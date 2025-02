Cómo bloquear rápidamente las llamadas fraudulentas en iPhone (2025)

Ahora ya no basta con estar dado de alta en la Lista Robinson, pues en los últimos meses las llamadas de spam, comerciales e incluso fraudulentas están invadiendo nuestros smartphones a cualquier hora del día. Ya no estamos seguros si al descolgar un número que no tenemos registrado en nuestros contactos, nos van a asaltar con alguna de las típicas grabaciones automáticas o directamente ni nos contestan. Para evitar todo esto, existe un método con el que podemos bloquear estas llamadas fraudulentas en nuestros iPhone.

Los iPhone cuentan con una opción que nos permiten bloquear e identificar llamadas, pero para ello necesitamos una app que se encargue de filtrar dichos números de teléfono.

NO ESpam nos filtra las llamadas de spam para bloquear los pesadísimos números que no paran de molestarnos

La aplicación en cuestión se llama NO ESpam y la podemos descargar gratis desde el App Store para iPhone. Se trata de una iniciativa personal llevada a cabo por el programador Enrique Canedo Sanchez que rápidamente desarrolló esta solución para tratar de evitar las pesadas llamadas comerciales y de spam que tanto nos molestan hoy en día.

Al descargar la app, primero tendremos que realizar un sencillo ajuste en la configuración de nuestro iPhone para que NO ESpam pueda interceptar las llamadas entrantes, comparar el número de teléfono en su base de datos y bloquearlo si está registrado como spam.

Para ello, una vez instalada la app, tendremos que seguir estos pasos:

Ir a Ajustes en tu iPhone. Desplazarte hasta la opción Teléfono. Dentro de Teléfono, buscar Bloqueo de ID de llamadas. Activar No ESpam como app de identificación de llamadas.

A partir de entonces, los más de 31.000 números de teléfono de la base de datos de NO ESpam quedarán bloqueados en tu iPhone, de tal forma que las llamadas fraudulentas directamente no te sonarán.

La aplicación no tiene acceso al contenido de tus llamadas ni a ningún dato relacionado

Tal y como se indica en la propia app:

En iOS 17 y en versiones anteriores, la aplicación ‘NO ESpam’ no puede conocer cuántas llamadas han sido filtradas, ya que este proceso es gestionado internamente por el sistema operativo sin proporcionar información detallada a las aplicaciones. En iOS 18, aunque las llamadas filtradas pueden aparecer como perdidas en el registro de llamadas, la aplicación aún no tiene acceso a datos específicos sobre el número de llamadas bloqueadas. Además, es importante destacar que ‘NO ESpam’ no tiene acceso al contenido de tus llamadas; su función se limita a filtrar según los criterios establecidos, manteniendo siempre tu privacidad.

La app va renovando su lista de números frecuentemente, con lo cual conviene entrar de vez en cuando para descargar su base de datos más actualizada. Y si te ha llamado un número nuevo de spam, puedes agregarlo tú mismo a NO ESpam y el equipo lo revisará para añadirlo al listado.