Prime Video: Cómo dar de baja Planet Horror, FlixOlé, acontra+ y otros canales de pago

De un tiempo a esta parte, Prime Video se ha convertido en lo que he bautizado como «un campo de minas». Porque cuando navegas por su catálogo, es posible que sin querer acabes suscribiéndote a un servicio adicional que no querías, simplemente por ir a reproducir un contenido que en realidad no está incluido con la suscripción Prime. Porque, aunque muchos no lo sepan, Prime Video incluye sus llamados «canales» de pago que ofrecen contenido exclusivo.

Así pues, entre estos canales podemos encontrar Planet Horror, FlixOlé o incluso DAZN, con sus contenidos integrados en Prime Video, pero de pago aparte. Con estas, si te has suscrito por error a uno de estos canales, en esta entrada vamos a ver cómo podemos dar de baja o incluso comprobar si tenemos contratado alguno de ellos.

Qué son los canales de pago de Prime Video

En mi caso, me di cuenta de que había contratado el canal Planet Horror porque me llegó un email indicando que mi periodo de prueba de 7 días había comenzado. Una persona con la que comparto mi cuenta a Prime Video se había suscrito sin percatarse, simplemente navegando entre el catálogo de la app y yendo a reproducir una película que en realidad no entraba en Prime Video.

Cabe destacar que la aplicación de Amazon tampoco es que se esfuerce demasiado en destacar qué contenido pertenece a su propio catálogo y qué contenido pertenece a un canal agregado (al contrario que Alexa, que rápidamente lo canta todo).

Por suerte, este tipo de suscripciones adicionales suelen tener un periodo de prueba gratuito, por lo que si estás rápido no llegan a cobrarte nada.

Concretamente, los canales premium disponibles en Prime Video son:

DAZN : servicio de streaming deportivo con acceso a eventos en vivo y grabados de deportes como fútbol, baloncesto, boxeo, tenis, y más.

: servicio de streaming deportivo con acceso a eventos en vivo y grabados de deportes como fútbol, baloncesto, boxeo, tenis, y más. Lionsgate+:

amc+ : canal de entretenimiento que presenta series originales de AMC y otras producciones populares de televisión y cine.

: canal de entretenimiento que presenta series originales de AMC y otras producciones populares de televisión y cine. acontra+ : plataforma de streaming en español que ofrece una amplia variedad de contenido de deportes extremos, acción, aventura y deportes acuáticos.

: plataforma de streaming en español que ofrece una amplia variedad de contenido de deportes extremos, acción, aventura y deportes acuáticos. LaLiga Smartbank : canal deportivo en el que se pueden ver partidos y contenido relacionado con la Liga española de fútbol.

: canal deportivo en el que se pueden ver partidos y contenido relacionado con la Liga española de fútbol. MGM: canal de películas clásicas y contemporáneas, así como programas de televisión, documentales y contenido original de MGM.

canal de películas clásicas y contemporáneas, así como programas de televisión, documentales y contenido original de MGM. Mubi : servicio de streaming de cine enfocado en películas de arte y cine independiente, con una selección rotativa de películas.

: servicio de streaming de cine enfocado en películas de arte y cine independiente, con una selección rotativa de películas. Planet Horror : canal dedicado a películas de terror, suspenso y ciencia ficción.

: canal dedicado a películas de terror, suspenso y ciencia ficción. FlixOlé : plataforma de streaming que ofrece películas y series de televisión en español, con un enfoque en el cine clásico y contemporáneo español.

: plataforma de streaming que ofrece películas y series de televisión en español, con un enfoque en el cine clásico y contemporáneo español. Hayu : servicio de streaming especializado en programas de telerrealidad, centrado en contenido como Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives, y otros programas similares.

: servicio de streaming especializado en programas de telerrealidad, centrado en contenido como Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives, y otros programas similares. noggin by Nick Jr : canal de entretenimiento infantil con una variedad de programas educativos, juegos y música para niños pequeños.

: canal de entretenimiento infantil con una variedad de programas educativos, juegos y música para niños pequeños. TVCortos : canal que presenta cortometrajes de cine y animación de todo el mundo.

: canal que presenta cortometrajes de cine y animación de todo el mundo. Stringray Karaoke : canal de karaoke que presenta una amplia selección de canciones para cantar.

