorpresas agradables que mensajes del banco.

Espero que tus uvas sean más fáciles de tragar que los titulares de este año. ¡Feliz Año Nuevo!

Te deseo una despedida de año más resplandeciente que las luces de Navidad en Vigo y que el siguiente año sigas brillando… pero con menos facturas.

Que las uvas no se te atraganten como los cambios de gobierno y que tus propósitos no necesiten segundas elecciones para salir adelante. ¡Feliz Año Nuevo!

Que tu Fin de Año sea tan emocionante como una noche electoral, ¡pero con la seguridad de que el resultado será bueno! ¡Feliz Año Nuevo!

Feliz Fin de Año, que este año venga tan cargado de cosas buenas como las primeras rebajas de enero… aunque no podamos pagarlas.

Feliz Fin de Año, que tus brindis sean más alegres que un pleno del Congreso y que este año te traiga más sorpresas agradables que cualquier pacto inesperado.

Que este Fin de Año tu copa esté más llena que los embalses después de la sequía, y que este año sea tan prometedor como los primeros días de vacaciones. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Fin de Año, que las campanadas sean más claras que el funcionamiento del algoritmo de TikTok!

Que este Año Nuevo no necesite ajustes en enero, que los propósitos se cumplan sin mociones de censura y que todos podamos brindar por un año sin sorpresas desagradables. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que este Fin de Año no te pille como los trenes de media distancia: sin asiento ni destino claro. ¡Feliz 2025, que este año sí lleguemos a todo!

Estas son algunas de nuestras felicitaciones de Año Nuevo para WhatsApp. ¿Cuál te ha gustado más?