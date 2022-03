Las mejores aplicaciones para controlar nuestras finanzas personales

Hace una década, se mencionaba al 2020 como el año del gran salto tecnológico. Lo que nadie podía predecir, claro, es que una pandemia sin precedentes llegaría a nuestras vidas y pondría todo de cabeza. Bueno, no todo específicamente, ya que el pronóstico sobre el 2020 se cumplió y con creces. La digitalización ha alcanzado a todos los aspectos de la sociedad como veremos a continuación.

Ni siquiera hace falta mencionar a las redes sociales para darnos cuenta del peso que tienen las pantallas en la vida del siglo XXI. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que un adulto promedio pasa más de 7 horas conectado a la web en el día. Y eso es antes de los cambios de hábitos que generó la pandemia.

Un caso concreto es el del comercio electrónico: en un solo año logró crecer lo que muchos analistas proyectaban en cinco años. Después de todo, los prejuicios al uso de tecnología para invertir, operar, comprar y manejar nuestro dinero ha quedado en el pasado. Incluso las generaciones adultas, que suelen ser las más reacias a este tipo de innovaciones, han mostrado una gran aceptación a estas herramientas.

Así entonces, teniendo en cuenta que se pueden pedir préstamos online en el acto sin compromisos como si se pidiera la cena de la noche o se manda un meme a un amigo, conviene tener en cuenta qué aplicaciones tenemos a nuestra disposición para controlar nuestras finanzas y ser más eficientes. Después de todo, nuestro smartphone se ha hecho nuestro socio ideal para el sector laboral, ¿por qué no lo iba a ser para el mundo financiero?

Las mejores apps financieras

De acuerdo a algunas encuestas realizadas en países de todo el mundo, el teléfono inteligente ocupa más del 70% del tiempo en cuestiones laborales, mientras que más de la mitad de las personas sienten que esos dispositivos son indispensables para comunicarse con sus amigos y familiares.

Por supuesto, habrá personas que consideren que ese exceso de conectividad posee cuestiones negativas, pero también se puede mencionar todo lo sencillo que vuelve nuestra vida este tipo de herramientas. En este caso, como hemos adelantado, hablaremos de cómo ordenar nuestras finanzas con estilo y agilidad.

1 – Fintonic

Lo bueno de esta popular app es que es totalmente gratuita. Permite al usuario tener un control y registro minucioso de los movimientos de cuentas y operaciones realizadas con tarjetas de crédito. De esa manera, se obtiene un balance con el saldo que se tiene a disposición, el cual se complementa con gráficas interactivas y atractivas que hacen más sencilla toda la lectura. Además, cuenta con un asistente que da su visión sobre qué movimientos realizar. Se encuentra disponible para Android e iOS.

2- MoneyWise

Esta app es ideal para un tipo de personas en específico: viajeros frecuentes que utilizan Android. ¿Por qué? Porque MoneyWise permite la conversión de divisas al instante, pudiendo hacer cálculos en el momento y no dejarnos confundir por los tipos de cambio. Vital para ordenar nuestros gastos en el presente pero también pensando en el futuro y la vuelta nuestro país.

3 – Money Manager

Esta app también se encuentra disponible únicamente para Android, aunque es una de las más útiles de la actualidad, ya que permite ordenar las finanzas de los usuarios de una forma tan simple y ágil que se vuelve hasta entretenida. Además, para sentirnos más seguros y reguardados, se pueden exportar los datos para ser revisados en todo momento y lugar.

4 – DollarBird

Otra popular app que se encuentra disponible para iOS y Android. Su característica principal es que le permite al usuario desarrollar su calendario personalizado, lo cual es más que útil para administrar nuestros fondos en vista a objetivos. Así, se pueden programar gastos e ingresos planificados para que sepamos cuándo disponemos de un dinero. Otra de las ventajas de DollarBird es que muy sencilla de utilizar.

5 – Gastos diarios

Una aplicación pensada en español que puede ser de gran ayuda para aquellos despistados con el dinero. De hecho, además de permitir organizar nuestros gastos e ingresos de dinero, cuentan con el registro por fecha de cada uno de esos movimientos, por lo que se puede revisar de manera diaria, mensual y anual el total de nuestro balance. Disponible para todos los sistemas operativos y también para computadoras.

6 – Toshl

Similar a Gastos diarios, es una gran alternativa para administrar un presupuesto y tener las cuentas claras en todo el momento. Su gran particularidad es que también es posible agregar a su control los gastos de nuestras cuentas bancarias, por lo dispondremos de nuestra información financiera por completo en un mismo lugar. También se encuentra disponible para todas las plataformas.

7 – Monefy

Este valioso organizador financiero permite rastrear cada uno de nuestros movimientos económicos, por lo que es ideal para registrar esos pequeños gastos hormigas que muchas veces se nos pasan por alto. Así, cada compra diaria que hagamos debemos ingresarla en la app de una forma sencilla e interactiva. Al final de cuentas, podrás hacer comparativos de tus gastos e ingresos mensuales, para aprender más sobre tu comportamiento financiero. Monefy está disponible tanto para Android como para iOS.

8 – Fudget

Para los amantes de las listas, esta puede ser la aplicación que estaban buscando, ya que permite crear planificaciones simpáticas y prácticas en todo momento. En ese sentido, el usuario puede agregar su presupuesto mensual y luego ir registrando cada gasto para tener siempre a mano un resumen fidedigno de cómo se encuentra su situación financiera. Disponible tanto para móvil como ordenador con todos los sistemas operativos.

9 – Splitwise

Esta cuenta no solo permite organizar nuestros gastos, sino también la de nuestros amigos, ya que es ideal para dividir los gastos en salidas y planes en común, para que las cuentes siempre queden claras. Así, en un registro entretenido, se puede tener en claro cuánto dinero te deben o, en el caso contrario, cuánto dinero debes. Además, lleva un balance del gasto mensual. También se encuentra disponible para todas las plataformas. Recuerda lo que dice el dicho: cuentas claras conservan la amistad.

10 – Gestor de gastos App

Por último, una opción un tanto más complicada que todas las expuestas hasta el momento, pero que bien puede ser más completa y detallista. Además de incluir las funciones básicas como el seguimiento de nuestro presupuesto, se run gestor de gastos y realizar gráficos, también incluye los intereses de los préstamos que tengamos tomados, las fechas de vencimiento de los mismos e incluso de los pagos de la tarjeta de crédito. Se encuentra disponible para Android y es ideal para evitar dolores de cabeza.

Conclusión final

Como has podido observar, las opciones son varias y no es necesario ser un economista para utilizar ninguna de ellas. Con un poco de voluntad y disciplina, es posible tener a nuestra disposición un registro acabado de cada uno de nuestros gastos para saber de qué manera utilizamos nuestro dinero y qué hábitos debemos cambiar para alcanzar algún logro en particular como puede ser tus próximas vacaciones.