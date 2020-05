Esta web transforma tu selfie en un retrato artístico

¿Alguna vez te han dicho que eres una obra de arte? Bueno pues ahora ya puedes serlo en el sentido más (o menos) literal de la expresión gracias a la inteligencia artificial. Un algoritmo ha llevado más allá aquello del 6 y el 4 y es capaz de crear un retrato al más puro estilo Velázquez sólo con enviarle un selfie; el resultado lo puedes comprobar en la comparativa que encabeza este artículo. Es bastante alucinante.

Porque si creías que ya lo habías visto todo en esto de la IA (desde el filtro que te envejece hasta el que es capaz de restaurar fotos pixeladas), cada poco aparece un nuevo truco viral que nos deja a cuadros.

No sé si soy una obra de arte, pero sí que soy un cuadro; ahora con un selfie te hacen tu retrato

Para crear tu propio retrato sólo tienes que dirigirte a la página web de portraitai.com donde verás un pequeño recuadro en el que puedes subir tus fotos; ojo, si navegas desde iPhone o iPad tendrás que descargar su app oficial, aunque también sirve establecer el navegador en modo ordenador/esscritorio si no quieres instalar la aplicación.

Esencialmente, la web recomienda elegir fotografías donde la cabeza aparezca en su totalidad, es decir, que no se vea cortada. Tampoco recomiendan subir selfies en los que el sujeto lleve gafas de sol u otros complementos que entorpezcan el reconocimiento de la cara sobre la que va a trabajar el filtro. Por experiencia, si la fotografía tiene suficiente calidad y está bien encuadrada, las gafas de ver no suelen ser un problema (aunque en el retrato no aparecerán).

Luego, dependiendo de la actividad de los servidores (un tanto ocupados e inestables actualmente debido al furor), el resultado te aparecerá en unos segundos con la posibilidad de descargar la imagen suelta o en una comparativa entre la foto original y el retrato generado por la inteligencia artificial, para mayor regocijo de extraños.

Además, una vez procesada tu imagen es posible pedir un segundo retrato con un estilo diferente, pudiendo obtener así el punto de vista de varios «pintores» de una misma fotografía.

Y eso sería todo. Ya tendrías tu retrato listo para utilizarlo donde desees. El autor del servicio sugiere emplearlo como foto de perfil para aquellas redes sociales o plataformas en las que no quieras asociar tu rostro real a tu información. Y hablando de información, cabe destacar que desde la app para iOS puedes solicitar el borrado de tus fotos de los servidores de PortraitAI.

La misma idea, pero con tu versión anime

Del mismo modo que hemos visto con los retratos al óleo, en la página web de waifu.lofiu.com podemos obtener nuestra versión anime.

Aquí también se recomienda subir fotografías de primeros planos donde el fondo sea lo más lineal posible, aunque ya te adelantamos que los resultados no son tan impresionantes como en la anterior propuesta, sino más bien desastrosos.

Sea como sea, también resulta divertido comprobar qué apariencia tendríamos en una serie de animación japonesa donde los ojos ocupan una gran parte de la estructura facial.