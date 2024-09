Cómo descargar Stories de Instagram: Guía completa (2024)

Instagram se ha convertido en muchos países del mundo en la red social más utilizada. Y una de sus características, las stories, son el contenido más consumido por parte de los usuarios. Pero es un contenido efímero, que desaparece, y en algunas ocasiones podéis querer tenerlo guardado. Por esta razón en este post os contaremos cómo descargar stories de Instagram de cualquier usuario de esta red social.

Hay distintos métodos para descargar stories, aquí hablaremos un poco de todos. Algunos requerirán descargar aplicaciones a vuestros teléfonos, otros a través de extensiones para el navegador y otros se podrán hacer a través de una página web. En todo caso queremos dejar claro que no nos hacemos responsables del uso que se haga de esta información y que en todo momento debéis respetar los derechos de privacidad y los términos de uso de Instagram.

Descargar Stories de Instagram a través de StorieSaver [Mètodo recomendado]

Hay distintas webs que ofrecen la posibilidad de descargar este contenido. A nosotros la que mejor nos ha funcionado siempre es StorySaver. Básicamente por su facilidad de uso y su fiabilidad. Además hay poca publicidad, que siempre se agradece, y la web va bastante rápido. El procedimiento es muy sencillo:

Accedéis con vuestro navegador (Chrome, Safari…) a la web storiesaver.net

Introducís el nombre del usuario del que queréis descargar la storie

del que queréis descargar la storie Pulsáis «Download».

¡Voilà! Ya aparecerá justo debajo la foto del usuari en cuestión y las diferentes stories que ha colgado. Pulsáis en el botón de «Save as Photo» y ya lo tendréis en vuestro ordenador o teléfono móvil.

Además desde StorieSaver también os ofrecen la posibilidad de descargar los Highlights, ya sabéis, las stories destacadas.

Descargar Stories de Instagram con una extensión de Chrome

Este método nos ha encantado. Su principal ventaja respecto a de StorieSaver es que permite descargar stories de cuentas privadas, eso si debes ser seguidor suyo. La extensión que hemos determinado como la mejor para descargar contenido de Instagram es Ultra Downloader for Instagram. Vayamos con el proceso para utilizarla:

Abrimos el Chrome y accedemos a la pàgina de la extension Ultra Downloader for Instagram de la tienda de extensiones de Chrome. Aquí tenéis el enlace.

Le damos al botón de «Añadir a Chrome» y esperamos a que se instale.

Una vez finalice encontrareis la extensión en la parte superior derecha de vuesto navegador, justo al lado de vuestra fotografia de inicio de sesión. Pulsad sobre ella y se os abrirá Instagram.

Ahora si entráis en una Storie, veréis que en la parte superior izquierda ha aparecido un botón que dice Download. Solo debéis pulsar en él y la descarga de la foto o vídeo empezará en breve. Funciona de maravilla.

Esté método nos ha encantado ya que además si un usuario tiene más de una storie, te permite descargar todas las storie de golpe. Es cierto que quizás es menos cómodo que el anterior ya que debes hacerlo con un ordenador, pero todos tenemos uno a mano seguro.

Descargar Stories de Instagram a través de aplicaciones de terceros

Para realizar este artículo hemos estado probando muchas aplicaciones para realizar este proceso. Y lo cierto es que no hemos encontrado ninguna, ni para iOS ni para Android, que ofreciera un buen servicio. En primer lugar porque todas tenían un plan premium, de pago, que era el que en teoría tiene que funcionar bien, pero la mayoría de nosotros no queremos pagar.

En segundo lugar, y si os movéis por el mundo de las aplicaciones me entenderéis, ninguna ofrecía la confianza suficiente cómo para identificarte con tu propio Instagram. Lo podéis hacer si queréis, pero nosotros no recomendamos este método y no ofreceremos aquí publicidad gratuita a quien no se la merece.

Otros métodos para descargar una storie de Instagram

En esta guía sobre como descargar stories os hemos contado métodos que son para hacer las cosas casi como un profesional. Ahora no podíamos obviar que hay algunos sistemas bastante cutres pero efectivos para poder capturar stories de Insta. En concreto, hemos encontrado estas tres:

Hacer una captura de pantalla: Esta es la típica que todos hemos hecho alguna vez. Mientras visualizas la store haces un screenshot y ya la tienes en tu móvil. Se ha hablado mucho de que Instagram quería mandar un aviso a la gente cuando alguien hiciera una captura de su storie, pero por el momento esto no está activado. Lo podéis hacer tranquilamente.

Truco: Si con un dedo dejáis pulsada la storie, los elementos como el nombre de usuario y la caja de comentarios de debajo desaparecerán temporalmente y la captura quedará mejor.

Esta es la típica que todos hemos hecho alguna vez. Mientras visualizas la store haces un screenshot y ya la tienes en tu móvil. Se ha hablado mucho de que Instagram quería mandar un aviso a la gente cuando alguien hiciera una captura de su storie, pero por el momento esto no está activado. Lo podéis hacer tranquilamente. Si con un dedo dejáis pulsada la storie, los elementos como el nombre de usuario y la caja de comentarios de debajo desaparecerán temporalmente y la captura quedará mejor. Grabar la pantalla de tu móvil: Básicamente es un método muy parecido al anterior. Si lo que queréis capturar es un vídeo entonces deberéis utilizar esta vía. Casi todos los teléfonos ofrecen la posibilidad de grabar la pantalla del terminal y si no hay muchas apps para hacerlo.

Básicamente es un método muy parecido al anterior. Si lo que queréis capturar es un vídeo entonces deberéis utilizar esta vía. Casi todos los teléfonos ofrecen la posibilidad de grabar la pantalla del terminal y si no hay muchas apps para hacerlo. Hacer una foto o vídeo de otro móvil: Este es el método más cutre que hay y el que utilizaría mi abuela, pero ya sabemos como sois y seguro que lo habéis pensado en alguna ocasión. Básicamente se trata de fotografiar o grabar una storie con otro móvil. No lo hagáis, si habéis leído hasta aquí, veis que hay otras opciones mucho más efectivas.

Hasta aquí el repaso de métodos para bajarse stories de Instagram. Esperemos que encontréis una fórmula que os permite poner a buen recaudo el contenido que queréis guardar. Sed buenos y usad este artículo con cabeza. ¡Larga vida a Instagram!