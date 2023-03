4 juegos parecidos a Dragon Ball Budokai Tenkaichi para móviles y consolas

Si eres de los que se ha emocionado con el regreso de la serie Budokai Tenkaichi y está ansioso por jugar a títulos parecidos de Dragon Ball, existen varios lanzamientos relativamente recientes que quizá te has perdido si has estado desconectado de la franquicia estos últimos años.

Por eso, en esta entrada te acercamos 4 juegos que, a nuestro juicio, pueden calmar tus ganas de ponerte en la piel de Goku, Vegeta y los demás guerreros Z de la popular obra de Akira Toriyama. Lo haremos indicándote los títulos de los últimos juegos que tengan una base parecida o similar a la de la saga Tenkaichi, independientemente de la plataforma (consolas, PC o móviles).

Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 (PC, consolas)

Disponible para: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC.



Los Xenoverse son los herederos de la fórmula Tenakichi, evolucionando el sistema de combate con dinámicas más modernas, véase enfrentamientos contra múltiples adversarios e incluso con aliados. De igual forma, podemos transformarnos en mitad de la contienda, destruir el entorno y rasgar los trajes tras recibir un ataque final.

Quizá su mayor diferencia respecto a los Tenkaichi es la personalización de tu propio personaje, pudiendo elegirlo de diferentes razas: desde humano hasta namekiano (y, por supuesto, saiyan). Con él, reviviremos la ya conocida trama de la serie, pero con diferentes alteraciones de la mano de unos misteriosos demonios. Destacan su enorme lista de misiones secundarias (que podemos resolver en su online cooperativo) con las que obtener todo tipo de recompensas y habilidades.

Cabe destacar que, aunque Xenoverse 2 se lanzó en 2016, sigue actualizándose a día de hoy con múltiples DLC que agregan nuevos personajes, ataques y misiones.

Dragon Ball Legends (móviles)

Disponible para: iOS, Android

Si eres de los que ya ha dejado las consolas y el PC de lado y prefiere algo más de «aquí te pillo», existen varios títulos interesantes de Dragon Ball para smartphones y tablets; eso sí, la mayoría se alejan bastante del concepto Tenkaichi. Quizá el más parecido es Legends, un título con combates 3D pero muy adaptado al mercado móvil.

En pantalla, podremos elegir el ataque que queramos realizar (con sus respectivos tiempos de espera) además de poder efectuar golpes básicos dando simples toques en la pantalla.

Respecto a la historia, Legends nos presenta a Shallot, un misterioso saiyan del que poco a poco iremos conociendo más detalles conforme avancemos en la trama y se relacione con los personajes ya conocidos de la serie.

Dragon Ball Z: Kakarot

Disponible para: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC.

Kakarot es uno de los juegos más ambiciosos de Dragon Ball de los últimos tiempos. Se trata de un simulador de Dragon Ball en el que no solo combatimos en frenéticas luchas, sino también exploramos vastos escenarios como el Monte Paoz, Namek o la isla de Kame House.

Aunque la mayor diferencia respecto a Tenkaichi es su limitada plantilla de personajes que podemos utilizar (pudiendo controlar a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y Trunks), los combates sí que nos recuerdan a esas incansables batallas en Playstation 2 y Wii. Además, en Kakarot prima la evolución de los personajes, pudiendo desbloquear nuevos ataques y transformaciones según ganemos experiencia.

En cuanto a la historia, es de los mejores juegos que revive la serie Z al dedillo, y además incluye DLC que adaptan las últimas películas de Z así como populares sagas adicionales como el pasado de Trunks o la historia de Bardock.

Jump Force

Disponible para: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, PC.

Aunque no está a la altura de otros juegos de lucha y menos del mítico Jump Ultimate Stars de Nintendo DS, quizá te interese probar este título que reúne diferentes mangas como Naruto, One Piece, y cómo no, Dragon Ball.

Estamos ante un juego de combates en 3D, con un cuestionable apartado gráfico que a priori no encaja en este género, donde veremos a los protagonistas de nuestras series favoritas enfrentarse a los principales villanos de sus respectivos manga.

En definitiva, un crossover simpático, donde su mayor interés recae en la curiosidad por seguir una trama que involucra a los diferentes personajes de los populares mangas de la revista Jump, más que en la jugabilidad en sí.

Esta es nuestra particular lista de juegos que nos evocan al mítico Dragon Ball Budokai Tenkaichi (más concretamente, al 3). ¿Has probado alguno de ellos? ¿Cuál es el que más te gusta? Esperemos que el nuevo Tenkaichi que se está cociendo esté a la altura de las expectativas.