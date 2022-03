La adaptación de One Piece de Netflix presenta a más actores del casting

Si hace unos meses Netflix desvelaba una de las incógnitas que los fans de One Piece más esperaban por resolver, que no es otra que el casting de la adaptación en carne y hueso de las aventuras de la tripulación del Sombrero de Paja que ya se está rodando, hoy vuelve a la carga con otros seis personajes que veremos a lo largo de esta primera temporada.

Todavía no conocemos demasiados detalles sobre la serie en sí, de ahí que cada anuncio oficial sea recibido con tanta expectación. Además, en los últimos días también se han sucedido algunas filtraciones de los sets de rodaje que nos dejan entrever el nivel de producción del título.

Netflix presenta a los actores para los papeles de Coby, Alvida, Helmeppo, Buggy, Arlong y Garp en el live-action de One Piece

Tal y como nos hemos encontrado por sorpresa en el perfil oficial de Twitter de la serie, esta vez los actores que hemos conocido son los que se pondrán en la piel de Coby, Alvida, Helmeppo, Buggy, Arlong y Garp, lo cual nos da a alas a pensar lo que más o menos ya suponíamos: que la primera temporada abarcará toda la saga del East Blue.

Entrando en materia, por un lado tenemos a Morgan Daves, actor australiano que ha aparecido en la película El Árbol (2010) o en series como The End (2020). Morgan hará de Coby, un joven grumete un tanto miedica y prácticamente el primer aliado de Luffy (protagonista de la serie) tras embarcarse en su aventura.

Ilia Isorelýs Paulino ha sido la elegida para interpretar a Alvida, la primera pirata a la que Luffy se enfrentará tras acabar en su barco por accidente. Ilia ha aparecido en Las reinas de los cupones (2021) y en La vida sexual de las universitarias (2021), entre otros títulos.

A Aidan Scott lo veremos, quizá, ¿en el segundo episodio? dando vida al Helmeppo, un personaje déspota que trata a subordinados y ciudadanos de Shells Town con gran desprecio bajo el amparo y protección de su padre, el Capitán Morgan de la Marina (para el cual no se ha anunciado actor todavía). A Aidan Scott lo hemos podido ver en series como Between the Devil (2020) y Abraham Lincoln (2022).

Jeff Ward tiene un gran reto por delante al encarnar nada más y nada menos que el Payaso Buggy, uno de los personajes más icónicos de One Piece y villano favorito de su autor, Eiichiro Oda. Ciertamente, por ahora cuesta imaginarnos a Jeff caracterizado como Buggy dada la complejidad visual del personaje, por lo que su nombre todavía no nos dice demasiado. Por cierto, si te suena Jeff Ward es porque lo has visto en Agentes de S.H.I.E.L.D (2017) o más recientemente en Nuevo sabor a Cereza (2021).

Para Arlong se ha elegido al actor Mckinley Belcher, siendo el personaje más adelantado de la trama que conocemos hasta ahora. Arlong es uno de los tiranos más recodados de One Piece y protagonista de una de las sagas favoritas de muchos fans, siendo además uno de los primeros personajes que conocemos en la serie perteneciente a la raza de los tritones (gyojins). Mckinley tiene una larga trayectoria desde 2010, pero recientemente ha aparecido en El pájaro carpintero (2020) o La ciudad es nuestra (2022).

Por último y para sorpresa de muchos, parece ser que el Vicealmirante Garp de la Marina aparecerá en esta primera temporada de la serie en la piel de Vincent Regan. Realmente, Garp puede encajar en según qué partes de la historia (evitaremos ser más precisos para prescindir de posibles spoilers) aunque no sabemos en cuál de sus facetas exactamente. Por su lado, Vincent Regan tiene experiencia en títulos de renombre como 300 (2006), Troya (2004) o Furia de Titanes (2010).

En líneas generales y a falta de caracterización, aparentemente estamos ante un acertado casting en cuanto a lo que parecido físico se refiere respecto a los personajes que van a interpretar. ¿Qué te parece a ti? Puedes dejar tus comentarios más abajo.

Filtraciones del rodaje: sets de grabación y vestuario

Por otro lado y como apuntábamos al principio, el goteo de información oficial no es lo único que estamos recibiendo de la serie. Recientemente también se ha producido alguna que otra filtración que nos permite ver qué se está llevando a cabo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el estudio principal de grabación.

Desde el barco de Alvida:

A closer look at possibly Alvida's ship in Cape Town Film Studios. pic.twitter.com/QVbkyxcFGM — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) January 18, 2022

Hasta el de Shanks:

Lo que aparentemente será Villa Foosha, la ciudad en la que se cría Luffy de pequeño

Windmill Village – Cape Town Film Studios pic.twitter.com/yvEMKQNCsx — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) March 4, 2022

​Y los trajes que llevarán los soldados de la Marina:

​Por ahora parece que la adaptación está intentando ser lo más fiel posible al material original, pese a que como ya podemos intuir, muy probablemente la trama de la primera saga tendrá que adaptarse al metraje de una temporada de, previsiblemente, 10 episodios ¿de una hora? de duración.

One Piece está a cargo de Tomorrow Studios, productora que recientemente también llevó a Netflix el live action de Cowboy Bebop. El autor original del manga, Eiichiro Oda, también forma parte de la producción junto a Matt Owens como escritor y Steven Maeda como showrunner.