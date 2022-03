Cómo pausar Elden Ring para PC en mitad de tu partida

Elden Ring está causando sensación y no es para menos. El multiplataforma disfruta de un merecido reinado tanto en ventas como en popularidad gracias a su enorme abanico de bondades, pero bien es cierto que no todo lo que brilla es oro. Y es que también hay voces que se quejan de varios aspectos, pero especialmente hay uno que hastía a la comunidad… porque, ¿sabías que no se puede pausar Elden Ring?

Efectivamente, el título producido por FromSoftware no cuenta con esta útil función que nos permite despreocuparnos en esos casos en los que debemos soltar el teclado o mando por causas externas. Pero, por suerte, hay una solución.

Así puedes instalar el mod que te permite pausar Elden Ring en PC

Para poder pausar Elden Ring debemos recurrir a un mod desarrollado por terceros (no está avalado por FromSoftware ni por Bandai Namco, su publisher) pues no proviene de una fuente oficial.

Eso sí, el creador del mod, el usuario TechieW de NexusMods (uno de los portales de mods de referencia), asegura que es completamente seguro, ya que únicamente se puede utilizar en modo offline y si por lo que sea el anti-cheat se activa (habilitando así el modo online), el mod no se cargará.

Así pues, para instalar dicho mod primero debemos desactivar el anti-cheat de Elden Ring, lo cual nos obligará a jugar en modo offline. Esto lo conseguiremos siguiendo los siguientes pasos:

Crea un archivo de texto con el bloc de notas y escribe 1245620 en él; guarda el archivo con el nombre «steam_appid.txt» y ubícalo dentro de la carpeta «xxxxx\ELDEN RING\Game\» (donde xxxxx es la ruta en la que tengas instalado el juego). En esa carpeta, localiza el archivo «start_protected_game» y renómbralo a «start_protected_game.old«. Crea una copia del archivo «eldenring.exe» y renombra la copia a «start_protected_game«. Arranca el juego y en el menú te aparecerá un mensaje indicando algo similar a «Se ha detectado una actividad inapropiada», lo cual indica que el anti-cheat está desactivado.

Ahora ya solamente te queda descargar el mod e instalarlo:

Accede a la página del mod en NexusMods y pulsa en Download: Manual (o ve a la pestaña Files y haz clic en el botón Manual Download) para descargarlo. Ten en cuenta que necesitarás registrarte si todavía no eres usuario del portal. Se descargará el archivo comprimido «PauseEldenRing.zip«, extrae su contenido en la carpeta raíz del juego (por ejemplo C:\SteamLibrary\steamapps\common\ELDEN RING\Game\) y ya estaría listo.

Cuando lo tengas, abre el juego como harías normalmente y una vez estés en la partida, pulsa la tecla P para pausar Elden Ring. Y para retomar la partida, vuelve a pulsar P.

Eso sí, hay que tener un pequeño detalle en cuenta, tal y como apunta su creador: Cuando reanudes, habrá un pequeño momento de aceleración que parece ser la compensación del intervalo lógico de tiempo del juego. Así que cuando pauses el juego en mitad de un combate asegúrate de que el jefe no está en la animación de atacar. Además, para reanudar después de haber hecho un alt+tab (o de tener el juego en segundo plano), simplemente haz clic izquierdo en la ventana de Elden Ring para que esté en primer plano y pulsa en P para reanudar la partida.

Cómo cambiar la tecla de pausa y desinstalar el mod

Si la tecla P no te viene bien para pausar Elden Ring, puedes remapearla por cualquier otra.

Basta con iniciar Elden Ring con el mod activo una sola vez para que éste genere el archivo pause_keybind.txt en la carpeta del juego. Entonces solamente tendrás que abrir dicho fichero y sustituir el valor que hay en él por el código hexadecimal de la nueva tecla que quieres establecer como pausa; puedes encontrar los códigos hexadecimales en esta página de Microsoft.

Por otra parte, si no quieres seguir utilizando el mod y deseas desinstalarlo, simplemente tienes que eliminar el archivo dxgi.dll (uno de los que venía en el mod PauseEldenRing.zip) de la carpeta de instalación del juego.

Luego, para habilitar de nuevo el anti-cheat basta con eliminar el archivo start_protected_game (que antes habíamos renombrado) y además editar el nombre del archivo «start_protected_game.old» para borrar el «.old«.