AnimeBox: Este el catálogo de la nueva plataforma de anime española

Si bien estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo irrumpa una nueva plataforma de streaming en el panorama cinéfilo y seriéfilo, no suele hacerlo una centrada únicamente en el anime. En España, a poco más que Crunchyroll podíamos suscribirnos si queríamos disfrutar de contenido especializado en la animación japonesa; hasta ahora, que ha nacido AnimeBox.

Este nuevo servicio por suscripción llega con la idea de distribuir anime principalmente doblado en castellano, pero también con opción VOSE, como viene siendo costumbre. Además, en algunos contenidos, incluso con selección de lenguas cooficiales de España.

Anime en castellano, con series clásicas y simulcast gratuito

¡Esta primavera llega AnimeBox! Tu nueva forma de ver Anime 🎙️TODO doblado al castellano y VOSE

🎞️Contenido extra para expertos: entrevistas, making of y más

🎵Sesiones musicales

💣Simulcast gratuito de estrenos ✨¡Y mucho más! Disponible el 23-3-23 en:https://t.co/OUROzaydBA pic.twitter.com/ZFTxWUdnjK — AnimeBox (@AnimeBoxOficial) March 21, 2023

Para acceder al catálogo de AnimeBox tendremos que suscribirnos a una de sus ofertas, aunque también está disponible un tier gratuito que nos da acceso a estrenos en simulcast; te contamos todos los detalles sobre cada suscripción más abajo.

Por otro lado, cabe destacar que AnimeBox llega de la mano de SelectaVision, una de las principales distribuidoras de anime en España. Así, no es de extrañar que en su catálogo veamos licencias tan potentes como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Guardianes de la Noche o Ataque a los Titanes. Eso sí, no alces las campanas al vuelo todavía, porque las codiciadas series de Dragon Ball y One Piece no están disponibles en AnimeBox, solamente alguna de sus películas.

Pero centrándonos en el catálogo, concretamente estas son las series y películas que podemos disfrutar a fecha de su lanzamiento.

Catálogo de AnimeBox en su lanzamiento

Series de AnimeBox

18IF

Akudama Drive

Appare-Ranman!

Arifureta

Assassination Classroom

Atom: The Beginning

Black Cover

Card Captor Sakura: Clear Card

Conan: El niño del futuro

Darling in the FranXX

Desaparecido

Devil May Cry

Dimension W

Fairy Tail

Ghost in the Shell: Arise – Borders

Goblin Slayer

Guardianes de la Noche (Kimetsu no Yaiba)

Haikyu! Los ases del vóley

Hellsing Ultimate

Hish School of the Dead

Inuyasha

Last Exile

Made In Abyss

Mazinger: Edición Z Impacto

Naruto

Naruto Shippuden

Noragami

Paranoia Agent

Phycho Pass

Ranma 1/2

Record of Lodoss War

Record of Lodoss War: Doblaje clásico

ReLIFE

Sagrada Reset

Saint Seiya: The Lost Canvas

Samurai Champloo

STEINS; GATE 0

Sword Oratoria (Danmachi)

The Ancient Magus’ Bride

The Slayers

Tokyo Ghoul

Yu Yu Hakusho

¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? (Danmachi)

Películas de AnimeBox

5 Centímetros por segundo

A Silent Voice

Akira

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Dragon Ball Z: La Resurección de F

El amor está en el agua

En este rincón del mundo

Fairy Tail: Dragon Cry

Fireworks

Ghost in the Shell 2: Inocence

Guardianes de la Noche: Tren inifinito

La chica que saltaba a través del tiempo

Los niños del mar

Lu Over The Wall

Mazinger Z: Infinity

My Hero Academia: Dos Héroes

Night is short, walk on girl

One Piece: Gold

Perfect Blue

Princesa Arete

Saint Seiya: La Leyenda del Santuario

Junto a todo esto, destacan también algunos extras como entrevistas a creadores, la posibilidad de visualizar openings y endings de algunas series (en VOSE), o películas y series de cine estándar (como Live Actions o las protagonizadas por Bruce Lee, entre otras).

Respecto a las series, cabe mencionar que la vasta mayoría de ellas solo cuenta con su primera temporada por el momento; es de esperar que la plataforma aumente sus contenidos con el paso del tiempo.

De hecho, en una de las secciones de la plataforma podemos ver los próximos títulos que llegarán a AnimeBox, como por ejemplo la última película de One Piece, la serie Boruto o las segundas temporadas de Haikyu y Ataque a los Titanes.

Precio de las suscripciones de AnimeBox

Como comentábamos más arriba, para disfrutar del catálogo de AnimeBox, primero deberemos adquirir una de sus suscripciones. Concretamente, al momento de escribir estas líneas, podemos optar a una de las siguientes propuestas:

Suscripciones Gratis Tomodachi Sensei Kami-Sama Simulcast (VOSE) Sí Sí Sí Sí Alquiler (48h) Sí Sí Sí Sí Series y películas

(Dobladas y VOSE) No Sí Sí Sí Películas premium

(Dobladas y VOSE) No No Sí Sí Offline No No Sí Sí Dispositivos simultáneos 1 1 2 2 Precio 0,00€/mes 5,99€/mes 7,99€/mes 79,99€/año

Así mismo, el precio por el alquiler de películas sueltas es de 2,99€ por 48h de disponibilidad (las series no se pueden alquilar); una opción para aquellos títulos que no entren dentro de la suscripción básica o para aquellas personas que utilicen AnimeBox de forma gratuita, pero quieran visualizar algún contenido puntual.

De igual forma, todos los tiers (incluido el gratuito) tienen opción a disfrutar de simulcast (solamente en VOSE), es decir, de estrenos a la par con Japón para alguna de sus series en catálogo que se estén emitiendo en el país nipón.

Descargar la app de AnimeBox

Como habrás podido comprobar en las características de cada suscripción, y como suele ser habitual en este tipo de servicios, AnimeBox nos permite usar nuestra cuenta en varios dispositivos (con visualización simultánea en hasta 2 equipos en el tier Sensei y Kami-sama). Incluso es posible crear hasta 4 perfiles, ideal para compartir cuenta con otras personas y que cada uno tenga sus recomendaciones y progresos personalizados.

Así pues, además de la web, también podemos descargar la app de AnimeBox en iPhone o iPad desde el App Store, y en dispositivos Android desde el Google Play de forma gratuita.

¿Qué te parece AnimeBox? ¿Cuál es la serie que más ganas tienes de ver? ¿Esperas que añadan alguna en concreto a su catálogo? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.