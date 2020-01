REVIEW: Tronsmart Spunky Beat, si quieres BATERÍA, estos son tus auriculares

Los auriculares TWS se han integrado en la sociedad rápidamente y el mercado se ha llenado de alternativas, pese a que los AirPods de Apple parecen llevar la delantera. Pero, como decimos, pocas marcas de electrónica de consumo se han quedado fuera de esta tendencia donde, quizá, Tronsmart sea uno de los alumnos aventajados. Con varios modelos en su catálogo, en las últimas semanas hemos estado probando los Tronsmart Spunky Beat, uno de sus últimos lanzamientos y el que se presenta como más completo ya no sólo dentro de la marca, sino en su rango de precios.

Cabe destacar que el análisis está realizado sobre una unidad propietaria, no se trata de un producto cedido por la compañía.

La versatilidad como carta de presentación de los Tronsmart Spunky Beat

Estuche: 4/5

Empecemos por algunos detalles que rápidamente nos llaman la atención: el estuche es grande. Es bastante más grande que la competencia lo cual lo hace un poco más incómodo si tienes pensado llevarlo en un bolsillo. Pero no hay mal que por bien no venga, pues también significa que incluye mucha más batería que el resto.

Y no solo eso, sino que tiene otras curiosidades, como su propio cable de carga USB integrado y recogido en la base de la caja, así como su puerto USB-C con el que también podemos cargarla. Por no hablar del lazo en su lateral derecho, perfecto para sacar el estuche del bolsillo (o incluso para utilizarlo a modo de llavero), si bien también apuntamos que tiene una pinta un tanto endeble.

En el frontal tenemos cuatro LEDs que nos indicarán el nivel de batería de la propia funda. Dentro sólo nos esperan los dos huecos imantados donde reposaremos los auriculares para que carguen.

Calidad de audio: 3/5

Pero vamos a la madre del cordero: la calidad de audio. Aquí me llevé una pequeña decepción ya que tras mucho leer, parecía que estábamos ante unos referentes… pero lo cierto es que se han quedado un poco por debajo de mis expectativas.

Viniendo de unos i10 TWS, estos Spunky Beat me han dado la sensación de ofrecer un sonido «hueco» e incluso algo metálico, con buena presencia de bajos pero un pelín enterrados por ese efecto aireado. Ojo, no se oyen a nivel de los auriculares de Renfe, pero en comparación a unos i10 TWS o AirPods, están por debajo. Si los quieres para escuchar música en tus idas y venidas, sin que sean el centro de entretenimiento sino más bien un complemento, cumplen de sobra. Y más si juegas con el ecualizador de tu móvil.

Así mismo, cuando subimos el volumen a un nivel que roza el dolor de cabeza, los Spunky Beat mantienen el tipo aunque se le empiezan a ver las costuras, siendo los agudos los más perjudicados.

Y ahora una pequeña nota para no inducir al error y dejarlo claro: Esperaba que se oyesen muy bien, pero simplemente se oyen bien.

Otro detalle menor que no quiero dejar en el tintero: cuando no se está reproduciendo nada, se oye un ruido constante de fondo; mejor quitárselos si no los vas a utilizar en un rato.

¿Y hay retardo a la hora de ver vídeos? En principio, estos Tronsmart Spunky Beat disponen de un chip aptX de Qualcomm que además de una mejor calidad de audio, reduce la latencia entre dispositivo y auricular. Sumado a su Bluetooth 5.0, el retardo es mínimo en smartphones y tablets que también tengan Bluetooth 5.0, pero si cuentan con una versión inferior, el lag se hace evidente.

Llamadas: 4/5

Si has leído algo sobre este modelo, es probable que te hayas topado con que tienen cancelación de ruido. En parte es verdad, pero sólo está presente cuando realizamos llamadas.

Lo cierto es que se escuchan bien y el interlocutor tampoco parece tener problemas para entenderte, por lo que en este caso nada que objetar.

Ergonomía: 2/5

Es posible que tengas la sensación de que se te van a caer si te mueves muy bruscamente (aunque no se caen), incluso notarás un pequeño «ruido» producido por el rebote de tu cuerpo al caminar o correr, fruto de una mala sujeción (algo parecido a cuando mueves el cable en unos auriculares alámbricos).

Y sí, incluye tres tamaños de almohadillas, pero en mi caso ninguno me ha terminado de solucionar la papeleta. También te digo que al cabo del rato ni lo acabas percibiendo esto último.

