Amazon Photos: Cómo ocultar recuerdos de un día como hoy

La mayoría de apps de almacenamiento de fotos suelen contar con una función que a día de hoy ya se antoja como básica. Hablamos de los recuerdos, característica que también albergan redes sociales como Facebook e Instagram, y que no puede faltar en soluciones como Amazon Photos. Si bien la plataforma de Amazon es un tanto corta en cuanto a configuración –especialmente si la comparamos con su principal competidora, Google Fotos–, sí que integra la posibilidad de desactivar los recuerdos… más o menos.

Porque a diferencia de Google Fotos, la cual nos permite deshabilitar recuerdos en función de la persona o de la fecha, en Amazon Photos solamente tenemos la opción de desactivar las notificaciones que nos avisan de «un día como hoy», no la característica como tal.

Evita que Amazon Photos te avise de que tienes nuevos recuerdos desactivando sus notificaciones

Así es; como decíamos en la introducción, en la app de Amazon Photos echamos de menos muchas opciones configurables que sí están disponible en Google Fotos. Por lo que respecta a los recuerdos, a día de hoy únicamente podemos desactivar las notificaciones para no enterarnos cuando la app genera nuevos recuerdos.

Para ello, primero tendrás que abrir la app y dirigirte a la categoría Más, donde se encuentra el apartado Configuración.

Dentro de Configuración encontraremos el apartado Notificaciones, donde podremos gestionar todos los avisos que la app nos envía.

Aquí se halla una buena cantidad de notificaciones que la app nos envía recurrentemente, pudiendo desactivar las que menos nos interese recibir.

En este caso, las relacionadas directamente con los recuerdos son Historias, la cual te avisará cuando se genere un vídeo / pase de diapositivas con fotos temáticas (tales como las realizadas durante un fin de semana fuera, con una misma persona a lo largo de los años…) y Este día, que notifica cuando hay fotos y vídeos que se realizaron un día como hoy pero de años anteriores.

No obstante, el hecho de desactivar las notificaciones no evitará que los recuerdos aparezcan cuando abramos la aplicación de Amazon Photos, simplemente hará que la app no nos envíe notificaciones cuando haya contenido disponible subido un día como hoy de años anteriores.

Amazon Photos está incluido en el paquete Prime, junto a Prime Video, Envíos gratis y más

Amazon Photos es uno de los muchos servicios que viene incluido junto a la suscripción Prime de Amazon (49,90€/año o 4,99€/mes, o a mitad de precio para estudiantes durante 4 años).

De entrada nos ofrece almacenamiento ilimitado de fotografías en cualquier resolución, mientras que para vídeo nos otorga 5 GB que podemos ampliar si adquirimos aparte más espacio.

No son pocos los que se pasaron de Google Fotos a Amazon Photos cuando, el año pasado, la primera puso fin al almacenamiento ilimitado gratuito que llevaba ofreciendo desde el inicio de su servicio, por allá en 2015. ¿Fuiste uno de los que vio en Amazon una solución para almacenar y conservar sus fotografías, te quedaste en Google o encontraste otra alternativa? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.