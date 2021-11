One Piece: Así de parecido es el casting de Netflix con los protas del anime

Netflix sigue apostando por las adaptaciones en carne y hueso de los anime más reconocidos. Tras algunos varapalos de la crítica y de los fans en anteriores propuestas, la plataforma de streaming sigue encargando producciones live action; esta vez apuntando hacia uno de los anime y manga más populares de Japón y parte del mundo. Se trata de One Piece, serie que llegará a Netflix previsiblemente en 2022 con actores reales, los cuales ya han sido anunciados.

El casting de la tripulación de los Sombrero de Paja era una de las mayores incógnitas que rodean a esta temida adaptación, aunque tras revelarse los nombres, la fe en el proyecto parece haberse reforzado entre la mayoría de fans.

Netflix revela el casting del live action de One Piece (y parece que han acertado)

Monkey D. Luffy

El protagonista de la serie y portador del famoso Sombrero de Paja será interpretado por Iñaki Godoy. Este joven actor mexicano es conocido por participar en La querida del Centauro (2016) y ¿Quién mató a Sara? (2021), aunque intuimos que tras el estreno de la serie, lo será por One Piece.

Su parecido físico con el personaje que le toca encarnar es el que más dudas suscita, aunque por lo que hemos visto en el vídeo de presentación, parece que su interpretación sí que puede recordarnos a nuestro hombre de goma.

Roronoa Zoro

El espadachín caza-recompensas de pelo verde (¿lo seguirá teniendo en el live action?) llevará la piel de Arata Mackenyu, actor nipo-americano. Se trata de uno de los fichajes más sólidos ya que Mackenyu tiene experiencia en rodar escenas de acción coreografiadas con katanas, como por ejemplo en la saga Kenshin: El Guerrero Samurai (2021).

Perfect Live Action Zoropic.twitter.com/hxHzHzhLaY — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) November 9, 2021

Tras estas comparativas, parece que tendremos a un Zoro muy similar al que todos tenemos en mente.

Nami

Emily Rudd será la ladrona más sigilosa de la serie, a la cual le tocará interpretar escenas que van desde comedia hasta el drama más intenso, siempre y cuando la adaptación de su historia sea fiel a lo que vivimos en el manga hace más de 20 años.

A Emily, actriz americana, la hemos visto en Dinastía (2020) y La Calle del Terror (2021). Su aspecto físico es más que parecido con el de la navegante de los Sombrero de Paja y su compromiso con la serie queda muy patente con solo visitar sus redes sociales.

Usopp

El mentiroso y cobardica Usopp estará a cargo de Jacob Romero Gibson, el actor con quizá el menor recorrido en la industria del cine [Anatomía de Grey (2005) y The Resident (2018)]. Su personaje es uno de los más difíciles de adaptar a la vida real ya que aunque su parecido con Usopp es bastante acertado (al margen de que su tono de piel no sea exactamente el mismo), cabrá ver cómo solucionan la nariz alargada del «guerrero más valiente de los mares».

Al igual que Emily, Jacob también está a tope con ser el tirador oficial del Going Merry, tal y como podemos comprobar en su Twitter.

Sanji

Finalmente, tenemos a Taz Skylar como el cocinero de los Sombrero de Paja. Los fans rápidamente lo han comparado con Eminem, pues su parecido con el rapero -al menos en la foto distribuida por Netflix- es bastante evidente (¿le quedaría mejor el papel de Enel?).

Taz Skylar ha participado en El Escuadrón de la Muerte (2019) o en Boiling Point (2021) y aunque por ahora nos cuesta verlo como el galán Sanji, con caracterización puede dar el pego. Aunque como en el caso de Usopp, nos asalta la duda: ¿Cómo harán lo de la ceja en forma de espiral? (Si es que lo hacen, claro).

A falta de cartel oficial o tráiler de One Piece en Netflix, buenos son los montajes de los fans

A pesar de que el anuncio se ha realizado sólo hace unas horas, ya hay quien le ha dado tiempo a hacer un montaje para que nos hagamos una idea de cómo veremos al elenco en la piel de la tripulación.

A modo de curiosidad, cabe destacar que el propio autor de la obra, Eiichiro Oda, adelantó las nacionalidades de los protagonistas en el supuesto de que éstos perteneciesen al mundo real. En el SBS 56 (sección de preguntas y respuestas que encontramos al final de los tomos del manga) un fan le preguntó por los países en los que los Sombrero de Paja habrían nacido. La lista es la siguiente:

Monkey D. Luffy: Brasil

Roronoa Zoro: Japón

Nami: Suecia

Usopp: África

Sanji: Francia

Tony Tony Chopper: Canadá

Nico Robin: Rusia

Franky: Estados Unidos

Brook: Austria.

9º miembro: India (no incluimos el nombre para evitar posibles spoilers).

Aunque hubo rumores, la productora de la adaptación finalmente parece que no se ha basado del todo en dichas indicaciones, aunque sí nos trae ciertas reminiscencias en la mayoría de casos. De todas formas y como ya vemos, el casting sí que guarda parecido con la tripulación del que un día será el Rey de los Piratas.

¿Llegará el anime de One Piece a Netflix?

Finalmente, nos queda preguntarnos… ¿Se sumará el anime de One Piece al catálogo de Netflix? Al menos en Latinoamérica sí que lo está haciendo y con un nuevo doblaje para la ocasión. ¿Seguirá España y el resto de países la misma estela?

Recodemos que ante el inminente estreno del live action de Cowboy Bebop en Netflix (llevado a cabo por Tomorrow Studios, la misma productora que el de One Piece, por cierto), la plataforma ha recuperado el mítico anime para su catálogo (aunque claro está, no podemos comparar una serie con la otra, especialmente en término de cantidad de capítulos, uno de los mayores problemas a la hora de distribuir One Piece.