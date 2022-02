Instagram: Cómo cambiar el orden del feed de publicaciones

Una de las cuestiones que tenían un poco mosca a los usuarios más intensos de Instagram es el orden en el que aparecen las publicaciones en el feed principal. Si bien hace unos años nos iban saliendo de manera cronológica en función de la hora en la que fueron publicadas, de un tiempo a esta parte se sustituyó por un orden basado en algoritmo.

Ahora, la compañía ha lanzado una actualización con la cual nosotros tenemos el control, pudiendo elegir volver a ese método cronológico e incluso solo ver aquellos usuarios que nos interesen.

Instagram por fin nos hace caso e incluye un modo con el que volver al orden cronológico

Cabe destacar que esta funcionalidad todavía no está disponible en todos los usuarios, pero acabará llegando más pronto que tarde. Actualmente, Instagram la está desplegando con lo cual algunas cuentas ya lo tienen activado y otras no; eso sí, el usuario no tiene que realizar ninguna acción extra, ya que es la propia Instagram la que habilita la opción desde sus servidores.

Dicho lo cual, si quieres comprobar si ya tienes disponible esta novedad y quieres probarla, puedes seguir los siguientes pasos:

Al entrar en Instagram, en la zona superior izquierda del menú principal te debería aparecer la palabra Inicio junto a una pequeña flecha.

A tocar sobre la flecha se abre un desplegable que nos deja elegir entre tres opciones.

Inicio : Con esta opción, el feed se muestra según el algoritmo de Instagram. Es la función predeterminada que venimos disfrutando de un tiempo a esta parte.

: Con esta opción, el feed se muestra según el algoritmo de Instagram. Es la función predeterminada que venimos disfrutando de un tiempo a esta parte. Siguiendo : Al seleccionar este modo de visualización el feed de Instagram volverá al orden cronológico y las fotos publicadas más recientes aparecerán siempre en la parte superior del menú principal.

: Al seleccionar este modo de visualización el feed de Instagram volverá al orden cronológico y las fotos publicadas más recientes aparecerán siempre en la parte superior del menú principal. Favoritos: Se trata de una sección en la que únicamente veremos las publicaciones de aquellos usuarios que queramos. Para seleccionar quién forma parte de este modo de vista, podemos pulsar en Administrar favoritos y añadir las cuentas que sigamos.

Como puedes comprobar, se trata de una novedad muy interesante para no perderte nada de lo que suceda en la red social. Aquellos que echaban de menos el orden cronológico, finalmente ya lo tienen de vuelta y para los que únicamente se preocupan de unas pocas cuentas y quieran filtrar su feed, pueden echar mano de Favoritos.

¿Qué te parece esta característica? ¿Cuál es el orden del feed que tienes establecido en tu Instagram? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.