: canal de karaoke que presenta una amplia selección de canciones para cantar. hopster educación : canal educativo para niños pequeños que presenta programas y actividades para aprender y jugar.

: canal educativo para niños pequeños que presenta programas y actividades para aprender y jugar. Out TV : canal de entretenimiento LGBTQ+ con contenido que incluye series, películas, documentales y programas de televisión.

: canal de entretenimiento LGBTQ+ con contenido que incluye series, películas, documentales y programas de televisión. Historia y actualidad: canal que presenta documentales históricos y programas de actualidad en español.

canal que presenta documentales históricos y programas de actualidad en español. Qello Concerts by Stringray : plataforma de streaming de conciertos en vivo y documentales musicales.

: plataforma de streaming de conciertos en vivo y documentales musicales. All Flamenco : canal dedicado a la música y el baile flamenco, con presentaciones en vivo, documentales y programas educativos.

: canal dedicado a la música y el baile flamenco, con presentaciones en vivo, documentales y programas educativos. Pash : Selección de contenidos infantiles.

: Selección de contenidos infantiles. Acorn TV : plataforma de streaming que ofrece series de televisión y películas británicas, así como contenido de otros países.

: plataforma de streaming que ofrece series de televisión y películas británicas, así como contenido de otros países. buddyfit collection : plataforma de entrenamiento y acondicionamiento físico con contenido enfocado en la salud y el bienestar.

: plataforma de entrenamiento y acondicionamiento físico con contenido enfocado en la salud y el bienestar. Vaughan Play : plataforma de aprendizaje de inglés en línea con lecciones y contenido para todos los niveles de habilidad.

: plataforma de aprendizaje de inglés en línea con lecciones y contenido para todos los niveles de habilidad. Stringray djazz : canal de música que presenta una amplia variedad de géneros de jazz, así como presentaciones en vivo y documentales.

: canal de música que presenta una amplia variedad de géneros de jazz, así como presentaciones en vivo y documentales. dizi : plataforma de streaming turca con una amplia selección de series de televisión y películas en turco.

: plataforma de streaming turca con una amplia selección de series de televisión y películas en turco. Stringray Classica : canal de música clásica con presentaciones en vivo, documentales y contenido educativo.

: canal de música clásica con presentaciones en vivo, documentales y contenido educativo. Love Nature : canal que presenta documentales y programas de televisión sobre la naturaleza, la vida silvestre y el medio ambiente.

: canal que presenta documentales y programas de televisión sobre la naturaleza, la vida silvestre y el medio ambiente. elgourmet : canal de cocina en español que presenta programas de cocina, consejos y recetas de chefs famosos.

: canal de cocina en español que presenta programas de cocina, consejos y recetas de chefs famosos. mezzo: canal de música clásica y jazz que presenta conciertos en vivo, ópera, ballet y documentales.

La mayoría de estos canales también están disponibles en sus propias plataformas, véase FlixOlé o DAZN, pero Prime Video los incluye también para tratar de reunir diferentes servicios desde una misma aplicación.

Dar de baja canales de Prime Video como Planet Horror, DAZN o FlixOlé

Dicho lo cual, para revisar si tienes alguno de estos servicios adicionales contratado, primero de todo tienes que dirigirte a la app de Prime Video, ya sea en tu smartphone, tablet o desde la web. Aquí ilustraré los pasos a seguir desde la web para ordenador, pero si quieres hacerlo desde el móvil o tablet, el procedimiento debería ser muy similar.

Una vez hayas entrado en tu Prime Video, ve al icono de tu perfil y toca en Cuenta y configuración (o puedes ir directo siguiendo este enlace).

Dentro de este menú, veremos un apartado llamado Canales. En él veremos si estamos suscritos a algún canal adicional de Prime Video; en mi caso, tengo contratado el de amc+.

Para darlo de baja, solo tengo que tocar en Cancelar canal.

Aparecerá una ventana emergente indicando que estamos a punto de cancelar el canal contratado; pulsamos en Cancelar canal para acabar con dicha suscripción.

Te llegará un correo electrónico confirmándote la baja del canal premium, el cual podrás seguir disfrutando hasta el cierre del periodo actual de facturación. ¡Ten en cuenta que esto no afectará a tu suscripción de Amazon Prime!

A partir de la fecha señalada, ya no se te cobrará ese canal concreto de Prime Video ni podrás acceder a su contenido.