Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

Seguro que alguna vez te has visto «atrapado» en un grupo de WhatsApp del que querías salir por patas, pero finalmente no lo has hecho por prudencia. Y es que ese pequeño aviso que delata nuestra salida al resto de participantes, suele ser el causante de que en más de una ocasión no le demos al botón de «abandonar el grupo».

Sin embargo, eso ya es historia porque a partir de ahora ya podemos salir de los grupos de WhatsApp de forma silenciosa, o lo que es lo mismo, sin que los participantes se enteren. Solamente el administrador del grupo (o admins) verá quién abandona los mismos.

WhatsApp refuerza la privacidad ocultando quién decide salir de un grupo de WhatsApp

De esta forma, a partir de ahora ya no será necesario que todos los integrantes de un grupo sepan que te has ido. La clásica burbujita (mensaje del sistema) ya no le aparecerá a los participantes cuando abandones la conversación, haciendo que tu salida sea lo más transparente posible.

Pero, como decíamos antes, los que sí sabrán en todo momento quién sale del grupo serán los administradores, pues a ellos sí que se les seguirá mostrando el mensaje conforme esa persona ha decidido salir del grupo de WhatsApp.

Claro está, el administrador puede anunciar la salida del participante para que el resto de usuarios lo sepan, una situación que se puede dar y de la cual no te enterarás porque ya no estarás dentro del grupo. Así pues, esos mensajes privados de culpabilidad, con el típico «¿por qué te has ido?», pueden seguir produciéndose.

De igual forma, cualquier integrante que le dé por revisar la lista de participantes del grupo y vea que no estés, también podrá saber que en algún momento has desaparecido del mismo.

Pero en el grueso de las ocasiones, esta novedad seguro que es bien recibida por la mayoría de usuarios, que esperaban con ansias la llegada de esta opción para abandonar grupos que ya no le interesaban.

Cómo abandonar un grupo de WhatsApp de forma silenciosa

Para abandonar el grupo y que no se enteren más que los administradores, entra en la conversación y toca en el título del chat. Eso abrirá las opciones del grupo, y si te desplazas hasta el final, verás la opción de salir de él. Entonces, la app te dará a elegir entre Solo archivarlo (seguirás siendo integrante del grupo, pero el chat quedará oculto en el «Archivo») o Salir de forma definitiva.

Eso sí, ten en cuenta que esta función se está desplegando durante este mes de septiembre de 2022, por lo que como viene siendo costumbre, unos usuarios la tendrán disponible antes que otros.

Si quieres comprobar la disponibilidad de opción en tu app, asegúrate que a la hora de ir a abandonar el grupo te aparezca exactamente el mismo mensaje que ilustra la imagen de cabecera de esta entrada (Solo quienes administran el grupo recibirán una notificación…).