El Xokas y AuronPlay comentan la polémica de Rubiales: «Estás contra las cuerdas»

A estas alturas de la película, poco podemos aportar sobre el polémico caso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, protagonizado este verano durante la celebración del Mundial de Fútbol femenino, donde la selección española se coronó campeona. Quienes sí han querido emitir su opinión han sido alguno de los streamers más populares del panorama hispano, como El Xokas o Auronplay, que se han mostrado ciertamente duros con la actitud de Luis Rubiales.

Ya sea porque es un tema del que nadie se ha librado de opinar, o porque a los streamers les encanta pisar charcos, dos de los creadores con más seguidores han querido dejar clara su posición en este embrollo.

Cada vez que El Xokas abre la boca, sube el pan. En esta ocasión, ha comentado por encima el comportamiento de Luis Rubiales, ya no durante su polémico beso a Jenny Hermoso, sino sobre la huida hacia adelante que supuso su todavía más rocambolesco comunicado en el que, de alguna manera, se disculpaba por su desacertada celebración.

«Es normal que se quiera aferrar a su posición como sea, pero joder, ha sido un ridículo histórico […] Estás contra las cuerdas y la has cagado, has hecho algo que está muy mal; da igual la confianza. No deberías haberlo hecho. Y si ves la reacción de la chica… […].

Te disculpas y si te tienes que largar, te largas, aunque sea temporalmente […] No me imaginaba que iba a dar una rueda de prensa con sus dos coj*** y decir que es por culpa del feminismo. No, no tiene que ver con el feminismo; realmente el feminismo sí tiene muchas cosas mal, otras cosas muy bien y muy importantes, el feminismo ha sido una parte muy importante de que las mujeres estén hoy donde están, por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene. Pero colega, que le achaques al feminismo, que tú cojas a una tía y le pegues un morreo… […] Hay gente que no es consciente de lo que hace.»