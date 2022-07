One Piece: Manera definitiva para comenzar la serie y evitar relleno

Los piratas del Sombrero de Paja están en su mejor momento: La trama actual está más interesante que nunca, su autor ha disparado la expectación anunciando el cercano final de la serie y por si fuera poco, Netflix está llevando a cabo la adaptación en carne y hueso. One Piece es la comidilla de Twitter desde hace unos meses y esto está llevando a que aquellos curiosos que permanecían fuera del mundo de Eiichiro Oda (autor), estén valorando darle una oportunidad a la epopeya de Luffy y compañía.

El problema que la mayoría encuentra a la hora de empezar One Piece es su enorme cantidad de episodios. Tanto el anime como el manga superan las 1000 entregas y, de primeras, supone un empleo de tiempo que no muchos están dispuestos a invertir. Sin embargo, existe una forma de ver One Piece sin morir en el intento.

One Pace, una edición del anime que elimina el relleno

Si estás familiarizado con Dragon Ball Kai, podríamos decir que el concepto de One Pace sería algo así como una especie de One Piece Kai.

Se trata de un proyecto realizado por fans que minuciosamente editan los episodios del anime, eliminándole escenas redundantes o de puro relleno que no están presentes en el material original; el manga. Así pues, se logra que One Piece se adapte de una forma mucho más fiel al manga, a la par que ahorras horas y horas de visionado sin perderte ningún evento relevante de la obra.

De hecho, en One Pace recurrentemente encontraremos dos o tres episodios originales del anime editados y fusionados en uno solo para mejorar la experiencia narrativa. Todos ellos con subtítulos en inglés y español, entre otros idiomas, mientras que el audio podrás elegirlo en japonés o en inglés.

Cabe destacar que a día de hoy, el equipo detrás de One Pace todavía no ha terminado de editar todos los arcos, especialmente los del inicio de la serie. No obstante, esto no supone un problema mayúsculo, ya que precisamente el inicio de la serie goza de buen ritmo de visualización, el cual puedes ver en Crunchyroll, por ejemplo, y más tarde saltar a la versión de One Pace.

Si quieres ver One Pace, puedes obtener los episodios directamente desde su página web.

Leer el manga, directamente

Aunque quizá la forma más fiel de ver One Piece es, precisamente, hacerlo a través de su manga. Es la obra salida de la pluma de Eiichiro Oda y que ya ha superado los 1050 capítulos, la cual ya se enfrenta a su recta final (que, en términos de esta serie, pueden ser varios años).

El manga de One Piece se publica semanalmente y de forma completamente legal y gratuita en MangaPlus, con un nuevo capítulo traducido en español cada domingo. Por otro lado, en España los tomos de One Piece están a la venta de la mano de Planeta.