Esta es la manera más simple para pasar tus fotos entre iPhone y Android (y ordenador)

Los que tenemos un iPhone y un Android como móviles de uso habitual, lo tenemos un poco complicado si queremos enviar las fotos y vídeos de uno al otro. Sí, lo podemos hacer por Telegram o incluso por WhatsApp, pero aquí lo que buscamos es evitar todo tipo de compresión y mantener los archivos intactos.

En mi caso, por ejemplo, habitualmente disparo fotos con mi iPhone, pero como también tengo un Pixel, me interesa subir las fotos a Google Fotos con este porque desde él dispongo de almacenamiento ilimitado. Por ello, me interesa pasar todas las fotos del iPhone al Android… Así que tras un tiempo trasteando, así lo hago yo.

Una especie de Airdrop pero entre cualquier dispositivo para enviar fotos entre iPhone, Android y ordenador

Una de las grandes comodidades del ecosistema de Apple es la tecnología Airdrop, con la cual inalámbricamente podemos enviar fotos y vídeos a otros iPhone cercanos con solo un toque. Y el archivo se envía tal cual, sin ningún tipo de compresión ni diferencia respecto al original.

Esa misma filosofía la ha adoptado Snapdrop, un servicio que ni siquiera requiere que instalemos en nuestros dispositivos porque funciona a través de navegador (aunque igualmente dispone de apps). Eso sí, a diferencia de Airdrop, tenemos que tener los equipos conectados bajo la misma red Wifi para poder transmitir fotos y vídeos entre ellos.

Otro gran inconveniente si eres muy tiquismiquis con los metadatos de tus archivos, es que las fotos no respetan la fecha de captura -al menos en Google Fotos- puesto que se organizan según la hora que las hayas descargado.

Pero si esto no te importa y únicamente quieres pasar las fotos en su máxima calidad y sin complicarte, Snapdrop es una firme candidata. Además, también es compatible con ordenador, por si eres de los que hace un backup en su PC.

Por último, cabe destacar que la conexión se realiza P2P entre los dispositivos conectados; el contenido no se envía a ningún servidor.

Otro método: con la app Send Anywhere

Aunque no es tan cómoda ni directa de utilizar como la anterior propuesta, Send Anywhere no falla donde sí lo hace Snapdrop. Por ejemplo, aquí sí se respetan los metadatos de las fechas de capturas, con lo cual al efectuar un backup en los distintos servicios de almacenamiento en la nube, tienes tus fotos y vídeos ordenados.

No obstante, Send Anywhere sí hay que instalarla como app en el terminal, algo que tampoco supone un problema mayúsculo en la mayoría de casos.





Además, podemos elegir varios métodos de envío: o bien generar un enlace temporal para compartir los archivos, o transmitirlos directamente a otro dispositivo cercano que tenga la app abierta en ese momento.

Y aunque en este caso solo nos interesa compartir fotos y vídeos, cabe destacar que Send Anywhere también es compatible con otros ficheros como contactos, archivos, audio, apps (solo en Android).

¿Conoces alguna otra solución que encaje en esta entrada? ¡Puedes dejarnos tus comentarios más abajo!