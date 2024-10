Dónde ver Dragon Ball Daima en streaming, la nueva serie de Goku

Dragon Ball Daima llega para celebrar el 40º aniversario de las aventuras de Goku. De alguna manera, y sin esperarlo, también servirá como homenaje a Akira Toriyama, siendo este el último producto en el que trabajó el creador de la serie, al menos que sepamos. Y al parecer, estamos ante una entrega a la que se le ha puesto mucho mimo y sus creadores quieren que no te la pierdas, pues podremos ver Dragon Ball Daima en España desde multitud de plataformas.

Efectivamente, a diferencia de otras ocasiones donde el mejor postor se quedaba con la licencia para retransmitir la serie, esta vez podremos ver desde 3 sitios diferentes las nuevas aventuras de los Guerreros Z.

Puedes ver Dragon Ball Daima en Crunchyroll, Animebox y Netflix

Cuantas más opciones, mejor para los usuarios. Eso debe de haber pensado Akio Iyoku, el «nuevo» propietario de la marca Dragon Ball en lo que a términos de anime y videojuegos se refiere, que no ha dudado en ceder la licencia de Daima a multitud de plataformas a lo largo del globo.

En el caso de España, podemos ver Dragon Ball Daima en:

Animebox: Cada viernes a las 19:00h (Estreno semanal)

Cada viernes a las 19:00h (Estreno semanal) Crunchyroll: Cada viernes a las 19:00h (Estreno semanal)

Cada viernes a las 19:00h (Estreno semanal) Netflix: Cada viernes (un episodio de retardo)

Así pues, desde Animebox y Crunchyroll podremos verlo a la par que el estreno en Japón (simuldub), con un episodio a la semana que se publicará cada viernes. Luego, también tenemos la opción de Netflix, aunque irá con una semana de retardo respecto a la publicación de las otras plataformas (lo que se conoce como delaysub).

Eso sí, por el momento, solo estará disponible en versión japonesa con subtítulos en español, en las tres plataformas. Es de suponer que en algún momento se doblará también al castellano, pero teniendo en cuenta que Dasara Doblaje (el estudio que habitualmente se encarga de doblar los productos de Dragon Ball) está actualmente trabajando en los últimos episodios de Dragon Ball Z Kai (publicándose de lunes a viernes en Animebox, también), asumimos que Daima tardará un poquito en llegar con voces en español.

¿Y en catalán? Pues tres cuartos de lo mismo. Se acaba de anunciar el doblaje para Dragon Ball Super, lo cual presumiblemente entraría en conflicto con el de Daima. En este caso, no se sabe nada más. Tampoco está claro si alguna de estas plataformas ofrecerá subtítulos en catalán para Dragon Ball Daima.

¿Hace falta haber visto Dragon Ball Super para ver Dragon Ball Daima?

Aparentemente, no es necesario haber consumido nada de Dragon Ball Super si quieres empezar a ver Daima. Hasta que comience la serie no lo sabremos con exactitud, pero por lo mostrado en los tráileres, no hay indicios de que Daima se desarrolle durante o posteriormente a los eventos de Super, o se entremezcle con ellos, con lo cual podríamos estar ante una línea alternativa a Super, simplemente.

Eso sí, es necesario haber visto hasta el final de Dragon Ball Z, ya que la serie parece ambientarse después de la batalla contra Bu.

Tengo mono de Dragon Ball, ¿dónde puedo ver todo Dragon Ball en español, catalán, euskera, gallego o valenciano?

Es normal que con el estreno de Dragon Ball Daima y el rompe ventas Dragon Ball: Sparking Zero, la llama de Bola de Dragón haya revivido en ti. Hasta ahora, ninguna plataforma tenía las aventuras de Goku a disposición, pero por suerte ya están disponible en Animebox.

La plataforma Animebox (desde 3,99€ al mes) tiene todo Dragon Ball en su catálogo: Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super (y ahora Daima) irán llegando paulatinamente a este servicio de Selecta Visión; además, lo hará en alta definición, tal y como se ha ido comercializando en los Bluray últimamente (y con todos los doblajes de España). Eso sí, las canciones de los openings y endings están en japonés, dado que Toei Europa ya no permite doblar sus canciones (aunque ya cuenten con doblaje previo, como es este caso).