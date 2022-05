Twitter: Cómo ocultar los retweets de las cuentas que sigues

No te descubrimos nada si te decimos que en Twitter hay auténticos chapas que no paran de dar la turra con sus temas, pero también hay otros que pasan un poco más desapercibidos, pero que de igual manera nos agobian un poco aun sin escribir nada en la red social. Sí, hablamos de los que no paran de hacer retweet a diestro y siniestro, inundando nuestro feed de contenido que quizá no nos termina de interesar.

Por suerte, el propio Twitter tiene una opción con la cual ocultar los retweets de aquellas cuentas que consideres oportuno, precisamente para evitar esta situación que te acabamos de describir.

Ocultar los retweets de las cuentas más «pesadas» para despejar tu feed en Twitter

Y bueno, aunque dejar de seguir al pesado de los retweets también es una opción, probablemente si no lo has hecho ya es porque no quieres tomar una decisión tan drástica. Así pues, esta función de Twitter para dejar de ver los retweets se presenta como una alternativa mucho más friendly y silenciosa.

Para ello solamente tienes que ir al perfil de la cuenta a la que quieres silenciar sus retweets y pulsar sobre el icono de los tres puntos que verás en la esquina superior, ubicado en la zona de la imagen de cabecera. Cabe destacar que esto también lo puedes hacer desde la versión web.

Al pulsar en dicho icono se revelarán varias opciones, de entre la cual la que nos interesa es la que indica Desactivar Retweets.

¡Y así de fácil es! A partir de entonces, en tu feed dejarás de ver los retweets que realice esa cuenta de Twitter.

Y por supuesto, no hay límites, ya que puedes silenciar los RT de tantas cuentas como quieras. Eso sí, quizá sería buena idea apuntarse a quién le desactivas los retweets, pues por el momento no existe ninguna opción ni ajuste para visualizar a qué usuarios has silenciado sus retweets. Si te animas demasiado y luego en un futuro cambias de opinión, es posible que ya no te acuerdes a quién se los desactivaste.

Y por si te lo estás preguntando: Twitter tampoco tiene ninguna opción general para dejar de ver todos los retweets de todas las cuentas. Lo que sí tiene es una herramienta para silenciar palabras clave, esto resulta muy útil para evitar spoilers de series que estés viendo y que así un retweet (o directamente un tweet de alguien que sigues) te arruine la trama de un estreno que no has visto todavía.