WhatsApp: Cómo editar un mensaje ya enviado (2023)

Parece que las principales apps de mensajería y redes sociales tienen fobia a esto de modificar mensajes ya enviados. Ahí tenemos a Twitter (mejor dicho, X), que hasta hace bien poco no se atrevió a incluir una función tan esperada por los usuarios —eso sí, exclusivas para suscriptores, o WhatsApp, que después de tantísimo tiempo finalmente también ha lanzado la opción para editar mensajes.

Así es, los que nos preocupamos por escribir medianamente bien en una aplicación de mensajería instantánea, por fin podemos darnos el lujo de corregir esos típicos fallos que se cometen al escribir rápido, o reformular oraciones para darlas a entender mejor, o para añadir más información que se nos haya olvidado incluir originalmente.

Una herramienta básica que solo ha tardado diez años en llegar

Si bien WhatsApp se lanzó oficialmente en 2009, no fue hasta 2012 cuando pegó el bombazo. Desde ese entonces, han pasado más de diez años; imagina la de faltas de ortografía que habrás enviado a lo largo de tu estancia con la app.

Bueno, a partir de ahora, eso ya es cosa del pasado, porque si cometes algún error de esa índole, podrás reescribirlo al momento. Más concretamente, en los 15 minutos posteriores a haber enviado el mensaje, pues pasado ese tiempo ya no podrás modificar el texto.

Para ello, los pasos a seguir son bien sencillos. Vamos a verlo en un caso práctico:

¡Oh, santo cielo! ¡Qué impropio de mí cometer severo error! ¿Qué visión tendrá mi interlocutor de mí?

Bueno, vamos a calmarnos muchísimo, porque ahora, si mantenemos el mensaje apretado, aparece una opción llamada Editar que nos permite redimirnos.

Y ahí lo tenemos, vuelve a aparecer la cajita de texto para modificar como queramos el mensaje. Da igual si cambias una letra o todo el texto, simplemente haz lo que tengas que hacer y pulsa en el icono ☑ para guardar los cambios.

Ahora bien, tu error no te saldrá gratuito. La prueba del delito se grabará en el bocadillo del mensaje con el faldón Editado para que tu interlocutor sepa que has osado editar tu WhatsApp enviado. No obstante, respira tranquilo porque no podrá ver el historial de cambios; es decir, no podrá comprobar qué ponía antes —al no ser que ya hubiese leído tu mensaje, bien sea en la propia app o en la notificación.

Editar WhatsApp se va a convertir en mi pasión

Si no uso Twitter tan habitualmente es porque no puedo editar los mensajes [gratuitamente]y eso me echa para atrás. Sí que es cierto que en WhatsApp nos relajamos muchísimo porque, al fin y al cabo, es una app de mensajería instantánea.

Pero poder editar los mensajes de WhatsApp le da a uno la tranquilidad para corregir errores ortográficos o gramaticales, aclarar o mejorar la redacción (sin tener que enviar otro mensaje), agregar información adicional, y especialmente, eliminar información incorrecta para evitar malentendidos.

¿Qué te parece la edición de WhatsApps? ¿La vas a utilizar o que se las apañe el que va a leer los mensajes? Recuerda que al momento de escribir estas líneas, solo tienes 15 minutos para modificar tu mensaje desde que lo envías.