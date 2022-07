Dragon Ball: Guía definitiva para ver toda la serie en orden

Imagínate: te dispones a ver las aventuras de Goku y compañía, bien sea acompañando a tus hijos, o simplemente por revivirla de nuevo (o por verla por primera vez, que no son pocos los que ahora están entrando en el mundo de Akira Toriyama, autor esta leyenda) y buscando por Internet te das cuenta de que hay una enorme cantidad de contenido relacionado con las Bolas de Dragón. Para que no te pierdas, te traemos esta pequeña guía estructurada con la que tener claro qué orden seguir para ver Dragon Ball en la actualidad.

Porque como seguramente sabrás, desde hace unos años la franquicia ha seguido expandiendo su universo con productos como películas y series (y un montón de videojuegos), y si has estado desconectado de las últimas novedades, es posible que no sepas muy bien por dónde comenzar con estas nuevas entregas.

Esta pequeña guía te aclarará el orden para ver todas las series y episodios de Dragon Ball

1. Dragon Ball (1986)

Hay que empezar por el principio. La serie original de Dragon Ball en la que conocemos a Goku de pequeño hasta que se hace un adulto. Nos presenta a la mayoría de personajes recurrentes que luego protagonizarán la obra a lo largo de las diferentes series, por lo que se trata de la base elemental de toda la franquicia.

Y ahora no tienes excusa para no verla en condiciones porque Selecta Visión ha lanzado en España toda la serie remasterizada en Bluray, siendo la primera y única versión en el mundo en estar disponible en alta definición y con doblaje castellano, catalán, gallego, vasco y japonés (con subtítulos). Todo un lujo.

2. Dragon Ball Z (1989) o Dragon Ball Kai (2009)

Aquí es donde puedes elegir dos caminos diferentes:

Por un lado, está Dragon Ball Z, la continuación original de Dragon Ball en la que Goku ya es adulto y donde tenemos muchas de las escenas más icónicas de toda la marca. ¿El problema? Que cuenta con algunas sagas de relleno totalmente olvidables y que no afectan a la trama principal (aunque sería imperdonable no ver el mítico episodio de relleno en el que Goku se saca el carnet de conducir).

Por otro lado, está Dragon Ball Kai, una versión moderna y remasterizada en HD de Dragon Ball Z que elimina todo el relleno, pero que en España solamente se llegó a emitir en televisiones catalanas. Además, también cambia ligeramente la mítica banda sonora original, por lo que si eres un nostálgico quizá esta versión no te termine de convencer.

3. Dragon Ball Super (2013 – actualidad)

3.1. Película: La Batalla de los Dioses (2013)

En 2013, Dragon Ball Z volvió con una película para cines: La Batalla de los Dioses. La trama de esta entrega se sitúa tras el final inmediato de Dragon Ball Z y supone la apertura a una nueva era de Dragon Ball Z, la cual derivaría en la llegada de lo que hoy conocemos como la serie Dragon Ball Super.

3.2. Película: La Resurrección de F (2015)

Tras el éxito de la anterior película, dos años después llegó a los cines La Resurrección de F y la que definitivamente demostró que la franquicia Dragon Ball seguía estando viva tras años sin contenido relevante lanzado al mercado. Ese mismo año nació la serie Dragon Ball Super.

3.3. Serie: Dragon Ball Super (2015 – 2018)

Aquí es donde la mayoría de seguidores necesita una guía como esta para seguir la estela de Dragon Ball.

Dragon Ball Super es la nueva serie de Akira Toriyama y que continúa las aventuras después de Dragon Ball Z. Sin embargo, los dos primeros arcos simplemente adaptan las dos películas anteriormente mencionadas, por lo que si ya las has visto puedes saltarte el inicio de la serie hasta el episodio 27.

Super consta de 131 episodios que se han emitido en televisión en España y también se han puesto a la venta en formato doméstico. Actualmente, el anime de Dragon Ball ha cesado su producción y no hay noticias oficiales sobre su posible regreso.

3.4. Película: Dragon Ball Super Broly (2018)

Una vez finalices la serie Dragon Ball Super, te tocará ver la película Dragon Ball Super: Broly. Aunque a Broly ya lo habíamos visto en anteriores películas de Dragon Ball Z, cabe destacar que aquel personaje no era canon (es decir, no formaba parte de la historia original), a diferencia de este Broly que virtualmente es muy similar.

Esta película es totalmente canon, ya que sus eventos tienen efecto en la trama principal de Dragon Ball Super.

3.5. Película: Super Hero (2022)

Este 2022 se ha estrenado Dragon Ball Super: Super Hero, que al margen del horrible título, sorprende la elección de Piccolo y Gohan como protagonistas absolutos de la cinta. Los eventos de esta aventura transcurren directamente tras la de Broly.

3.5 Dragon Ball Super (Manga) (2015 – actualidad)

Como por el momento no hay noticias sobre el regreso del anime -más allá de las películas-, nos tocará dar el salto al manga, pues este sí se sigue publicando con nuevas entregas cada mes.

El manga de Dragon Ball Super narra las mismas sagas que el anime, pero difiere en algunos momentos puntuales sin afectar el grueso de la historia. Sin embargo, tras el final del anime de Super, sí que hemos podido disfrutar de nuevos arcos como el de El Patrullero Galáctico y seguidamente el de Granola el Superviviente que de igual manera forman parte del canon de esta serie.

Así pues, si solamente te interesan las nuevas sagas y no tienes ganas de leerte todo el manga, para seguir la trama a partir de Broly debes comenzar el manga desde el capítulo 42. Puedes seguir los nuevos capítulos de Dragon Ball Super gratis cada día 20 de cada mes en la web de MangaPlus.

4. Dragon Ball GT (1999)

Luego está Dragon Ball GT, anime que se lanzó en 1999 y que no forma parte del canon concebido por Akira Toriyama, sino que se trata de un producto que si bien es oficial, llega puramente por parte de la productora Toei.

La trama de GT también se ubica tras los hechos ocurridos tras el final de Dragon Ball Z, por lo que podríamos tratarlo como un universo paralelo a Dragon Ball Super.

?. Dragon Ball Heroes

Por último, podríamos destacar Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super Heroes (no hay que confundirla con la película antes listada), una serie puramente promocional que da pie a auténticas locuras y mezclas de tramas que tiene como objetivo dar apoyo al juego de cartas del mismo nombre.

Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado tanto en Internet que es común ver pulular capítulos sueltos en YouTube, aunque cabe señalar que esta serie no sigue ningún curso ni tiene relación con el canon original más allá de la aparición de personajes de la obra.

De momento, esto sería todo. A modo de complemento también sería recomendable ver las películas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, que no son pocas y ayudan a expandir el universo del anime, pero no son canon y no afectan a la historia principal, así que esto lo dejamos más a tu elección y tiempo libre.

¡Esperamos que esta guía de Dragon Ball te ayude a seguir el hilo conductor de la serie!