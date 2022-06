Descargar Sweatcoin, la app que te paga por caminar

Puede que últimamente hayas visto en varios sitios una aplicación que promete darte dinero por simplemente caminar. Si bien algunos influencers la están recomendando estos días a través de las redes sociales, lo cierto es que la app no se ha lanzado recientemente, sino que ya lleva unos cuantos años entre nosotros. Se trata de Sweatcoin, una curiosa aplicación que se puede descargar para móviles y que promete «pagarnos» por caminar.

La idea es sencilla: con tu smartphone en el bolsillo, Sweatcoin va registrando en segundo plano todos los pasos que das (como cualquier otra app de salud), generando así el saldo equivalente al ejercicio que hayas hecho.

Con Sweatcoin puedes ganar saldo solo con caminar para luego gastarlo en ofertas y productos

Al caminar, vas generando sweatcoins, que son la moneda propia de la aplicación con la cual luego puedes comprar algunos productos que más adelante comentaremos. Pero además, este verano está previsto que se lanzará SWEAT, la criptomoneda de Sweatcoin la cual previo a su estreno también podemos «minar» haciendo uso de nuestras piernas.

Eso sí, Sweatcoin solo cuenta los pasos que realizamos en exteriores y no serán pocas las ocasiones en las que «pierda pasos» porque el sistema haya cerrado la app en segundo plano, con lo cual no siempre llega a registrar todo nuestro recorrido. Y hablando de segundo plano, cabe señalar que la app no consume tanta batería como cabría imaginar (es más, en los ajustes se puede activar el típico modo ahorro).

Por otro lado, diariamente podemos obtener sweatcoins extra gracias a algunas características incluidas en la app, como visualizar anuncios, invitar a amigos a descargar la app o activar el modo «Impulso doble» que nos registrará el doble de monedas por nuestros pasos durante 20 minutos.

Sweatcoins que puedes generar de media en un día y en qué lo puedes gastar

Ten en cuenta que lo máximo que puedes llegar a generar en un día son 9,5 sweatcoins, que equivalen a unos 10.000 pasos. Los precios de las recompensas varían dependiendo del tipo de producto; un masajeador de cuello, por ejemplo, está en 100 sweatcoins al momento de escribir estas líneas (más 10$ de envío).

Las recompensas tampoco es que sean demasiado atractivas, la mayoría de veces. Si bien es cierto que van cambiando frecuentemente (y que también es posible donar el dinero), en muchas ocasiones nos encontraremos gafas de sol, pequeña electrónica, complementos de ropa… También podremos intercambiar sweatcoins por algunos descuentos de tiendas o productos en concreto.

Las ofertas más interesantes están reservadas para las pujas y para los usuarios premium, pues Sweatcoin dispone de un modelo de pago (4,99€/mes o 24,99€/año) en el que se elimina el límite de pasos diario, se dobla la ganancia (como tener el modo «Impuso doble» siempre activo) y el cual nos da acceso a otro tipo de recompensas, como tarjetas regalo o incluso cheques en Paypal.

Pero nos surge la duda: no tenemos muy claro si merece la pena pagar una suscripción si el objetivo es ganar dinero o por lo menos, obtener algún beneficio, aunque sea en forma de recompensas.

Descargar Sweatcoin para iPhone y Android

¿Merece la pena Sweatcoin, entonces? Si la vas a utilizar en modo gratuito, debes hacerte la idea que se trata de una carrera de fondo, ya que hasta que no obtengas una buena cantidad de sweatcoins no podrás comprar buena parte de sus recompensas.

El catálogo de productos tampoco es que sea muy allá, y las veces que vemos algo interesante ya está agotado o es exclusivo para usuarios premium. Su mayor baza es, quizá, su criptomoneda, pero tampoco sabemos cómo saldrá este invento.

Si quieres descargar Sweatcoin, puedes hacerlo gratuitamente tanto en iPhone (y Apple Watch) desde el App Store como en Android desde el Google Play.