Por otro lado, tienen protección IPX5 por lo que no sufras si los expones al sudor o a salpicaduras. Pero ojo, no los metas en agua.

Eso sí, el hecho de contar con un diseño que te queda a ras de la oreja resulta tremendamente cómodo a la hora de cambiarte la camiseta ya que no tendrás que vigilar que el auricular se te salga, a diferencia de los diseños tipo AirPods, por ejemplo.

Por cierto, los propios auriculares tienen luces (rojas cuando cargan, azules y rojas cuando están emparejándose) pero se desactivan una vez se han vinculado con un dispositivo. Además, se auto-sincronizan al sacarlos del estuche si ya estaban vinculados previamente.

Gestos: 2/5

Los Spunky Beat tienen panel táctil en lugar de botón físico, con lo cual damos la bienvenida a multitud de toques involuntarios y/o toques fantasma. Por suerte, sabremos si el auricular ha detectado la orden ya que cada vez que lo hagamos, sonará un pitido (salvo al subir/bajar volumen).

Luego, los toques en sí tampoco es que sean demasiado intuitivos, hasta parece que estén invertidos, aunque bien es cierto que no echamos en falta ninguna función:

Pausar/retomar: Un toque en cualquier auricular.

Un toque en cualquier auricular. Siguiente canción: Toque de dos segundos en el izquierdo.

Toque de dos segundos en el izquierdo. Anterior canción: Toque de dos segundos en el derecho.

Toque de dos segundos en el derecho. Subir volumen: Tres toques en el izquierdo.

Tres toques en el izquierdo. Bajar volumen: Tres toques en el derecho.

Tres toques en el derecho. Responder llamada : Un toque en cualquier auricular (durante una llamada entrante).

: Un toque en cualquier auricular (durante una llamada entrante). Colgar llamada : Un toque en cualquier auricular (durante la llamada).

: Un toque en cualquier auricular (durante la llamada). Rechazar llamada: Toque de dos segundos en cualquier auricular (durante una llamada entrante).

Toque de dos segundos en cualquier auricular (durante una llamada entrante). Invocar asistente: Dos toques en cualquier auricular.

Dos toques en cualquier auricular. Apagar/encender auricular: Toque de cuatro segundos en cualquier auricular.

Para utilizar un único auricular, podemos apagar los auriculares (toque de cuatro segundos en cualquiera de los dos, se apagan ambos) y luego realizar el mismo gesto en el que queramos encender.

Batería 5/5

Este es el punto fuerte de los Spunky Beat. Ya no sólo el estuche, sino los propios cascos tienen una autonomía de la que saca pecho.

Quizá el fabricante se ha venido un poco arriba afirmando que puede llegar hasta las 7 horas con una sola carga completa, pues en mi caso me ha durado algo más de 3 horas aproximadamente. Esto, por supuesto, depende del volumen al que lo utilices.

Luego, el estuche, no me lo he terminado. Yo los utilizo unas tres o cuatro horas aproximadamente a la semana y la caja sigue con batería, por lo que intuyo que puede darnos unas 5 o 6 cargas adicionales. Lo mejor: no he notado que se descargue cuando no los uso, a diferencia de los i10 TWS.

Finalmente, cuando los auriculares estén faltos de autonomía, una voz nos irá notificando a unos 10 minutos de que se apaguen. Esta voz también será la encargada de avisarnos cuando los cascos se enciendan, se apaguen o entren en modo de vinculación (a mi juicio, a un volumen demasiado alto).

Resumen de los Tronsmart Spunky Beat

Pros: Mucha batería , te olvidas de cargarlos con un uso medio. Estuche: Dos modos de carga, su lazo. Precio , de la mejor relación calidad/precio actualmente.

Contras: Estuche: Un pelín grande para llevarlo en el bolsillo. Gestos un poco confusos.



¿Dónde puedo comprar los Tronsmart Spunky Beat?

¿Me los volvería a comprar si los perdiese? Probablemente sí. Y es que sus pequeños defectos quedan justificados por su precio: Unos 30€ en Amazon, y a alrededor de 20€ los podemos llegar a ver en Aliexpress (desde China).

En definitiva, por su precio, creo que estamos ante unos TWS bastante solventes y con muchas características que no vemos en otros auriculares. Calidad de sonido correcta/alta, mucha batería para largas sesiones y a un precio muy asequible. Los recomendaría por delante de otras alternativas de precio similar.

Por último, si tienes alguna duda puedes dejarnos tus comentarios más abajo.