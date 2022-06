Cómo usar DALL·E, la inteligencia artificial que dibuja lo que le pidas

Si has estado activo en las redes sociales en estos días, probablemente te hayas topado con una nueva herramienta viral que, una vez más, nos ha dejado sorprendidos. Esta vez se trata de una inteligencia artificial que, similar a la que ya tratamos hace muy poco, nos ha salido artista. Y es que DALL·E mini, el nombre que recibe este modelo, tiene la habilidad de generar imágenes en función de los términos que le indiquemos.

La IA ha sido entrenada con información de internet sin ningún tipo de filtro, de ahí que sea capaz de acertar cuando le escribimos el nombre de algún personaje famoso, como es el caso del ejemplo que hemos utilizado en la imagen de cabecera de esta entrada. Eso sí, como podrás experimentar por ti mismo, no siempre da en el clavo (aunque en otras ocasiones sí que llega a representar al dedillo lo que se le exige, como en el tweet que te dejamos debajo de estas líneas).

If GitHub Copilot isn’t an impressive enough use of AI, the DALL·E mini results for “squirrel programming a computer” are just nuts 🤯 https://t.co/ap92bOkSGA pic.twitter.com/wwbqXl5wV4

— GitHub (@github) June 8, 2022