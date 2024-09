Este domingo 15/09/2024 a las 16.15h dos de los tres equipos catalanes de La Liga se enfrentan en un duelo fraticida en Montilivi. Los partidos entre Barça y Girona son siempre espectaculares y en la temporada pasada los gerundenses se llevaron el gato al agua tanto en la ida como en la vuelta. Por esta razón, y porque en ActualApp nos encanta ayudaros, queremos mostraros como ver Girona vs FC Barcelona online gratis móvil.

El Barça de Flick ha empezado como un tiro

Ya sabéis que este verano ha habido cambio de entrenador en Barcelona. Muchos analistas decían que el problema no era Xavi sino la falta de jugadores con garantías, pero Flick el nuevo mister del Barça les está callando la boca a todos.

El alemán ha conseguido que todos sus jugadores esten en un estado de forma envidiable y se entiendan a las mil maravillas dentro del campo. Además la explosión de Lamine Yamal y la llegada de Dani Olmo han hecho que el equipo de un paso al frente y empiece La Liga con un pleno de victorias. Ha sido el único equipo que lo ha conseguido y por lo tanto es el líder indiscutible de la competición.

El Girona ya no es un equipo revelación, es un equipo de Champions

Si dedicamos tiempo a hacer un artículo para contar cómo ver Girona vs FC Barcelona online gratis es porque tenemos claro que el equipo de Michel es ya uno de los grandes. La temporada pasada aguantaron entre los grandes hasta final de temporada lo que les garantizó una plaza en la Champions League de este año. Son unos grandes.

En la competición doméstica el Girona ha empezado bien cosechando 7 de los 12 puntos disponibles. Solo ha sucumbido en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, un plaza en la que está permitido perder puntos. Veremos si los gerundenses tiene la medida tomada al Barcelona, veremos si mañana se repite el guión de los partidos que vimos la temporada pasada.

Posibles alineaciones

Si nos seguís desde hace tiempo sabréis que no somos muy buenos prediciendo alineaciones. Aunque la verdad pensamos que la culpa no es nuestra, es que los entrenadores no entienden tanto como nosotros de fútbol. Es broma, pero debéis reconocer que a veces tenemos mala suerte. Ahí va nuestros pronósticos para mañana.

El Girona empezará con Gazzaniga bajo palos, Francés, David López, Blind y Miguel en la zaga, Bryan Gil, Yangel Herrera, Iván Martín y Tsygankov en la media y Danjuma y Abel Ruiz como referentes ofensivos.

Por su parte el FC Barcelona jugará con Ter Stegen en la porteria, defensa de cuatro con Koundé, Iñigo Martinez, Cubarsí y Balde, medio del campo para Casadó, Pedri y Dani Olmo, y finalmente Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski en la delantera.

Cómo ver Girona vs FC Barcelona online gratis móvil

Ya hemos dicho que el horario del partido es a les 16.15 hora española y se emitirá por el canal M+ LaLigaTV. En este artículo como hemos dicho os contaremos com ver Girona vs FC Barcelona online gratis móvil y por lo tanto deberéis descargar la aplicación de Movistar+.

Esta app está disponible tanto para Android como para iOS y es totalmente gratuita. Es cierto, pero, que deberéis tener contratado con Movistar el paquete de fútbol para poder ver el partido. Aquí os dejamos los enlaces de descarga de la aplicación: