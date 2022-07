Twitter: Cómo dejar de ver tantos «me gusta» de personas que sigues

Twitter es de las mejores redes sociales para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo o de, por lo menos, aquello que más te interesa. Sin embargo, últimamente habrás notado que parte del contenido de tu cronología (también llamado feed) está repleto de tweets de cuentas a las que no sigues, sino que alguien le ha dado like y por consecuencia, te aparecen a ti. Y en muchas ocasiones, ese tipo de tweets no te gustan o acaparan demasiado espacio en tu feed simplemente porque el algoritmo lo cree relevante. Pero por suerte, es posible reducir esos «me gusta» que Twitter tanto te muestra.

Porque sí, a veces sirven para conocer cuentas interesantes o tweets relevantes, pero hay veces en las que Twitter le da por recomendarnos compulsivamente los «me gusta» de alguna cuenta en concreto y puede llegar a ser agotador.

Dile a Twitter que te muestre menos «me gusta» de cuentas a las que sigues

Aunque el proceso lo vayamos a ilustrar desde la versión web para ordenador, Twitter tiene prácticamente la misma interfaz en los diferentes dispositivos, por lo que también te servirá para aplicarlo en la app para móviles.

Aquí arriba tenemos un «me gusta» de la cuenta de AliExpress España; supongamos que últimamente no nos interesa el contenido al que esta cuenta da me gusta, o que a Twitter le ha dado por mostrarnos sus interacciones cada dos por tres. Simplemente, tenemos que tocar el icono de los tres puntos que aparece en la esquina derecha, dentro del tweet.

Se desplegará una serie de opciones, de entre la cual elegiremos la primera: No me interesa este tweet.

Acto seguido, Twitter nos pedirá que indiquemos una de las opciones que nos da a elegir para mejorar el contenido de nuestra cronología. En esta ocasión, haremos clic en Mostrar menos Me gusta de X cuenta.

Así de fácil, el algoritmo entenderá que no nos interesa ver tantas interacciones de esa cuenta y por lo pronto, reducirá la cantidad de tweets a mostrarnos en el feed. Eso sí, tendrás que ir realizando este proceso cada vez que te encuentres con «me gusta» de otras cuentas que tampoco te interesen.

Por otro lado, si tu problema no está relacionado tanto con los «me gusta» sino con los retweets que hacen las cuentas a las que sigues, también existe un método muy similar que puedes llevar a cabo.