Cinco de las criptomonedas más exitosas del momento

Con algunas de las principales criptomonedas marcando sus mejores marcas en este 2020 y los datos del PIB de medio mundo dando cuenta de unos descalabros sin parangón en tiempos de paz, parece que el interés de los inversores por las criptomonedas vuelve a estar al alza.

¿En qué nos basamos para afirmar que el interés ha aumentado? Pues entre otras cosas en que el nivel de capitalización ha subido de forma espectacular, y si en bitcoin vuelve a superar los 200.000 millones de dólares de forma holgada, en ethereum está cerca de los 44.000 millones y consolida su segunda posición con solvencia. Teniendo en cuenta que queda en manos de cada cual el decidir si los precios son demasiado altos para invertir, ¿cuáles son las criptomonedas más exitosas del momento?

Bitcoin

Por supuesto, si estamos hablando de negociación con criptomonedas no podía faltar bitcoin, la primera y -de momento- más valiosa de entre todas ellas.

Aunque bitcoin sufrió un fuerte descalabro en marzo -al igual que muchas otras de sus hermanas- ha sabido reponerse con relativa rapidez y los precios ya marcan valores similares a los que marcaba en agosto del año pasado, solo que en este caso la tendencia es alcista, y el año pasado la tendencia era a la baja. Además en mayo experimentó su tercer halving de la historia y por lo tanto el número de bitcoins obtenidos mediante minado se reduce a la mitad, y si la lógica de la oferta y la demanda opera correctamente su valor debería aumentar… aunque no olvide el inversor que cualquier inversión conlleva riesgos de perder y que las predicciones pueden no cumplirse.

Ethereum

Con uno de los mejores desempeños del criptomercado -ha llegado a triplicar su valor con creces respecto a sus peores cotizaciones de marzo y actualmente vale más que las bifurcaciones de bitcoin, algo que normalmente era al revés- ethereum se posiciona como una cripto a tener muy en cuenta, ya que a pesar de encontrarse lejos de sus mejores marcas -llegó a valer más de mil dólares- es probable que siga a bitcoin en una hipotética senda alcista de producirse esta en el medio plazo.

XRP

Con la espectacular carrera alcista experimentada durante el último mes, la aparentemente humilde XRP es la tercera moneda por capitalización total del mercado, aunque el valor de cada criptomoneda de forma individual es con mucha diferencia el más bajo de entre las grandes. XRP no solo se usa como instrumento para invertir, ya que entre algunas importantes entidades financieras dedicadas al envío de remesas se ha adoptado como herramienta para abaratar las comisiones que aplican las casas de cambio, uno de los factores más onerosos para quienes hacen uso de estos servicios, normalmente emigrantes que envían dinero a sus comunidades de origen -tiene su por qué, ya que mantener reservas de líquido inmóvil no es barato para bancos y casas de cambio, pero no por ello deja de ser poco deseable que quienes más necesitan de estos servicios sean quienes más sufren estas cargas-.

Litecoin

Con su cotización cerca de los 60 dólares, litecoin ha sido otra de las grandes criptomonedas beneficiadas de la carrera alcista que han encabezado bitcoin y ethereum. Para el inversor que comprase a mediados de marzo y vendiese ahora, la revalorización de litecoin alcanzaría casi el cien por cien.

Bitcoin Cash

Actualmente la bifurcación de bitcoin más valiosa, aunque al igual que le ocurre a litecoin bitcoin cash se encuentra por debajo de su mejor cotización de este 2020, lo cual puede o bien significar que tiene margen de mejora o que ha perdido parte de su atractivo entre los inversores.

Apps para comprar criptomonedas y apps para negociar con ellas mediante CFDs

Decantarnos por una o varias de las criptomonedas existentes no es la única decisión que deberemos tomar, ya que también podemos decidir si queremos comprarlas o si preferimos utilizar su cotización para especular mediante algún bróker online debidamente regulado, sin adquirirlas. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras, ya que si las compramos contamos con un activo “tangible” pero que corre el riesgo de perderse o ser robado, y con el trading de criptomonedas con CFDs necesitamos menos capital para entrar a operar, ya que se opera apalancado, y no corremos el riesgo de que nos roben el activo -no lo poseemos- pero las pérdidas pueden ser más rápidas que en otras formas de inversión y muy sustanciales, pudiendo llegar a superar el capital que el trader depositó para entrar a operar debido al apalancamiento antes mencionado, lo que podría llevarle a incurrir en deudas en caso de no trabajar con un bróker que garantice la protección frente a saldos negativos. En definitiva, de nosotros depende decidir cuánto y cómo invertimos en este nuevo mercado.